Jorge Sánchez expone el lado más cruel de las redes sociales tras recibir amenazas de muerte

El actual defensa del Atlas recordó las amenazas que recibió junto a su esposa tras un error en la final del Apertura 2019 contra Monterrey

Jorge Sánchez y el momento más complicado de su carrera | Imago7

Jorge Sánchez estuvo cerca de abandonar el fútbol profesional después de recibir amenazas de muerte contra él y su familia durante su etapa con el América. El actual defensa del Atlas recordó uno de los episodios más complicados de su carrera, que comenzó con un error en la final del Apertura 2019 frente a Monterrey. Las críticas por aquella jugada derivaron en mensajes intimidatorios que afectaron su vida personal y lo llevaron a considerar el retiro cuando todavía buscaba consolidarse en la Liga MX.

El lateral mexicano compartió su experiencia durante una entrevista en el podcast Cracks y Mortales, donde explicó las consecuencias que tuvo aquella final en su estado emocional. Durante aproximadamente seis meses, Sánchez perdió la motivación para continuar como futbolista, mientras intentaba sobreponerse a los señalamientos de los aficionados y a las amenazas que también alcanzaron a su esposa, quien esperaba a su primer hijo.

Jorge Sánchez recuerda las amenazas de muerte tras su error en la final del América

El episodio ocurrió en diciembre de 2019, cuando América enfrentó a Rayados de Monterrey por el campeonato del Apertura. Durante el partido de vuelta, Sánchez falló en un intento de despeje que permitió la continuidad de una jugada que terminó con el gol de Rogelio Funes Mori. La eliminatoria concluyó con un empate global de 3-3 y Monterrey conquistó el título en la tanda de penales, resultado que provocó cuestionamientos contra el entonces defensor azulcrema.

“Hablando de las críticas, a mí me tocó una muy, muy dura. Me tocó cometer un error en la final de América y de ahí mi carrera se fue para abajo en seis meses. Duré seis meses en donde yo quería dejar de ser jugador”, confesó Sánchez, quien reconoció que aquella equivocación tuvo consecuencias que trascendieron su desempeño dentro de la cancha.

Las agresiones no terminaron con los comentarios sobre su actuación deportiva, pues también involucraron a su familia. El futbolista relató que tanto él como su esposa comenzaron a recibir amenazas mediante redes sociales, incluidos mensajes acompañados de videos de armas de fuego. La situación aumentó su preocupación por la seguridad de sus seres queridos y modificó su manera de afrontar la exposición pública.

“Amenazaban a mi esposa, me amenazaban a mí, le mandaban videos a mi esposa de pistolas y le decían: ‘Sabemos en dónde están’ y todo eso. Yo pasé un momento muy complicado que fueron seis meses en donde yo decía: ‘A la verga el fútbol…’. Quería tirar la toalla”, relató el zaguero en el podcast Cracks y Mortales.

El apoyo de su familia evitó que Jorge Sánchez abandonara el fútbol

En medio de aquella situación, el nacimiento de su hijo se convirtió en una de las principales razones para continuar con su carrera. Sánchez explicó que el embarazo de su esposa lo llevó a reconsiderar la posibilidad de retirarse y a recordar los logros que había conseguido con América. El defensa decidió mantenerse en el equipo y trabajar para recuperar su nivel, pese a las dificultades que enfrentaba fuera del terreno de juego.

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“Mi esposa estaba embarazada y yo decía: ‘No, ¿por qué voy a dejar que esto me tumbe, si sé lo que soy capaz? Si yo también ya le di títulos al América, no voy a dejar que me hunda esto, voy a intentarlo’. Le di la vuelta a la página y en un año me fui al Ajax”, expresó el futbolista.

Su continuidad en el América terminó por abrirle las puertas del fútbol europeo. En agosto de 2022, Sánchez fue transferido al Ajax de Ámsterdam, uno de los clubes con mayor trayectoria en Países Bajos. El movimiento representó una nueva etapa profesional después de superar las dificultades que había experimentado tras la final contra Monterrey. En su testimonio, el jugador defendió el mérito de aquella contratación y recordó la inversión que realizó el equipo neerlandés para incorporarlo.

“Mucha gente no se acuerda de eso, piensan que fue suerte o miles de cosas, pero el Ajax no por algo viene por ti habiendo tantos jugadores en el mundo. Pagaron cinco millones por mí cuando ellos van a Brasil o Argentina, pagan quinientos mil dólares y se traen a un argentino o un brasileño. Fue lo más complicado”, añadió.

Ahora como futbolista del Atlas, Jorge Sánchez asegura que ha cambiado su relación con las redes sociales y la forma en que recibe las críticas de los aficionados. El defensa reconoció que anteriormente tenía la costumbre de revisar los comentarios después de cada partido, una práctica que terminaba por afectarlo emocionalmente. “A estas instancias ya no te lo tomas personal y lo tomas de quien viene. Antes me metía a ver redes sociales, era muy enfermo de terminar un partido y meterme a Twitter; yo solito me mataba la cabeza”, concluyó el mexicano, quien considera que aquella experiencia modificó su manera de afrontar los cuestionamientos sobre su rendimiento.

Las redes sociales, entre la cercanía con los aficionados y las amenazas a los futbolistas

Las redes sociales se han convertido en una herramienta que permite a los futbolistas mantener una relación más cercana con sus aficionados, compartir aspectos de su vida personal y comunicarse directamente con quienes siguen sus carreras. Sin embargo, esa misma exposición también puede abrir la puerta a insultos, hostigamiento y amenazas que van más allá de las críticas por el rendimiento deportivo.

El caso de Jorge Sánchez refleja cómo una equivocación dentro de la cancha puede trasladarse al entorno digital y terminar por afectar la vida privada de un jugador. Lo que comenzó con cuestionamientos por su actuación en una final con América derivó, según su testimonio, en amenazas de muerte contra él y su esposa. La situación lo llevó a considerar el retiro profesional durante una etapa en la que su familia también enfrentaba las consecuencias de la exposición pública.

Aunque las críticas forman parte del entorno del fútbol profesional, la facilidad para contactar directamente a los jugadores también ha permitido que algunos usuarios crucen los límites entre la opinión deportiva y el acoso personal. Hoy, Sánchez reconoce que ha cambiado su manera de utilizar las redes sociales y que evita dar a los comentarios la importancia que tuvieron en aquella etapa de su carrera. Su experiencia muestra que la cercanía entre futbolistas y aficionados también plantea desafíos relacionados con la privacidad, la seguridad y la salud emocional de los protagonistas del deporte.

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