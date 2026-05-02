¿Qué equipo ha ganado más títulos en los torneos cortos?

Pumas, Chivas, Cruz Azul, Toluca, Pachuca, Atlas, Tigres y América tienen múltiples campeonatos desde el Invierno 1996. Así está el palmarés desde el Invierno 1996

Todos los campeones de los torneos cortos de la Liga MX | Imago7

La tarde del sábado 2 de mayo arranca la Liguilla del fútbol mexicano, con los partidos de ida de los cuartos de final del Clausura 2026. Debido al cambio de calendario por el Mundial, no se disputó el Play In. Pasamos directo a la Fiesta Grande, que incluye a ocho equipos que ya saben lo que es coronarse en los torneos cortos.

Pumas, Chivas, Cruz Azul, Toluca, Pachuca, Atlas, Tigres y América tienen múltiples campeonatos cada uno desde que cambió el formato del fútbol mexicano, incluyendo a los cuatro máximos ganadores. Así está el palmarés previo al arranque de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

Los campeones de los torneos cortos del fútbol mexicano

Al lograr el bicampeonato en el Apertura 2025, el Toluca rompió el empate que tenía con el América y es el máximo ganador de los torneos cortos. Suma ya nueve títulos desde el Invierno 1996, elevando su palmarés global a 12 campeonados de la Liga MX.

El Pachuca, rival de los choriceros en los cuartos de final, están en tercer lugar. Tigres es cuarto, mientras que Pumas es sexto pese a tener 15 años sin ser campeón del fútbol mexicano. Chivas es noveno con tres ligas, mientras que Atlas y Cruz Azul suman dos. En total, 15 equipos se han coronado desde el Invierno 96, dejando a Querétaro, Atlético de San Luis, FC Juárez, Puebla y Mazatlán sin título, aunque los Cañoneros se convertirán en el Atlante, que sí se coronó en el Clausura 2007.

Toluca: 9 | Verano 1998, Verano 1999, Verano 2000, Apertura 2002, Apertura 2005, Clausura 2008, Bicentenario 2010, Clausura 2025 y Apertura 2025. América: 8 | Verano 2002, Clausura 2005, Clausura 2013, Apertura 2014, Apertura 2018, Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024. Pachuca: 7 | Invierno 1999, Invierno 2001, Apertura 2003, Clausura 2006, Apertura 2007, Clausura 2016 y Apertura 2022. Tigres: 6 | Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019 y Clausura 2023. Santos: 6 | Invierno 1996, Verano 2001, Apertura 2008, Clausura 2012, Clausura 2015 y Clausura 2018. Pumas: 4 | Clausura 2004, Apertura 2004, Apertura 2009 y Clausura 2011. Monterrey: 4 | Clausura 2003, Clausura 2009, Apertura 2010 y Apertura 2019. León: 3 | Apertura 2013, Clausura 2014 y Guardianes 2020. Guadalajara: 3 | Verano 1997, Apertura 2006 y Clausura 2017. Cruz Azul: 2 | Invierno 1997 y Guardianes 2021. Atlas: 2 | Apertura 2021 y Clausura 2022. Atlante: 1 | Clausura 2007. Tijuana: 1 | Apertura 2012. Necaxa: 1 | Invierno 1998. Morelia: 1 | Invierno 2000.

Resultados de las finales de los torneos cortos

El Invierno 1996 fue ganado por Santos. Desde entonces, así se han definido los campeones del fútbol mexicano, siendo el Toluca el último y que busca empatar el tricampeonato del América.

Invierno 96 | Santos 4-3 Necaxa

4-3 Necaxa Verano 97 | Guadalajara 7-2 Toros Neza

7-2 Toros Neza Invierno 97 | León 1-2 Cruz Azul

Verano 98 | Toluca 6-4 Necaxa

6-4 Necaxa Invierno 98 | Guadalajara 0-2 Necaxa

Verano 99 | Toluca 5-5 Atlas (5-4 penaltis)

5-5 Atlas (5-4 penaltis) Invierno 99 | Cruz Azul 2-3 Pachuca

Verano 00 | Toluca 7-1 Santos

7-1 Santos Invierno 00 | Toluca 3-3 Morelia (4-5 penaltis)

(4-5 penaltis) Verano 01 | Santos 4-3 Pachuca

4-3 Pachuca Invierno 01 | Tigres 1-3 Pachuca

Verano 02 | Necaxa 2-3 América

Apertura 02 | Toluca 4-2 Morelia

4-2 Morelia Clausura 03 | Morelia 1-3 Monterrey

Apertura 03 | Tigres 2-3 Pachuca

Clausura 04 | Pumas 1-1 Guadalajara (5-4 penaltis)

1-1 Guadalajara (5-4 penaltis) Apertura 04 | Monterrey 1-3 Pumas

Clausura 05 | América 7-4 UAG

7-4 UAG Apertura 05 | Monterrey 3-6 Toluca

Clausura 06 | Pachuca 1-0 San Luis

1-0 San Luis Apertura 06 | Toluca 2-3 Guadalajara

Clausura 07 | Pachuca 3-2 América

3-2 América Apertura 07 | Atlante 2-1 Pumas

2-1 Pumas Clausura 08 | Santos 3-2 Cruz Azul

3-2 Cruz Azul Apertura 08 | Toluca 2-2 Cruz Azul (7-6 penaltis)

2-2 Cruz Azul (7-6 penaltis) Clausura 09 | Pachuca 2-3 Pumas

Apertura 09 | Cruz Azul 4-6 Monterrey

Bicentenario 2010 | Toluca 2-2 Santos (4-3 penaltis)

2-2 Santos (4-3 penaltis) Apertura 2010 | Monterrey 5-3 Santos

5-3 Santos Clausura 2011 | Pumas 3-2 Morelia

3-2 Morelia Apertura 2011 | Tigres 4-1 Santos

4-1 Santos Clausura 2012 | Santos 3-2 Monterrey

3-2 Monterrey Apertura 2012 | Toluca 1-4 Tijuana

Clausura 2013 | América 2-2 Cruz Azul (4-2 penaltis)

2-2 Cruz Azul (4-2 penaltis) Apertura 2013 | América 1-5 León

Clausura 2014 | Pachuca 3-4 León

Apertura 2014 | América 3-1 Tigres

3-1 Tigres Clausura 2015 | Querétaro 3-5 Santos

Apertura 2015 | Pumas 4-4 Tigres , 2-4 en penaltis

, 2-4 en penaltis Clausura 2016 | Monterrey 1-2 Pachuca

Apertura 2016 | Tigres 2-2 América, 3-0 en penaltis

2-2 América, 3-0 en penaltis Clausura 2017 | Guadalajara 4-3 Tigres

4-3 Tigres Apertura 2017 | Monterrey 2-3 Tigres

Clausura 2018 | Toluca 2-3 Santos

Apertura 2018 | Cruz Azul 0-2 América

Clausura 2019 | León 0-1 Tigres

Apertura 2019 | América 3-3 Monterrey (2-4 pen)

(2-4 pen) Apertura 2020 | León 3-1 Pumas

3-1 Pumas Clausura 2021 | Cruz Azul 2-1 Santos

2-1 Santos Apertura 2021 | Atlas 3-3 León (4-3 pen)

3-3 León (4-3 pen) Clausura 2022 | Pachuca 2-3 Atlas

Apertura 2022 | Pachuca 8-2 Toluca

8-2 Toluca Clausura 2023 | Guadalajara 2-3 Tigres

Apertura 2023 | América 4-1 Tigres

4-1 Tigres Clausura 2024 | América 2-1 Cruz Azul

2-1 Cruz Azul Apertura 2024 | Monterrey 2-3 América

Clausura 2025 | Toluca 2-0 América

2-0 América Apertura 2025 | Toluca 2-2 Tigres (9-8 penaltis)

Te puede interesar: