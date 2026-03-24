Sergio Mosquera será baja en Millonarios para el resto del semestre por lesión

El defensor sufrió un problema muscular en el pecho durante la goleada 3-0 sobre Atlético Nacional hace algunos días.

Sergio Mosquera, en un partido. – Millonarios FC.

Después de haber tenido una recuperación notable en su nivel durante los más reciente partidos, Sergio Mosquera no actuará más en lo que queda del semestre con Millonarios. Así se puede deducir tras el comunicado oficial con el parte médico del problema que sufrió el defensor hace algunos días durante el partido en el que el Embajador goleó 3-0 a Atlético Nacional por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I.

La situación se presentó en el Estadio Nemesio Camacho El Campín el pasado 17 de marzo. El zaguero tuvo una disputa contra Alfredo Morelos en la que su brazo quedó por encima del atacante rival. Las muestras de dolor fueron notorias y se vio a jugadores del cuadro albiazul pidiendo el cambio, para el cual tuvo que ser retirado en camilla.

“Millonarios FC informa que después de los exámenes diagnósticos realizados al jugador Sergio Mosquera, se determinó que sufrió una ruptura del tendón del pectoral mayor. Luego de los conceptos de los especialistas se le realizó intervención quirúrgica para su reparación. El jugador ya se encuentra en proceso de recuperación. Incapacidad según evolución”, indica el comunicado.

Si bien la información oficial no detalla cuánto tiempo estará sin jugar, los conceptos médicos coinciden en que este tipo de lesión suele tardar entre tres y seis meses en sanar para deportistas de alto rendimiento. Teniendo en cuenta que el campeonato colombiano acabará en los primeros días de junio, se puede ver que no alcanzará a regresar este semestre.

Tras un 2025 en el que tuvo muchos inconvenientes en cuanto a su juego, el defensor fue uno de los que más creció a partir de la llegada de Fabián Bustos a la dirección técnica. El esquema con tres jugadores en el fondo lo tuvo como el líbero encargado de ser el último filtro antes del portero y venía cumpliendo con una labor que la opinión pública le ha reconocido.

Quien entró durante el más reciente encuentro para cumplir con esa labor, en el triunfo 1-4 sobre Once Caldas, fue el uruguayo Edgar Elizalde. Fue la primera aparición del futbolista charrúa dentro de una alineación titular y, a decir verdad, cumplió. Se vio muy bien en los duelos y aportó una asistencia para el gol de Rodrigo Contreras.

La baja resulta sensible para lo que viene, pues Millonarios empezará a competir en la fase de grupos de la Copa Sudamericana a partir de abril. La zona lo citará frente a Sao Paulo de Brasil, Boston River de Uruguay y O’Higgins de Chile en la contienda por avanzar como primero a los octavos de final o al repechaje en caso de ser segundo.

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