Posibles alineaciones de Alianza FC vs Atlético Bucaramanga por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los datos previos del juegos entre Atlético Bucaramanga y Alianza FC.

Alianza vs Bucaramanga, previa | Claro Sports

Segundo domingo de agosto y los reflectores se los lleva la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Alianza FC hace las veces de local, en el Estadio Armando Maestre Pavajeau, para recibir al Atlético Bucaramanga. Dos equipos que buscan dar el batacazo en el segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano.

Posible alineación de Alianza FC para el juego por la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Alianza: Johan Wallens; Yilson Rosales, Jesús Figueroa, Pedro Franco, Jhildrey Lasso; Fabián Cantillo, Jesús Muñoz, Carlos Esparragoza, Jair Castillo; Felipe Pardo y Cristian Rivas. D.T.: Camilo Ayala.

Posible alineación del Atlético Bucaramanga para el juego por la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Bucaramanga: Cristopher Fiermarin; Carlos Romaña, José Ortiz, Jhon García; Aldair Gutiérrez, Fabry Castro, Leonardo Flores, Fredy Hinestroza; Fabián Sambueza, Emerson Batalla y Luciano Pons. DT: Pablo Peirano.

¿Cómo y dónde ver a Alianza vs Bucaramanga por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la cuarta fecha, se llevará a cabo en el Estadio Armando Maestre Pavajeau el domingo 9 de agosto a partir de las 4:05 de la tarde (hora COL). El cotejo será transmitido por Win Sports y Win+ Fútbol, así como Win Play vía streaming.

Últimos partidos de Alianza FC

01.08.2026 | Alianza 1-2 Tolima | Fecha 2.

26.07.2026 | Alianza 1-1 Fortaleza | Fecha 1.

24.05.2026 | Alianza 2-1 Bucaramanga | Fecha 5 (Copa).

20.05.2026 | Cali 1-0 Alianza | Fecha 4 (Copa).

16.05.2026 | Alianza 3-0 Real Santander | Fecha 3 (Copa).

Últimos partidos del Atlético Bucaramanga

03.08.2026 | Bucaramanga 1-1 Cúcuta | Fecha 3.

30.07.2026 | Bucaramanga 1-0 Llaneros | Fecha 1.

25.07.2026 | Millonarios 0-1 Bucaramanga | Fecha 1.

24.05.2026 | Alianza FC 2-1 Bucaramanga | Fecha 5 (Copa).

20.05.2026 | Bucaramanga 2-3 Boca Juniors de Cali | Fecha 4 (Copa).

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Ferney Ossa (Antioquia).

Asistente 1: Jhon Gallego (Caldas).

Jhon Gallego (Caldas). Asistente 2: Javier Patiño (Meta).

Javier Patiño (Meta). Cuarto árbitro: Jorge Narváez (Cesar).

Jorge Narváez (Cesar). VAR: Leonard Mosquera (Antioquia).

Leonard Mosquera (Antioquia). AVAR: Gustavo Cortés (Cundinamarca).

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