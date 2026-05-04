Ganadores del MVP NBA año por año: lista completa y quién ha ganado más veces

Todos los elegidos como el Jugador Más Valioso en la historia del mejor básquetbol del mundo previo al anuncio del ganador del 2026, en el que Jokic, Wembanyama y Gilgeous-Alexander son finalistas

Todos los ganadores del MVP NBA | MATTHEW STOCKMAN/Getty Images via AFP

La NBA terminó la primera ronda de los Playoffs y estamos a días de conocer el ganador del premio al Jugador Más Valioso de la temporada 2026 del mejor básquetbol del mundo.

Los finalistas se dieron a conocer el 19 de abril: Victor Wembanyama, Nikola Jokic y Shai Gilgeous-Alexander. Sea quien sea el ganador, será el octavo año consecutivo que un jugador no nacido en Estados Unidos se lleva el MVP de la NBA. Los tres serían una elección histórica: SGA busca entrar al selecto club de los jugadores que repiten, Wemby sería el primer francés y Jokic sería su cuarto, con lo que empataría a LeBron.

¿Quiénes han ganado el MVP de la NBA año por año desde su creación?

El primer MVP se entregó hasta la décima temporada en la historia de la NBA, en la 55/56. Bob Pettit de los entonces St. Louis Hawks fue el elegido. El ganador del 2025 fue el 70° Jugador Más Valioso. Si Shai-Gilgeous Alexander repite en 2026, sería la ocasión 16 que hay un MVP en temporadas consecutivas. Wembanayama sería un ganador inédito y Jokic busca su cuarto, lo que le empataría en el cuarto lugar de los máximos ganadores.

Temporada Ganador del MVP Equipo 2024-25 Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder 2023-24 Nikola Jokić Denver Nuggets 2022-23 Joel Embiid Philadelphia 76ers 2021-22 Nikola Jokić Denver Nuggets 2020-21 Nikola Jokić Denver Nuggets 2019-20 Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks 2018-19 Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks 2017-18 James Harden Houston Rockets 2016-17 Russell Westbrook Oklahoma City Thunder 2015-16 Stephen Curry Golden State Warriors 2014-15 Stephen Curry Golden State Warriors 2013-14 Kevin Durant Oklahoma City Thunder 2012-13 LeBron James Miami Heat 2011-12 LeBron James Miami Heat 2010-11 Derrick Rose Chicago Bulls 2009-10 LeBron James Cleveland Cavaliers 2008-09 LeBron James Cleveland Cavaliers 2007-08 Kobe Bryant Los Angeles Lakers 2006-07 Dirk Nowitzki Dallas Mavericks 2005-06 Steve Nash Phoenix Suns 2004-05 Steve Nash Phoenix Suns 2003-04 Kevin Garnett Minnesota Timberwolves 2002-03 Tim Duncan San Antonio Spurs 2001-02 Tim Duncan San Antonio Spurs 2000-01 Allen Iverson Philadelphia 76ers 1999-00 Shaquille O’Neal Los Angeles Lakers 1998-99 Karl Malone Utah Jazz 1997-98 Michael Jordan Chicago Bulls 1996-97 Karl Malone Utah Jazz 1995-96 Michael Jordan Chicago Bulls 1994-95 David Robinson San Antonio Spurs 1993-94 Hakeem Olajuwon Houston Rockets 1992-93 Charles Barkley Phoenix Suns 1991-92 Michael Jordan Chicago Bulls 1990-91 Michael Jordan Chicago Bulls 1989-90 Magic Johnson Los Angeles Lakers 1988-89 Magic Johnson Los Angeles Lakers 1987-88 Michael Jordan Chicago Bulls 1986-87 Magic Johnson Los Angeles Lakers 1985-86 Larry Bird Boston Celtics 1984-85 Larry Bird Boston Celtics 1983-84 Larry Bird Boston Celtics 1982-83 Moses Malone Philadelphia 76ers 1981-82 Moses Malone Houston Rockets 1980-81 Julius Erving Philadelphia 76ers 1979-80 Kareem Abdul-Jabbar Los Angeles Lakers 1978-79 Moses Malone Houston Rockets 1977-78 Bill Walton Portland Trail Blazers 1976-77 Kareem Abdul-Jabbar Los Angeles Lakers 1975-76 Kareem Abdul-Jabbar Los Angeles Lakers 1974-75 Bob McAdoo Buffalo Braves 1973-74 Kareem Abdul-Jabbar Milwaukee Bucks 1972-73 Dave Cowens Boston Celtics 1971-72 Kareem Abdul-Jabbar Milwaukee Bucks 1970-71 Kareem Abdul-Jabbar Milwaukee Bucks 1969-70 Willis Reed New York Knicks 1968-69 Wes Unseld Washington Bullets 1967-68 Wilt Chamberlain Philadelphia 76ers 1966-67 Wilt Chamberlain Philadelphia 76ers 1965-66 Wilt Chamberlain Philadelphia 76ers 1964-65 Bill Russell Boston Celtics 1963-64 Oscar Robertson Cincinnati Royals 1962-63 Bill Russell Boston Celtics 1961-62 Bill Russell Boston Celtics 1960-61 Bill Russell Boston Celtics 1959-60 Wilt Chamberlain Philadelphia Warriors 1958-59 Bob Pettit St. Louis Hawks 1957-58 Bill Russell Boston Celtics 1956-57 Bob Cousy Boston Celtics 1955-56 Bob Pettit St. Louis Hawks

¿Quién es el jugador con más premios MVP en la historia de la NBA?

El jugador que tiene más premios al Jugador Más Valioso es Kareem Abdul-Jabbar. El poste de los Bucks y Lakers ganó el MVP en seis temporada (1971, 1972, 1974, 1976, 1977 y 1980). Estos son los 15 jugadores que ganaron al menos dos veces el MVP:

Kareem Abdul-Jabbar: 6 Michael Jordan: 5 Bill Russell: 5 Wilt Chamberlain: 4 LeBron James: 4 Larry Bird: 3 Magic Johnson: 3 Nikola Jokic: 3 Moses Malone: 3 Giannis Antetokoumpo: 2 Stephen Curry: 2 Tim Duncan: 2 Karl Malone: 2 Steve Nash: 2 Bob Pettit: 2

¿Cuántas veces han ganado el MVP figuras como LeBron James y Michael Jordan?

LeBron ganó el MVP en cuatro ocasiones: 2009 y 2010 con Cleveland; 2012 y 2013 con Miami. Jordan supera por uno a James, porque el eterno 23 de los Bulls fue el MVP en cinco ocasiones: 1988, 1991, 1992, 1996 y 1998.

El Trofeo Maurice Podoloff Trophy, el anterior al MVP | Imago7

¿Cuáles son los equipos con más jugadores MVP en la historia de la NBA?

En la historia de la NBA, el equipo más ganador de campeonatos también lo es de premios al Jugador Más Valioso: los Celtics. Boston tiene 10 premios al MVP: 5 para Bill Russell, 3 para Larry Bird, 1 para Dave Cowens y 1 para Bob Cousy. Le llevan dos de ventaja a los Lakers, que tienen 8 gracias a Kareem, Magic, Kobe y Shaq.

Con SGA, el Thunder suma su tercero, tras Russell Westbrook y Kevin Durant.

Del otro lado de la moneda están 8 franquicias actuales que nunca han tenido un MVP: Nets, Hornets, Pistons, Pacers, Grizzlies, Pelicans, Magic y Raptors.

10 | Celtics

8 | Lakers

7 | 76ers

6 | Bulls

5 | Bucks

4 | Rockets

3 | Nuggets, Warriors, Suns, Spurs y Thunder

2 | Hawks, Cavaliers, Heat, y Jazz

1 | Wizards (cuando eran Bullets), Clippers (cuando eran Braves), Kings (cuando eran Royals), Mavericks, Timberwolves, Knicks y Trail Blazers

¿Quién fue el MVP más joven y el más veterano en lograrlo en la NBA?

De los 69 galardonados previamente, hay una diferencia de más de 13 años entre el ganador más joven y el más veterano. El MVP de menor edad fue Derrick Rose de los Bulls, 2011, con 22 años y 191 días.

El más veterano fue ‘El Cartero’ Karl Malone, quien ganó su segundo MVP en 1999 con 35 años y 284 días.

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