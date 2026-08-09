Los deportistas colombianos que comienzan a perfilarse para Los Ángeles 2028

Tras lo hecho en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, Colombia encaminó varios deportistas rumbo a la clasificación olímpica.

Colombia en los Juegos Centroamericanos 2026 | Comité Olímpico Colombiano

Con 266 medallas obtenidas, culminó la participación de Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. El país ‘cafetero’ se coronó subcampeón del primer certamen del ciclo olímpico rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Por su parte, México fue el campeón indiscutido de Santo Domingo 2026.

La delegación ‘tricolor’ se quedó con el primer lugar en varias disciplinas del campeonato. Ajedrez, bowling, BMX Racing, ciclismo de ruta, esquí náutico, gimnasia artística, gimnasia trampolín, levantamiento de pesas, patinaje de velocidad, patinaje artístico, rugby 7 y squash, fueron los deportes en los que la amarilla, azul y roja gritó campeón.

Los deportistas de Colombia que se encaminan hacía los Juegos Olímpicos

Sin duda alguna, uno de los atletas de Colombia que más miradas se llevó fue Ronal Longa. El corredor colombiano de 22 se convirtió en el primer colombiano en toda la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en ganar la prueba reina del atletismo, los 100 metros planos. Con un tiempo de 10:06 segundos, el ‘cafetero’ se bañó en oro y se perfila como una de las cartas fuertes para las justas olímpicas de 2028.

Junto a Longo, los jugadores de squash Juan Vargas y Matías Knudsen también tomaron un fuerte envión rumbo a Los Ángeles 2028. Teniendo en cuenta que el squash será una de las grandes novedades de las próximas justas olímpicas, los colombianos ganaron la medalla de oro en dobles y equipos masculinos de Santo Domingo 2026.

Colombia sigue reinando en el BMX Racing, el legado de Mariana Pajón continúa en buenas manos y Diego Arboleda junto a Valentina Muñoz, se coronaron campeones del deporte en los Juegos Centroamericanos. Un pase firme a su clasificación a los Juegos Olímpicos que se llevará a cabo dentro de dos años.

Por último, pero no menos importante, un hombre que parece ya tener Los Ángeles 2028 tatuado en su mirada es Ángel Barajas. El colombiano de 19 años ganó tres medallas de oro en la gimnasia artística y se coronó campeón absoluto. Vale la pena recordar que, el cucuteño ya fue medallista olímpico en París 2024.

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