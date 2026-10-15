Nikola Jokić advierte sobre el futuro de la NBA: “En dos años puede ser completamente diferente”

En entrevista exclusiva con Claro Sports, el tres veces MVP de los Denver Nuggets aseguró que el básquetbol ha cambiado varias veces durante la última década y que su evolución continuará en los próximos años.

La NBA ha experimentado cambios en sus estilos de juego, estrategias y características de los jugadores durante la última década. El lanzamiento de tres puntos, la movilidad de los postes y la capacidad de los basquetbolistas para desempeñar diferentes funciones han modificado la manera de competir. Para Nikola Jokić, una de las principales figuras del básquetbol mundial, esta transformación está lejos de terminar.

En entrevista exclusiva con Claro Sports, el tres veces MVP de la NBA aseguró que el deporte ha evolucionado constantemente desde su llegada a los Denver Nuggets y que podría experimentar nuevos cambios en un periodo de apenas dos años: “Creo que el básquetbol ha cambiado muchísimo. En los últimos diez años ha cambiado como cuatro veces”, declaró el serbio, campeón de la NBA en 2023.

Nikola Jokic explica por qué la NBA podría cambiar en los próximos dos años

Cuando Claro Sports le preguntó qué entiende actualmente del básquetbol que desconocía cuando ganó su primer MVP en 2021, Jokić destacó las transformaciones que ha observado durante su trayectoria: “El tamaño de los jugadores, las diferentes tácticas y los distintos estilos de juego”, enumeró el serbio sobre los principales cambios de la NBA.

Para Jokić, los propios jugadores han contribuido a modificar el deporte mediante la incorporación de nuevos recursos técnicos y alternativas ofensivas: “Los diferentes jugadores han inventado nuevos movimientos y nuevas jugadas. El básquetbol está evolucionando muy rápido. Creo que el próximo año o dentro de dos años puede ser completamente diferente”, afirmó.

Su reflexión llega en una etapa en la que la NBA cuenta con jugadores capaces de desempeñar distintas funciones, mientras los entrenadores utilizan sistemas que requieren mayor movilidad y versatilidad.

De los postes tradicionales a los jugadores que pueden hacer de todo

Nikola Jokic, estrella de los Denver Nuggets en la NBA | AFP

Una de las principales transformaciones de la NBA se encuentra en la evolución de los postes. Durante décadas, su participación ofensiva estuvo concentrada principalmente cerca de la canasta, mientras que la organización del ataque recaía en los bases. Actualmente, jugadores como Nikola Jokić han demostrado que un poste puede convertirse en el principal generador de juego de su equipo, combinar anotaciones con asistencias y controlar el ritmo de las posesiones.

El serbio llegó a Denver en 2015, después de haber sido seleccionado en la posición 41 del Draft de 2014. Desde entonces conquistó los premios MVP de 2021, 2022 y 2024, además de conducir a los Nuggets al primer campeonato de su historia en 2023. Otros jugadores como Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs, también representan esta evolución, gracias a su capacidad para combinar protección del aro, movilidad y lanzamiento exterior.

Nikola Jokic reconoce que todavía tiene aspectos por mejorar

Aunque ha conquistado tres premios MVP y un campeonato de la NBA, Jokić considera que todavía puede perfeccionar diferentes aspectos de su rendimiento: “Siempre hay espacio para mejorar. Quizá necesitas mejorar tu cuerpo, tu condición física o tu tiro. No puedo elegir solamente una cosa”, explicó durante la entrevista con Claro Sports.

El jugador de Denver aseguró que su objetivo no consiste necesariamente en alcanzar una estadística determinada, sino en conseguir avances respecto a la temporada anterior: “Creo que si regreso siendo un poco mejor que el año pasado, voy a estar contento y satisfecho. Eso significaría que mejoré respecto al año anterior”, agregó.

Después de más de una década en la NBA, Jokić continúa siendo uno de los principales referentes de una generación que ha transformado las responsabilidades tradicionales de los jugadores interiores. La evolución del lanzamiento exterior, los nuevos sistemas tácticos y la aparición de basquetbolistas capaces de desempeñar diferentes posiciones mantienen al deporte en constante transformación. Un proceso que, según el propio Nikola Jokić, podría provocar que la NBA sea completamente diferente en apenas dos años.

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