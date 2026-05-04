Ganadores del MVP NBA año por año: lista completa y quién ha ganado más veces
Todos los elegidos como el Jugador Más Valioso en la historia del mejor básquetbol del mundo previo al anuncio del ganador del 2026, en el que Jokic, Wembanyama y Gilgeous-Alexander son finalistas
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La NBA terminó la primera ronda de los Playoffs y estamos a días de conocer el ganador del premio al Jugador Más Valioso de la temporada 2026 del mejor básquetbol del mundo.
Los finalistas se dieron a conocer el 19 de abril: Victor Wembanyama, Nikola Jokic y Shai Gilgeous-Alexander. Sea quien sea el ganador, será el octavo año consecutivo que un jugador no nacido en Estados Unidos se lleva el MVP de la NBA. Los tres serían una elección histórica: SGA busca entrar al selecto club de los jugadores que repiten, Wemby sería el primer francés y Jokic sería su cuarto, con lo que empataría a LeBron.
¿Quiénes han ganado el MVP de la NBA año por año desde su creación?
El primer MVP se entregó hasta la décima temporada en la historia de la NBA, en la 55/56. Bob Pettit de los entonces St. Louis Hawks fue el elegido. El ganador del 2025 fue el 70° Jugador Más Valioso. Si Shai-Gilgeous Alexander repite en 2026, sería la ocasión 16 que hay un MVP en temporadas consecutivas. Wembanayama sería un ganador inédito y Jokic busca su cuarto, lo que le empataría en el cuarto lugar de los máximos ganadores.
|Temporada
|Ganador del MVP
|Equipo
|2024-25
|Shai Gilgeous-Alexander
|Oklahoma City Thunder
|2023-24
|Nikola Jokić
|Denver Nuggets
|2022-23
|Joel Embiid
|Philadelphia 76ers
|2021-22
|Nikola Jokić
|Denver Nuggets
|2020-21
|Nikola Jokić
|Denver Nuggets
|2019-20
|Giannis Antetokounmpo
|Milwaukee Bucks
|2018-19
|Giannis Antetokounmpo
|Milwaukee Bucks
|2017-18
|James Harden
|Houston Rockets
|2016-17
|Russell Westbrook
|Oklahoma City Thunder
|2015-16
|Stephen Curry
|Golden State Warriors
|2014-15
|Stephen Curry
|Golden State Warriors
|2013-14
|Kevin Durant
|Oklahoma City Thunder
|2012-13
|LeBron James
|Miami Heat
|2011-12
|LeBron James
|Miami Heat
|2010-11
|Derrick Rose
|Chicago Bulls
|2009-10
|LeBron James
|Cleveland Cavaliers
|2008-09
|LeBron James
|Cleveland Cavaliers
|2007-08
|Kobe Bryant
|Los Angeles Lakers
|2006-07
|Dirk Nowitzki
|Dallas Mavericks
|2005-06
|Steve Nash
|Phoenix Suns
|2004-05
|Steve Nash
|Phoenix Suns
|2003-04
|Kevin Garnett
|Minnesota Timberwolves
|2002-03
|Tim Duncan
|San Antonio Spurs
|2001-02
|Tim Duncan
|San Antonio Spurs
|2000-01
|Allen Iverson
|Philadelphia 76ers
|1999-00
|Shaquille O’Neal
|Los Angeles Lakers
|1998-99
|Karl Malone
|Utah Jazz
|1997-98
|Michael Jordan
|Chicago Bulls
|1996-97
|Karl Malone
|Utah Jazz
|1995-96
|Michael Jordan
|Chicago Bulls
|1994-95
|David Robinson
|San Antonio Spurs
|1993-94
|Hakeem Olajuwon
|Houston Rockets
|1992-93
|Charles Barkley
|Phoenix Suns
|1991-92
|Michael Jordan
|Chicago Bulls
|1990-91
|Michael Jordan
|Chicago Bulls
|1989-90
|Magic Johnson
|Los Angeles Lakers
|1988-89
|Magic Johnson
|Los Angeles Lakers
|1987-88
|Michael Jordan
|Chicago Bulls
|1986-87
|Magic Johnson
|Los Angeles Lakers
|1985-86
|Larry Bird
|Boston Celtics
|1984-85
|Larry Bird
|Boston Celtics
|1983-84
|Larry Bird
|Boston Celtics
|1982-83
|Moses Malone
|Philadelphia 76ers
|1981-82
|Moses Malone
|Houston Rockets
|1980-81
|Julius Erving
|Philadelphia 76ers
|1979-80
|Kareem Abdul-Jabbar
|Los Angeles Lakers
|1978-79
|Moses Malone
|Houston Rockets
|1977-78
|Bill Walton
|Portland Trail Blazers
|1976-77
|Kareem Abdul-Jabbar
|Los Angeles Lakers
|1975-76
|Kareem Abdul-Jabbar
|Los Angeles Lakers
|1974-75
|Bob McAdoo
|Buffalo Braves
|1973-74
|Kareem Abdul-Jabbar
|Milwaukee Bucks
|1972-73
|Dave Cowens
|Boston Celtics
|1971-72
|Kareem Abdul-Jabbar
|Milwaukee Bucks
|1970-71
|Kareem Abdul-Jabbar
|Milwaukee Bucks
|1969-70
|Willis Reed
|New York Knicks
|1968-69
|Wes Unseld
|Washington Bullets
|1967-68
|Wilt Chamberlain
|Philadelphia 76ers
|1966-67
|Wilt Chamberlain
|Philadelphia 76ers
|1965-66
|Wilt Chamberlain
|Philadelphia 76ers
|1964-65
|Bill Russell
|Boston Celtics
|1963-64
|Oscar Robertson
|Cincinnati Royals
|1962-63
|Bill Russell
|Boston Celtics
|1961-62
|Bill Russell
|Boston Celtics
|1960-61
|Bill Russell
|Boston Celtics
|1959-60
|Wilt Chamberlain
|Philadelphia Warriors
|1958-59
|Bob Pettit
|St. Louis Hawks
|1957-58
|Bill Russell
|Boston Celtics
|1956-57
|Bob Cousy
|Boston Celtics
|1955-56
|Bob Pettit
|St. Louis Hawks
¿Quién es el jugador con más premios MVP en la historia de la NBA?
El jugador que tiene más premios al Jugador Más Valioso es Kareem Abdul-Jabbar. El poste de los Bucks y Lakers ganó el MVP en seis temporada (1971, 1972, 1974, 1976, 1977 y 1980). Estos son los 15 jugadores que ganaron al menos dos veces el MVP:
- Kareem Abdul-Jabbar: 6
- Michael Jordan: 5
- Bill Russell: 5
- Wilt Chamberlain: 4
- LeBron James: 4
- Larry Bird: 3
- Magic Johnson: 3
- Nikola Jokic: 3
- Moses Malone: 3
- Giannis Antetokoumpo: 2
- Stephen Curry: 2
- Tim Duncan: 2
- Karl Malone: 2
- Steve Nash: 2
- Bob Pettit: 2
¿Cuántas veces han ganado el MVP figuras como LeBron James y Michael Jordan?
LeBron ganó el MVP en cuatro ocasiones: 2009 y 2010 con Cleveland; 2012 y 2013 con Miami. Jordan supera por uno a James, porque el eterno 23 de los Bulls fue el MVP en cinco ocasiones: 1988, 1991, 1992, 1996 y 1998.
¿Cuáles son los equipos con más jugadores MVP en la historia de la NBA?
En la historia de la NBA, el equipo más ganador de campeonatos también lo es de premios al Jugador Más Valioso: los Celtics. Boston tiene 10 premios al MVP: 5 para Bill Russell, 3 para Larry Bird, 1 para Dave Cowens y 1 para Bob Cousy. Le llevan dos de ventaja a los Lakers, que tienen 8 gracias a Kareem, Magic, Kobe y Shaq.
Con SGA, el Thunder suma su tercero, tras Russell Westbrook y Kevin Durant.
Del otro lado de la moneda están 8 franquicias actuales que nunca han tenido un MVP: Nets, Hornets, Pistons, Pacers, Grizzlies, Pelicans, Magic y Raptors.
- 10 | Celtics
- 8 | Lakers
- 7 | 76ers
- 6 | Bulls
- 5 | Bucks
- 4 | Rockets
- 3 | Nuggets, Warriors, Suns, Spurs y Thunder
- 2 | Hawks, Cavaliers, Heat, y Jazz
- 1 | Wizards (cuando eran Bullets), Clippers (cuando eran Braves), Kings (cuando eran Royals), Mavericks, Timberwolves, Knicks y Trail Blazers
¿Quién fue el MVP más joven y el más veterano en lograrlo en la NBA?
De los 69 galardonados previamente, hay una diferencia de más de 13 años entre el ganador más joven y el más veterano. El MVP de menor edad fue Derrick Rose de los Bulls, 2011, con 22 años y 191 días.
El más veterano fue ‘El Cartero’ Karl Malone, quien ganó su segundo MVP en 1999 con 35 años y 284 días.