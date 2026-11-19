Kittle rechaza la idea de un último baile y defiende las aspiraciones de San Francisco antes de jugar en México

A los San Francisco 49ers les han repetido durante seis años que su ventana para ganar el Super Bowl está cerrada. George Kittle no comparte ese diagnóstico. A unos días del partido contra los Minnesota Vikings en México, el ala cerrada rechazó que la temporada 2026 represente un último baile para la franquicia. San Francisco llegará con marca de 8-1 al Estadio Azteca, donde jugará el domingo 22 de noviembre a las 19:20 horas, tiempo del centro de México, por la Semana 11 de la NFL.

Cuando le preguntaron si el regreso de antiguos compañeros convertía esta campaña en una despedida, Kittle respondió que desde hace seis años escucha que los 49ers dejaron de ser candidatos al campeonato. Su réplica resumió la mentalidad que atribuye al vestidor: “Al diablo con esa ventana, voy a atravesarla con una silla y vamos a jugar fútbol americano al nivel más alto que podamos”. Aclaró que son un equipo veterano, con varios jugadores mayores de 30 años, pero no acepta que su edad equivalga al fin de sus posibilidades de competir por el Super Bowl.

El ala cerrada evitó calificar al plantel de 2026 como el mejor de su trayectoria porque, según explicó, el verdadero nivel de un equipo se mide por cómo termina la temporada y no por sus resultados de septiembre u octubre. En su evaluación destacó la producción ofensiva, el talento defensivo y el vínculo de un grupo que recuperó a Deebo Samuel y DeForest Buckner. También celebró que Mike Evans volviera a entrenar. Para Kittle, la confianza entre compañeros, construida durante años dentro y fuera del vestidor, es parte de la capacidad de San Francisco para sostener otra aspiración al campeonato.

La prueba inmediata será la defensa de Minnesota. Kittle reconoció la presión que generan los Vikings, su capacidad para frenar avances y el rendimiento de sus equipos especiales. Ante ese sistema, dijo que la ofensiva tendrá que evitar pérdidas de yardas, mantenerse en situaciones manejables y no caer en la confusión que provoca la presión rival. Los 49ers vienen de derrotar 46-40 a Dallas con 584 yardas totales, pero el duelo de la Ciudad de México exigirá encontrar soluciones contra un rival que se presenta con récord de 7-2.

El jugador también anticipó cómo vivirá el regreso al país. Recordó que escuchar a miles de aficionados cantar el Himno Nacional en su anterior visita fue una de sus experiencias más especiales en la NFL y pidió a sus compañeros aprovechar la energía del estadio. Prometió elementos inspirados en Penta y el “Cero Miedo”, entre ellos tachones y máscaras para su llegada. Incluso imaginó un touchdown de 75 yardas para ganar el partido y habló de su interés por probar tacos y tequila. Su mensaje sobre el título, sin embargo, fue mantener la atención en un juego a la vez.

Brock Purdy vuelve a México: de suplente en 2022 a líder de la ofensiva

Brock Purdy vivió la victoria de San Francisco sobre Arizona en México en 2022 desde el papel de suplente; cuatro años después regresará como quarterback titular. El pasador recordó que aquella visita le permitió conocer el entusiasmo de la afición mexicana, incluso sin ser protagonista en el campo. “Estoy extremadamente emocionado de poder regresar y ahora ser titular”, expresó, con la intención de ayudar a su equipo a ganar y de ofrecer un partido que los seguidores recuerden por el rendimiento colectivo, no por un solo jugador.

Su momento deportivo alimenta las expectativas. Purdy llega después de lanzar para 389 yardas y tres touchdowns en la victoria de 46-40 sobre los Cowboys, con 21 pases completos en 28 intentos. El quarterback recordó que fue la última selección de su Draft y aseguró que ese camino le enseñó a no dejarse distraer por los reconocimientos. “Mi historia siempre ha sido la de alguien a quien pasaron por alto”, explicó, antes de insistir en que no se compara con otros jugadores y que todavía encuentra aspectos de su juego por mejorar.

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En lugar de pedir una jugada que lo consagre individualmente, Purdy quiere que los 49ers mantengan la intensidad durante los cuatro cuartos y compartan sus anotaciones con los aficionados mexicanos. Dijo que el grupo podría preparar una celebración distinta si consigue un touchdown: “Quizá podríamos incluir una salsa en lugar del Dougie”. También bromeó con regresar a casa con un suéter para Navidad, un recuerdo que espera conseguir durante la visita a la Ciudad de México.

Purdy aclaró además que no sabe si tiene ascendencia mexicana, pese a las versiones que algunos aficionados han planteado. Creció en Arizona, donde convivió con compañeros y amigos cuyas familias provenían de México, y reconoció la cercanía cultural que percibió entonces. Su enfoque para el domingo es el mismo que expuso al hablar de su carrera: mantenerse fiel a su preparación, agradecer la oportunidad de ser titular y responder en el campo.

Fred Warner llevará la bandera de México y advierte sobre el desafío de Minnesota

Fred Warner quiere volver a representar sus raíces mexicanas ante la afición del país y planea salir con la bandera de México durante el calentamiento o antes del partido. El linebacker recordó que en 2022 utilizó tachones personalizados con los colores nacionales y ondeó el lábaro patrio, una imagen que muchos seguidores todavía le piden autografiar. “Me siento muy orgulloso de mis raíces mexicanas. Mi objetivo es representar esa parte de mí y de mi familia de la manera correcta”, afirmó. Esta vez no tendrá los mismos tachones, pero espera repetir el gesto con la bandera.

El defensivo considera que la cita será diferente a la de hace cuatro años, cuando los 49ers enfrentaron a Arizona como visitantes. Ahora San Francisco será local en el primer Sunday Night Football internacional, frente a un rival directo de la Conferencia Nacional. Warner señaló que Kirk Cousins aporta experiencia, familiaridad con el sistema de Kevin O’Connell y continuidad a la ofensiva de Minnesota. Aseguró que el grupo defensivo está motivado por jugar junto a Dre Greenlaw y Nick Bosa, aunque reconoce la exigencia de contener a los Vikings.

Warner también explicó algunos ajustes bajo Raheem Morris: frentes de cinco hombres, linebackers colocados sobre la línea de golpeo y variaciones en las coberturas, sin renunciar por completo a los esquemas agresivos habituales. Admitió que la defensiva no tuvo la actuación deseada frente a Dallas, pese a la victoria de San Francisco. Para el linebacker, enfrentar a Minnesota ofrece la ocasión de corregir los errores y mostrar que el plantel dispone de recursos para competir contra los ataques de mayor exigencia.

La preparación comenzó antes del viaje a México. Los 49ers trabajaron en Colorado Springs para aclimatarse a la altura de la capital, una medida que Warner y Kittle identificaron como parte del desafío físico. El linebacker reconoció que estar lejos de su esposa y sus dos hijos es uno de los sacrificios de su carrera, pero destacó la oportunidad de regresar a un estadio donde ya sintió el apoyo del público. Entre la confianza de Kittle, el crecimiento de Purdy y la conexión de Warner con México, San Francisco buscará que la visita del 22 de noviembre sea otro argumento para mantener abierta su ventana de Super Bowl.