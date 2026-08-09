San Pedro aplasta a Suchitepéquez y consigue su segundo triunfo

Todo lo que dejó el partido entre San Pedro y Suchitepéquez por la tercera jornada del Torneo Apertura de la Liga Nacional de Guatemala.

San Pedro se hizo fuerte como local | IG: deportivosanpedro

Deportivo San Pedro consiguió su segunda victoria del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala tras imponerse 3-0 a Suchitepéquez en el estadio Samperano. El conjunto local resolvió el partido en la primera mitad y confirmó su buen inicio de campeonato, mientras que los venados continúan sin ganar después de tres jornadas.

El equipo dirigido por Edwin Vásquez salió decidido a buscar el resultado y generó varias ocasiones durante los primeros minutos. Sebastián Colón fue uno de los principales protagonistas del ataque local y estuvo cerca de abrir el marcador en más de una oportunidad. La presión de San Pedro terminó dando frutos al minuto 17, cuando Germán Águila apareció en el área para convertir de cabeza tras un centro enviado por Colón.

La ventaja no hizo que San Pedro redujera su intensidad. Los locales mantuvieron el control y ampliaron la diferencia al minuto 30 con una acción individual de Sebastián Colón, quien recibió fuera del área y sacó un remate que terminó dentro de la portería defendida por Jussef Delgado.

El tercer tanto llegó apenas cuatro minutos después. San Pedro construyó una jugada colectiva que dejó a Yasnier Matos en posición favorable frente al arco, y el atacante no desaprovechó la oportunidad para establecer el 3-0. Con ese resultado, el conjunto local se marchó al descanso con una ventaja amplia.

En la segunda mitad, Suchitepéquez logró tener mayor participación con la pelota, aunque tuvo dificultades para generar ocasiones claras. San Pedro optó por controlar el ritmo, proteger su ventaja y mantener el orden defensivo. El encuentro también tuvo participación del videoarbitraje, que descartó un posible penal para los visitantes y posteriormente intervino en una acción que terminó con la expulsión de Elmer Monroy.

Con este resultado, San Pedro llega a seis puntos y se mantiene en la pelea por los primeros puestos del Apertura 2026. Suchitepéquez, en cambio, permanece con una unidad y todavía no ha conseguido marcar en el campeonato. El conjunto venado tendrá que reaccionar en las próximas fechas para salir de la parte baja de la clasificación.

Resumen San Pedro vs Suchitepéquez: resultado, goles y estadísticas

🐓🔥⚽️ ¡Goool de San Pedro! Gran cabezazo de Germán Águila para abrir el marcador ante Deportivo Suchitepéquez 🦌 pic.twitter.com/UElfqtCixr — Somos Fox Guatemala (@SomosFox_Gua) August 9, 2026

🐓⚽️ ¡Llegó el segundo de San Pedro! Sebastián Colón disparó desde fuera del área y marcó el 2-0 ante Deportivo Suchitepéquez 🦌 pic.twitter.com/WTddqGAdBC — Somos Fox Guatemala (@SomosFox_Gua) August 9, 2026

🐓⚽️ ¡Ya es goleada en el Municipal de San Pedro! Gran jugada colectiva que finalizó Yasnier Matos, para el 3-0 de los gallos contra Suchitepéquez 🦌 pic.twitter.com/XLBA0CrnJf — Somos Fox Guatemala (@SomosFox_Gua) August 9, 2026

¡Bienvenidos al minuto a minuto de San Pedro vs. Suchitepéquez! Los dos equipos recién ascendidos se miden este domingo 9 de agosto por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El partido comenzará a las 15:00 horas de Guatemala en el estadio Municipal de San Pedro, donde ambos buscarán una victoria que les permita avanzar en la tabla y seguir sumando en su regreso a la máxima categoría.

San Pedro afronta el encuentro con tres unidades en el campeonato. El conjunto dirigido por Edwin Vásquez tuvo un estreno positivo al superar 1-0 a Xelajú, pero no logró mantener el invicto en su siguiente presentación y cayó por la mínima ante Comunicaciones. Con el respaldo de su público, el equipo intentará recuperar la senda del triunfo y celebrar nuevamente en casa.

Por su parte, Suchitepéquez suma un punto luego de sus dos primeros compromisos. El cuadro comandado por Héctor Altamirano igualó sin goles frente a Comunicaciones en la jornada inaugural y posteriormente perdió 2-0 contra Mixco. El duelo ante San Pedro aparece como una nueva oportunidad para conseguir su primera victoria del Apertura y escalar posiciones en la clasificación.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el San Pedro vs Suchitepéquez hoy domingo 9 de agosto de 2026?

El encuentro entre San Pedro y Suchitepéquez será el domingo 9 de agosto a las 15:00 horas en el estadio Municipal de San Pedro y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de Claro Sports.

Alineaciones del San Pedro vs Suchitepéquez para la jornada 3, al momento

Ni San Pedro ni Suchitepéquez cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Edwin Vásquez y Héctor Altamirano no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

San Pedro : Vander Cruz, Steveth Chacón, Alexis Barrientos, David Álvarez, Edwin Fuentes, Yasnier Matos, Romario Gómez, Edgar Macal, Emerson Garcia, Germán Águila, Marvin Ceballos. DT : Edwin Vásquez

: Vander Cruz, Steveth Chacón, Alexis Barrientos, David Álvarez, Edwin Fuentes, Yasnier Matos, Romario Gómez, Edgar Macal, Emerson Garcia, Germán Águila, Marvin Ceballos. : Edwin Vásquez Suchitepéquez: Jussef Delgado, Jorge Matul, José Corena, Víctor Torres, Figo Montaño, Alejandro Galindo, Frank De León, Armando Zamorano, Marco Rivas, Deyner Padilla, Andrés Lezcano. DT: Héctor Altamirano.

Antecedentes del San Pedro vs Suchitepéquez y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron San Pedro y Suchitepéquez:

24 de mayo de 2026 | San Pedro 2-0 Suchitepéquez | Primera División

16 de mayo de 2026 | Suchitepéquez 1-0 San Pedro | Primera División

8 de marzo de 2026 | Suchitepéquez 1-0 San Pedro | Primera División

25 de enero de 2026 | San Pedro 0-0 Suchitepéquez | Primera División

9 de noviembre de 2025 | Suchitepéquez 0-2 San Pedro | Primera División

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