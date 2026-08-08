Betis vs Bournemouth, en vivo: transmisión del partido amistoso de la pretemporada 2026

No te pierdas las acciones de este vibrante partido amistoso desde el Estadio de La Cartuja

Real Betis y Bournemouth se enfrentarán este sábado 8 de agosto en el Estadio de La Cartuja, en uno de sus últimos compromisos de preparación antes del inicio de las competencias oficiales en España e Inglaterra.

Para el conjunto verdiblanco será su penúltimo examen de la pretemporada antes de viajar a Italia, donde cerrará su preparación frente al Inter de Milán en Bari. El equipo de Manuel Pellegrini llega después de vencer 3-1 al Arsenal en Dublín, encuentro en el que Rodrigo Riquelme, Nelson Deossa y Pablo Fornals tuvieron participación destacada. El Betis buscará dar continuidad a su funcionamiento y ajustar detalles antes de comenzar la temporada.

Del otro lado estará un Bournemouth que terminó en la sexta posición de la Premier League durante la campaña anterior. El duelo servirá a Pellegrini para distribuir minutos, evaluar variantes en el mediocampo y observar a los jugadores que se han incorporado de forma progresiva al trabajo del grupo. La intención del cuerpo técnico es llegar al arranque oficial con la plantilla en ritmo de competencia.

¿A qué hora inicia la transmisión del Betis vs Bournemouth hoy 8 de agosto?

El partido entre Betis y Bournemouth escuchará su silbatazo inicial a las 13:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

Chelsea vs Johor Tigers | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Chelsea Femenil vs A-League All Stars | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas

Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

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