La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes están nominados este 8 de agosto y cómo votar por ellos?

Ximena Herrera, Masad Altamimi, Memo Schutz y Ernesto Laguardia están en riesgo de eliminación tras la salvación de Gema Garoa

¿Quiénes son los nominados de la Casa de los Famosos? | @LaCasaFamososMx

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 entra en la recta final de su segunda semana con una nueva eliminación en puerta. Después del duelo por la salvación de este viernes 7 de agosto, la placa sufrió un cambio y cuatro habitantes quedaron en riesgo de abandonar el reality durante la gala del domingo.

Moisés Peñaloza ganó la prueba de salvación frente a Masad Altamimi y Memo Schutz, resultado que le permitió conservar el privilegio de retirar a un participante de la placa. El actor eligió salvar a Gema Garoa, por lo que Ximena Herrera, Masad Altamimi, Memo Schutz y Ernesto Laguardia deberán esperar el resultado de la votación del público.

Lista de nominados de La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién sale este domingo?

Después de la decisión de Moisés Peñaloza, la placa de nominados quedó integrada por Ximena Herrera, Masad Altamimi, Memo Schutz y Ernesto Laguardia. Uno de ellos se convertirá en el próximo eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 durante la gala de este domingo.

Los participantes habían quedado en riesgo tras la nominación del miércoles, jornada en la que las reglas cambiaron y cada habitante tuvo que repartir sus votos entre tres compañeros. En un principio, Gema Garoa también formaba parte de la placa, pero Peñaloza utilizó el beneficio obtenido en el duelo de salvación para retirarla. De esta manera, los nominados que dependen del apoyo del público son:

Ximena Herrera

Masad Altamimi

Memo Schutz

Ernesto Laguardia

El nombre del eliminado se conocerá durante la gala del domingo, una vez que Galilea Montijo anuncie el cierre de las votaciones y se revele quién recibió el respaldo suficiente para permanecer en la competencia.

Luego de la salvación de #Gema, ellos son los habitantes que quedaron en la placa de nominados de esta semana en #LaCasaDeLosFamososMx 👀



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Así puedes votar en La Casa de los Famosos México 2026: guía paso a paso

Las votaciones para salvar a los nominados solamente están disponibles cuando la producción habilita el sistema. Los periodos comienzan los miércoles después de conocerse la placa, vuelven a abrir durante las emisiones del jueves y viernes y tienen una última ventana el domingo antes de la eliminación. Para votar debes seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de La Casa de los Famosos México cuando las votaciones estén abiertas.

Entrar en la sección “Vota”.

Revisar los nombres y fotografías de los participantes nominados.

Seleccionar al habitante que deseas salvar.

Confirmar la elección y enviar el voto.

Si cuentas con ViX Premium, iniciar sesión con la cuenta que tenga activa la suscripción.

Comprobar que la plataforma confirme el registro del voto.

Durante las galas también aparecerá un código QR en pantalla. Los espectadores pueden escanearlo con la cámara de su teléfono para ingresar directamente al portal de votación. Las opciones solamente estarán disponibles cuando el sistema se encuentre abierto.

Los miércoles se puede participar desde el anuncio de la placa hasta el final de la Post Gala. Los jueves y viernes, la votación se habilita durante la Pre Gala, la Gala y la Post Gala. El domingo vuelve a abrir desde la Pre Gala y permanece disponible hasta que Galilea Montijo anuncia el cierre durante la transmisión de eliminación.

Los usuarios con acceso gratuito pueden emitir un voto por día, mientras que los suscriptores de ViX Premium disponen de hasta 10 votos diarios. Estos pueden repartirse entre diferentes nominados o concentrarse en un solo habitante mientras el periodo de votación permanezca activo.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Dónde ver en vivo y a qué hora la gala de eliminación?

La Casa de los Famosos México 4 arrancó oficialmente el domingo 26 de julio con la presentación de los participantes que buscan quedarse con el premio de 4 millones de pesos. Desde los primeros días comenzaron a definirse alianzas, estrategias y diferencias entre los habitantes, elementos que ya marcan el rumbo de la nueva temporada.

Las Galas de Eliminación se transmiten los domingos a las 20:30 horas por Las Estrellas, mientras que Canal 5 emite las Galas Diarias de lunes a viernes a las 22:00 horas. Por su parte, ViX ofrece contenido exclusivo y acceso a las cámaras en vivo las 24 horas. En Claro Sports podrás seguir las noticias, nominaciones, eliminaciones y todo lo que ocurra dentro de La Casa de los Famosos México 2026.

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