Keyonte George lideró la sorpresa de Utah ante Los Ángeles, mientras Doncic rozó el triple-doble y protagonizó un tenso cruce con el árbitro Tre Maddox

Doncic y los Lakers caen ante el Jazz | Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Luka Doncic protagonizó un momento de tensión con el árbitro Tre Maddox durante la derrota de Los Angeles Lakers por 109-97 frente al Utah Jazz, resultado que terminó con la racha de nueve victorias consecutivas del conjunto angelino. El esloveno intercambió palabras con el oficial al finalizar la primera mitad y ambos sostuvieron la mirada durante varios segundos. Sin embargo, el base evitó responder a la provocación y mantuvo la calma en una noche en la que Keyonte George encabezó la sorpresa con 30 puntos.

El resultado adquiere mayor relevancia por el momento que atravesaba Utah. Los Jazz comenzaron la campaña con una marca de 1-13 y acumularon 12 derrotas consecutivas antes de vencer a los Clippers en Inglewood. Apenas 24 horas después, el conjunto dirigido por Will Hardy volvió a sorprender en Los Ángeles, esta vez frente a unos Lakers que buscaban alcanzar diez triunfos al hilo por primera vez desde la temporada 2019-20, cuando conquistaron el campeonato de la NBA.

Keyonte George asumió el protagonismo en los momentos decisivos y terminó con 30 unidades, nueve de ellas durante el último periodo. Su actuación encontró respaldo en Ace Bailey, quien aportó 19 puntos, incluidos diez en el cuarto final. Ambos fueron determinantes para que Utah resistiera los intentos de reacción del equipo local y consiguiera su segunda victoria consecutiva después de un comienzo de campaña marcado por las derrotas.

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Luka Doncic pierde su racha de 30 puntos y los Lakers se desploman

Luka Doncic terminó con 29 puntos, pero su actuación estuvo acompañada por nueve pérdidas de balón y una noche complicada desde el perímetro. El esloveno apenas convirtió dos de sus 12 intentos de triple y vio terminar su racha de 11 encuentros consecutivos con al menos 30 unidades. La derrota también representó el tercer tropiezo de los Lakers en la temporada y el primero durante noviembre.

La tensión con Tre Maddox apareció cuando los jugadores se dirigían a los vestidores al finalizar la primera mitad. Después de un intercambio de palabras, Doncic y el árbitro se quedaron frente a frente durante unos instantes. Matisse Thybulle y Austin Reaves intervinieron para acompañar al esloveno, mientras el asistente de los Lakers, Scott Brooks, apartó al oficial. Pese al momento de confrontación, el jugador evitó una reacción que pudiera derivar en una sanción disciplinaria.

El episodio también reflejó uno de los objetivos personales que Doncic se planteó antes del inicio de la campaña: controlar sus emociones. El jugador de 27 años, seis veces seleccionado al Juego de Estrellas, había reconocido la necesidad de mejorar su comportamiento ante los árbitros. Después de acumular 16 faltas técnicas la temporada anterior, el esloveno registra dos en la actual y busca asumir un papel de liderazgo que no dependa únicamente de sus actuaciones ofensivas.

Utah Jazz sentencia el partido con una ofensiva de 15 puntos consecutivos

El encuentro se mantuvo equilibrado durante los primeros tres periodos, con dificultades de ambos equipos para encontrar continuidad en sus ataques. Los Lakers llegaron al descanso con ventaja de 56-54, pero Utah consiguió mantenerse cerca gracias a sus jugadores de rotación. Svi Mykhailiuk aportó 12 puntos, su mejor registro de la temporada, y convirtió cuatro triples durante la primera mitad frente a la franquicia que lo seleccionó en el Draft de 2018.

La diferencia definitiva llegó en el último cuarto, cuando los Jazz anotaron 15 puntos consecutivos en apenas tres minutos y medio. Esa ofensiva colocó el marcador 98-83 y cambió por completo el desarrollo del partido. Los Lakers intentaron reducir la distancia, pero Utah respondió con otra secuencia de diez unidades sin respuesta para asegurar una victoria que parecía improbable antes del encuentro.

El problema de los Lakers no se limitó a las pérdidas de Doncic, pues el equipo terminó con un 38.2% de efectividad en tiros de campo, su porcentaje más bajo de la temporada. Quentin Grimes contribuyó con 20 puntos, después de haber conseguido una marca personal de 47 unidades frente a Charlotte, pero esta vez no hubo remontada. Sandro Mamukelashvili convirtió apenas uno de sus diez lanzamientos, mientras la ausencia de Austin Reaves, quien se perdió su tercer encuentro consecutivo por una contusión en el talón, redujo las alternativas ofensivas.

Walker Kessler también participó en la victoria de Utah con diez puntos y 11 rebotes, en su enfrentamiento contra el equipo que lo traspasó durante el verano. Con este resultado, los Jazz completaron una doble sorpresa ante las franquicias de Los Ángeles y dejaron a los Lakers sin la posibilidad de extender su racha a diez triunfos. Para Doncic y sus compañeros, la derrota puso fin a un noviembre perfecto y abrió una nueva exigencia: recuperar la precisión ofensiva después de una noche en la que su condición de favoritos no se reflejó en la duela.

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