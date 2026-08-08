Longines Global Champions Tour Londres 2026, en vivo Día 2

Disfruta en vivo online el Longines Global Champions Tour Londres 2026, con los mejores jinetes del mundo en acción a través de Claro Sports

El Día 2 del Longines Global Champions Tour de Londres 2026 llega con grandes emociones desde el histórico Royal Hospital Chelsea, donde los mejores jinetes del mundo continúan con la batalla por la gloria en una de las etapas más esperadas del calendario. Tras un primer día que dejó el histórico triunfo de México Amigos en la Global Champions League, la competencia individual toma protagonismo con pruebas de alta exigencia y obstáculos de hasta 1.50 metros.

La jornada promete velocidad, precisión y grandes duelos en la pista, con pruebas CSI2* desde las primeras horas y dos competencias CSI5* que elevarán la intensidad durante la tarde. Disfruta en vivo y en directo de toda la acción del Longines Global Champions Tour de Londres 2026 a través de Claro Sports, con los mejores momentos, protagonistas y resultados de una fecha que prepara el camino hacia el gran cierre del domingo.

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