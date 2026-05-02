Cierres viales por Maratón de Cali 2026: horarios, rutas y calles alternas para sábado y domingo

Entre este sábado 2 y domingo 3 de mayo se estará desarrollando la Maratón de Cali, evento que acaparará la capital vallecaucana.

Media Maratón Cali / Vizzor Image.

Este fin de semana Cali se viste de deporte. Entre el sábado 2 y domingo 3 de mayo se estará desarrollando la Maratón de Cali 2026, un evento que espera acaparar miles de fanáticos a una de las disciplinas que más se está poniendo de moda en el país. Todos los detalles de la competición, los encuentra en Claro Sports.

¿Cuándo y a qué hora se corre el Maratón de Cali 2026?

La competencia principal (15K y 42K) se realiza el 3 de mayo , con cierres desde tempranas horas, mientras que las competencias menores ( 1.6K y 4.2K) inician el sábado 2 de mayo de 6:30 a.m. a 9:30 a.m.

, con cierres desde tempranas horas, mientras que las competencias menores ( Las distintas competiciones estarán iniciando a partir de las 04:55 a.m.

¿Cuál es la ruta del Maratón de Cali 2026 y por dónde pasarán los atletas?

Todos los recorridos (42K, 15K, 4.2K, 1.6K) inician y finalizan en la Calle 9 con Carrera 39.

Recorrido 42K: Incluye el sector del norte (Avenida 4 Norte, Vásquez Cobo), entorno del CAM, el Hotel Intercontinental, Avenida Roosevelt completa hasta la Plaza de Toros, y zona sur (carrera 56, autopista Simón Bolívar, Parque El Ingenio y Univalle).

Recorrido 15K: Modifica el norte girando en la avenida Sexta con calle 34 hacia la Avenida Vásquez Cobo, siguiendo por la Roosevelt hasta la carrera 44 para conectar con la calle 9.

¿Dónde serán los cierres viales en Cali por el Maratón, cuándo y a qué hora inician?

Zona Norte: Afectación en la Avenida Sexta, Avenida Vásquez Cobo y zonas aledañas.

Afectación en la Avenida Sexta, Avenida Vásquez Cobo y zonas aledañas. Zona Sur/Oeste: La carrera recorrerá la Avenida Roosevelt, la Calle 9ª, Carrera 56, Avenida Pasoancho y sectores cercanos a la Universidad del Valle y el Parque El Ingenio.

Domingo 3 de mayo de 2026, con cierres desde la madrugada y restricciones vehiculares generales de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.

¿Cuáles son las calles alternas y rutas para pasar en carro si vives o visitas Cali?

Se recomienda el uso de la Autopista Simón Bolívar y vías del oriente de la ciudad, evitando el corredor de la Calle 9ª y la zona de la Plaza de Toros.

Si usted necesita movilizarse por la capital vallecaucana este domingo 3 de mayo del 2026, las autoridades dispusieron puntos especiales para tomar taxi. Estos lugares están en zonas clave como la calle 5 con carrera 34 cerca al Estadio, la carrera 34 con calle 6 en la Caseta La María, y la calle 9 con carrera 29 en las Canchas Panamericanas. Además, entre otros sectores como Chipichape, el Hotel Inter y la Avenida 8va Norte.

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