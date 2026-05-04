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Ganadores del MVP NBA año por año: lista completa y quién ha ganado más veces

Publicado por Héctor Lázzeri

Todos los elegidos como el Jugador Más Valioso en la historia del mejor básquetbol del mundo previo al anuncio del ganador del 2026, en el que Jokic, Wembanyama y Gilgeous-Alexander son finalistas

Shai Gilgeous-Alexander, MVP de la NBA 2025
Todos los ganadores del MVP NBA | MATTHEW STOCKMAN/Getty Images via AFP

La NBA terminó la primera ronda de los Playoffs y estamos a días de conocer el ganador del premio al Jugador Más Valioso de la temporada 2026 del mejor básquetbol del mundo.

Los finalistas se dieron a conocer el 19 de abril: Victor Wembanyama, Nikola Jokic y Shai Gilgeous-Alexander. Sea quien sea el ganador, será el octavo año consecutivo que un jugador no nacido en Estados Unidos se lleva el MVP de la NBA. Los tres serían una elección histórica: SGA busca entrar al selecto club de los jugadores que repiten, Wemby sería el primer francés y Jokic sería su cuarto, con lo que empataría a LeBron.

¿Quiénes han ganado el MVP de la NBA año por año desde su creación?

El primer MVP se entregó hasta la décima temporada en la historia de la NBA, en la 55/56. Bob Pettit de los entonces St. Louis Hawks fue el elegido. El ganador del 2025 fue el 70° Jugador Más Valioso. Si Shai-Gilgeous Alexander repite en 2026, sería la ocasión 16 que hay un MVP en temporadas consecutivas. Wembanayama sería un ganador inédito y Jokic busca su cuarto, lo que le empataría en el cuarto lugar de los máximos ganadores.

TemporadaGanador del MVPEquipo
2024-25Shai Gilgeous-AlexanderOklahoma City Thunder
2023-24Nikola JokićDenver Nuggets
2022-23Joel EmbiidPhiladelphia 76ers
2021-22Nikola JokićDenver Nuggets
2020-21Nikola JokićDenver Nuggets
2019-20Giannis AntetokounmpoMilwaukee Bucks
2018-19Giannis AntetokounmpoMilwaukee Bucks
2017-18James HardenHouston Rockets
2016-17Russell WestbrookOklahoma City Thunder
2015-16Stephen CurryGolden State Warriors
2014-15Stephen CurryGolden State Warriors
2013-14Kevin DurantOklahoma City Thunder
2012-13LeBron JamesMiami Heat
2011-12LeBron JamesMiami Heat
2010-11Derrick RoseChicago Bulls
2009-10LeBron JamesCleveland Cavaliers
2008-09LeBron JamesCleveland Cavaliers
2007-08Kobe BryantLos Angeles Lakers
2006-07Dirk NowitzkiDallas Mavericks
2005-06Steve NashPhoenix Suns
2004-05Steve NashPhoenix Suns
2003-04Kevin GarnettMinnesota Timberwolves
2002-03Tim DuncanSan Antonio Spurs
2001-02Tim DuncanSan Antonio Spurs
2000-01Allen IversonPhiladelphia 76ers
1999-00Shaquille O’NealLos Angeles Lakers
1998-99Karl MaloneUtah Jazz
1997-98Michael JordanChicago Bulls
1996-97Karl MaloneUtah Jazz
1995-96Michael JordanChicago Bulls
1994-95David RobinsonSan Antonio Spurs
1993-94Hakeem OlajuwonHouston Rockets
1992-93Charles BarkleyPhoenix Suns
1991-92Michael JordanChicago Bulls
1990-91Michael JordanChicago Bulls
1989-90Magic JohnsonLos Angeles Lakers
1988-89Magic JohnsonLos Angeles Lakers
1987-88Michael JordanChicago Bulls
1986-87Magic JohnsonLos Angeles Lakers
1985-86Larry BirdBoston Celtics
1984-85Larry BirdBoston Celtics
1983-84Larry BirdBoston Celtics
1982-83Moses MalonePhiladelphia 76ers
1981-82Moses MaloneHouston Rockets
1980-81Julius ErvingPhiladelphia 76ers
1979-80Kareem Abdul-JabbarLos Angeles Lakers
1978-79Moses MaloneHouston Rockets
1977-78Bill WaltonPortland Trail Blazers
1976-77Kareem Abdul-JabbarLos Angeles Lakers
1975-76Kareem Abdul-JabbarLos Angeles Lakers
1974-75Bob McAdooBuffalo Braves
1973-74Kareem Abdul-JabbarMilwaukee Bucks
1972-73Dave CowensBoston Celtics
1971-72Kareem Abdul-JabbarMilwaukee Bucks
1970-71Kareem Abdul-JabbarMilwaukee Bucks
1969-70Willis ReedNew York Knicks
1968-69Wes UnseldWashington Bullets
1967-68Wilt ChamberlainPhiladelphia 76ers
1966-67Wilt ChamberlainPhiladelphia 76ers
1965-66Wilt ChamberlainPhiladelphia 76ers
1964-65Bill RussellBoston Celtics
1963-64Oscar RobertsonCincinnati Royals
1962-63Bill RussellBoston Celtics
1961-62Bill RussellBoston Celtics
1960-61Bill RussellBoston Celtics
1959-60Wilt ChamberlainPhiladelphia Warriors
1958-59Bob PettitSt. Louis Hawks
1957-58Bill RussellBoston Celtics
1956-57Bob CousyBoston Celtics
1955-56Bob PettitSt. Louis Hawks

¿Quién es el jugador con más premios MVP en la historia de la NBA?

El jugador que tiene más premios al Jugador Más Valioso es Kareem Abdul-Jabbar. El poste de los Bucks y Lakers ganó el MVP en seis temporada (1971, 1972, 1974, 1976, 1977 y 1980). Estos son los 15 jugadores que ganaron al menos dos veces el MVP:

  1. Kareem Abdul-Jabbar: 6
  2. Michael Jordan: 5
  3. Bill Russell: 5
  4. Wilt Chamberlain: 4
  5. LeBron James: 4
  6. Larry Bird: 3
  7. Magic Johnson: 3
  8. Nikola Jokic: 3
  9. Moses Malone: 3
  10. Giannis Antetokoumpo: 2
  11. Stephen Curry: 2
  12. Tim Duncan: 2
  13. Karl Malone: 2
  14. Steve Nash: 2
  15. Bob Pettit: 2

¿Cuántas veces han ganado el MVP figuras como LeBron James y Michael Jordan?

LeBron ganó el MVP en cuatro ocasiones: 2009 y 2010 con Cleveland; 2012 y 2013 con Miami. Jordan supera por uno a James, porque el eterno 23 de los Bulls fue el MVP en cinco ocasiones: 1988, 1991, 1992, 1996 y 1998.

El Trofeo Maurice Podoloff Trophy, el anterior al MVP | Imago7

¿Cuáles son los equipos con más jugadores MVP en la historia de la NBA?

En la historia de la NBA, el equipo más ganador de campeonatos también lo es de premios al Jugador Más Valioso: los Celtics. Boston tiene 10 premios al MVP: 5 para Bill Russell, 3 para Larry Bird, 1 para Dave Cowens y 1 para Bob Cousy. Le llevan dos de ventaja a los Lakers, que tienen 8 gracias a Kareem, Magic, Kobe y Shaq.

Con SGA, el Thunder suma su tercero, tras Russell Westbrook y Kevin Durant.

Del otro lado de la moneda están 8 franquicias actuales que nunca han tenido un MVP: Nets, Hornets, Pistons, Pacers, Grizzlies, Pelicans, Magic y Raptors.

  • 10 | Celtics
  • 8 | Lakers
  • 7 | 76ers
  • 6 | Bulls
  • 5 | Bucks
  • 4 | Rockets
  • 3 | Nuggets, Warriors, Suns, Spurs y Thunder
  • 2 | Hawks, Cavaliers, Heat, y Jazz
  • 1 | Wizards (cuando eran Bullets), Clippers (cuando eran Braves), Kings (cuando eran Royals), Mavericks, Timberwolves, Knicks y Trail Blazers

¿Quién fue el MVP más joven y el más veterano en lograrlo en la NBA?

De los 69 galardonados previamente, hay una diferencia de más de 13 años entre el ganador más joven y el más veterano. El MVP de menor edad fue Derrick Rose de los Bulls, 2011, con 22 años y 191 días.

El más veterano fue ‘El Cartero’ Karl Malone, quien ganó su segundo MVP en 1999 con 35 años y 284 días.

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