¡México hace historia! Llega a 400 medallas en Santo Domingo 2026 con oro en natación artística

La delegación mexicana conquistó ocho oros y tres platas para cerrar con 11 medallas y quedarse con la cima de la disciplina en Santo Domingo 2026

México hizo historia en Santo Domingo 2026 al alcanzar las 400 medallas, una cifra inédita para cualquier delegación en una sola edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El equipo azteca de natación artística se impuso en la final de acrobático por equipos con 195.3274 puntos, resultado con el que puso punto final a una participación de ocho oros, tres platas y 11 totales en la disciplina.

El conjunto integrado por Marla Arellano, Miranda Barrera, Diego Villalobos, Itzamary González, Regina Alférez, Glenda Inzunza, Joana Jiménez y Pamela Toscano terminó al frente de la competencia celebrada en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte. México obtuvo 94.05 puntos en impresión artística y 101.28 en ejecución, suficientes para quedarse con el primer lugar.

La famosa rutina mexicana, inspirada en el jaguar, tuvo una diferencia cercana a los 20 puntos sobre Colombia, que terminó segunda con 175.3367. Incluso con un ajuste de dificultad en el quinto elemento acrobático, México mantuvo la ventaja y aseguró el oro. Aruba completó el podio con 142.1658 unidades.

México domina Santo Domingo 2026

La victoria en la modalidad de acrobático por equipos completó el dominio mexicano en la natación artística. México conquistó ocho de las pruebas disputadas, con títulos en las modalidades individuales femeniles, duetos femeniles, dueto mixto y las competencias por equipos.

Itzamary González terminó con oros en solo femenil libre, dueto femenil libre junto a Marla Arellano y dueto técnico mixto con Diego Villalobos, además de formar parte del equipo campeón en acrobático. Marla Arellano también subió a lo más alto en los duetos femeniles libre y técnico, este último junto a Joana Jiménez.

Diego Villalobos sumó tres preseas individuales y de dueto: conquistó el oro junto a Itzamary González en el dueto técnico mixto y obtuvo las platas en solo varonil libre y solo varonil técnico. Además, hizo pareja con Joana Jiménez para conseguir la plata en el dueto mixto libre.

Colombia también acumuló 11 preseas, pero con tres oros, seis platas y dos bronces. La cosecha se sumó a la delegación mexicana que ya superó las 400 medallas, una cifra nunca antes alcanzada durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Las medallas de México en la natación artística de Santo Domingo 2026

Oro | Solo femenil libre: Itzamary González

Oro | Solo femenil técnico: Camila Argumedo

Oro | Dueto femenil libre: Marla Arellano e Itzamary González

Oro | Dueto femenil técnico: Marla Arellano y Joana Jiménez

Oro | Acrobático por equipos: México

Oro | Equipo mixto libre: México

Oro | Equipo mixto técnico: México

Oro | Dueto técnico mixto: Diego Villalobos e Itzamary González

Plata | Solo varonil libre: Diego Villalobos

Plata | Solo varonil técnico: Diego Villalobos

Plata | Dueto mixto libre: Diego Villalobos y Joana Jiménez

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