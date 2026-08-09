Rating Colombia del 8 de agosto de 2026, según CNC: Caracol ejerce su dominio sabatino

Consulte cuáles fueron los espacios más vistos de la televisión colombiana, según CNC, este sábado 8 de agosto.

Emisión de Noticias Caracol. – @NoticiasCaracol.

Una vez más, el Canal Caracol pica en punta con sus espacios tradicionales del fin de semana. Aunque los realities no se emiten como es habitual de lunes a viernes, el noticiero supera el doble dígito de porcentaje. RCN queda rezagado con su mejor espacio en la séptima posición, que es justamente el informativo. A través de Claro Sports, conozca cómo quedó el rating de este sábado.

Rating en Colombia del 8 de agosto de 2026, según CNC

Así quedó el escalafón:

Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 11.51% Noticias Caracol de las 12:30 m. – 8.99% Sábados Felices (parte 1) – Caracol TV – 8.02% Sábados Felices (parte 2) – Caracol TV – 5.48% Se Dice De Mí – Caracol TV – 5.28% La Red – Caracol TV – 4.28% Noticias RCN de las 7:00 p.m. – 4.22% Retrato Hablado – RCN TV – 3.90% Caso Cerrado (parte 2) – RCN TV – 2.63% Noticias RCN de las 12:30 m. – 2.40%

Programación de fútbol para este domingo, 9 de agosto de 2026

Estos son los partidos más destacados:

2:00 p.m. | Palmeiras vs Inter de Porto Alegre | Brasileirao | Win Sports.

3:00 p.m. | Santa Fe vs Fortaleza | Liga Femenina | Señal Colombia.

4:05 p.m. | Alianza vs Bucaramanga | Liga BetPlay | Win Sports y Win+.

6:10 p.m. | Jaguares vs Once Caldas | Liga BetPlay | Win+.

6:15 p.m. | Argentinos Juniors vs Racing | Liga Argentina | TyC Sports.

8:15 p.m. | América de Cali vs Atlético Nacional | Win+.

Así se mide el rating en Colombia

Existen varias compañías que se dedican en los estudios de consumo. El Centro Nacional de Consultorías (CNC) es el más confiable en sus mediciones, pues cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real para determinar la preferencia de televidentes. La dinámica consiste en definir el porcentaje de puntuación, que va de la mano con el cambio de programa y le da más valor al último espacio visto que el anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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