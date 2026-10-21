Del trabajo a la cancha: los oficios que tuvieron las figuras antes de llegar al fútbol profesional

Jorge Sánchez recordó su infancia y abrió la puerta a las historias de futbolistas mexicanos y extranjeros que tuvieron que emplearse en otros oficios antes de debutar

Antes de ser figuras mundiales, algunos jugadores sufrieron carencias

Antes de disputar partidos en Primera División, levantar trofeos o representar a sus países, varios futbolistas tuvieron que combinar el fútbol con empleos para apoyar a sus familias. La pelota no siempre fue su única actividad durante la infancia y adolescencia, pues algunos trabajaron en la construcción, el campo, negocios familiares, fábricas y distintos oficios.

La historia de Jorge Sánchez es un ejemplo de ello. El futbolista mexicano recordó que comenzó a trabajar desde niño para ayudar a su madre después de la ausencia de su padre. “Yo vengo de bajos recursos, donde yo sufrí mucho por un plato de comida”, relató. Su primer trabajo estuvo relacionado con los ponys, donde paseaba a los niños y entregaba a su madre el dinero que recibía.

Sánchez también recordó el momento en que recibió su primer sueldo como futbolista de Santos Laguna. Fueron mil 500 pesos, cantidad que utilizó para comprar hamburguesas y un refresco antes de llevar el resto a su familia. “Recuerdo que ella y mi hermana se soltaron a llorar, porque a veces no teníamos para la comida. Ese fue mi primer sueldo”, contó.

Los futbolistas mexicanos que trabajaron antes de llegar a Primera División

Uno de los elementos mexicanos que no la pasó tan bien antes de llegar al profesionalismo es Carlos Salcido, quien tuvo que desempeñar distintos oficios antes de consolidarse como futbolista. Trabajó como albañil, carpintero y obrero en una fábrica de vidrio. Durante esa etapa incluso contempló la posibilidad de cruzar a Estados Unidos, mientras buscaba una oportunidad dentro del fútbol.

El delantero Oribe Peralta también combinó sus entrenamientos con un trabajo familiar. El ”Cepillo’ ayudaba a su padre en un taller metalúrgico en La Partida, Coahuila, mientras disputaba partidos en ligas locales. Más adelante llegó al fútbol profesional y desarrolló parte de su carrera en Santos Laguna y América.

José Juan “Gallo” Vázquez es otro que tuvo que emplearse en oficios antes de llegar al campo. Trabajó en la construcción como albañil y también en un taller de tapicería en Celaya. Su ingreso a la Primera División llegó a los 24 años, después de una etapa en la que tuvo que priorizar el sustento económico mientras continuaba con su carrera deportiva.

Héctor Herrera buscó ingresos mientras permanecía en las divisiones inferiores. Antes de debutar con Pachuca, trabajó como vendedor de uniformes deportivos y ayudante en distintos comercios de su localidad. El mediocampista posteriormente continuó su carrera en Europa y con la selección mexicana.

La leyenda americanista Cuauhtémoc Blanco también tuvo contacto con el trabajo antes de convertirse en futbolista profesional. Trabajó en la fábrica de sus tíos y vendió cassettes en Tepito para colaborar con su familia. El fútbol terminó convirtiéndose en su actividad principal después de su llegada al profesionalismo.

Cuauhtémoc Blanco con el Tricolor en el 2014 | Imago7

El guardameta Francisco Guillermo Ochoa, antes de convertirse en un destacado arquero de las Águilas del América y del conjunto tricolor, ayudaba en el negocio familiar de tortas en la Ciudad de México. El entonces joven portero atendía a los clientes y colaboraba en la preparación de alimentos antes de consolidarse con los capitalinos y posteriormente continuar su carrera en Europa.

Por su parte, el actual portero de las Chivas, Raúl ‘Tala’ Rangel tuvo varios oficios durante su juventud en Ciudad Guzmán, Jalisco. Trabajó en una ladrillera, donde amasaba lodo para fabricar ladrillos; también fue panadero, carnicero y repartidor. Además, vendía cocos y paletas y lavaba automóviles antes de dedicarse al deporte.

Orbelín Pineda, actual atacante del Monterrey y de la Selección Mexicana creció trabajando en el campo y en el rancho familiar de San Fernando, en Coyuca de Catalán, Guerrero. Entre sus actividades estaban el cuidado y arreo de ganado, además de ordeñar vacas. De acuerdo con declaraciones de su padre, Orbelín se levantaba a las cinco de la mañana para realizar esa actividad antes de acudir a la escuela.

El seleccionado mexicano está apareciendo en las metas rivales | Imago7

Edson Álvarez, por su parte, ayudaba a sus padres en un negocio familiar dedicado a la confección y fabricación de uniformes deportivos en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Esa actividad formó parte de su vida antes de convertirse en futbolista profesional.

Finalmente, Julián Quiñones, colombiano que desarrolló parte de su carrera en México y que ahora es parte fundamental de la Selección Mexicana, trabajó en la minería de oro a los 15 años en su localidad de Magüí Payán, Nariño, antes de incorporarse a la academia Fútbol Paz en Cali. Después logró dar el salto a las fuerzas básicas de Tigres. El resto es historia.

Las figuras internacionales que también trabajaron antes de debutar

Las historias no se concentran solo en el fútbol mexicano. Una figura de la talla de Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’, tuvo una infancia marcada por el trabajo para contribuir a la economía familiar. Fue limpiabotas y realizó pequeños trabajos antes de ingresar al Santos. De niño también soñaba con ser piloto de aviación y jugaba futbol con balones improvisados con calcetines o periódicos.

Por su parte, Jamie Vardy trabajó como operario en una fábrica de componentes médicos y también como barrendero antes de llegar al fútbol profesional. Su trayectoria comenzó lejos de los grandes escenarios y posteriormente lo llevó a competir en la Premier League y con la selección inglesa.

Pelé en 1970 | SVEN SIMON / picture-alliance / dpa Picture-Alliance via AFP

Carlos Bacca tuvo empleos relacionados con actividades de su entorno en Colombia. Antes de convertirse en futbolista profesional trabajó como pescador y también como cobrador de autobús. Su carrera posteriormente lo llevó a jugar en Europa y con la selección colombiana.

La leyenda Rivaldo trabajó como vendedor ambulante y albañil durante su juventud. Miroslav Klose, por su parte, se desempeñó como carpintero antes de consolidarse como delantero profesional. Ambos terminaron desarrollando carreras internacionales y llegaron a representar a las selecciones de Brasil y Alemania, dejando una huella imborrable.

En el listado también aparecen futbolistas que posteriormente tuvieron relación con el fútbol mexicano. El claro ejemplo es Cecilio Domínguez, paraguayo que fue campeón con América, y que trabajó como ayudante de construcción junto a su padre antes de dar el salto al profesionalismo.

El marfileño Didier Drogba trabajó en el campo durante su juventud, mientras buscaba oportunidades para avanzar en el profesionalismo. Por último, Ángel Di María también colaboró desde niño en el negocio familiar de carbón: ayudaba a armar, embolsar y repartir el producto junto a su padre.