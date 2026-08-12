Nahuel Guzmán y su historial de polémicas: del liderazgo con Tigres a las sanciones que marcaron su carrera

El portero de Tigres fue expulsado de la Leagues Cup 2026 tras un incidente con el árbitro Iván Barton durante el partido contra Vancouver Whitecaps

El arquero de los Tigres de la UANL, Nahuel Guzmán, volvió a estar en el centro de la controversia tras su expulsión ante Vancouver en el cierre de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, donde se impusieron los felinos en la tanda de penaltis, tras igualar 1-1 en el tiempo regular. Un episodio que se suma a su larga lista en su paso por el fútbol mexicano.

En esta ocasión, Nahuel Guzmán fue expulsado en el duelo ante Vancouver Whitecaps por empujar al árbitro mundialista Iván Barton, cuando los Tigres se estaban jugando el pase a los cuartos de final. Su acción provocó nuevamente críticas a su accionar, pues además de dejar a su equipo con un hombre menos, todavía tuvieron que enfrentar la tanda de penaltis que de perderla los hubiera dejado fuera del torneo,

El portero felino, considerado uno de los jugadores más importantes en la historia reciente de Tigres, ha construido una carrera marcada por títulos, liderazgo y actuaciones decisivas, aunque también por episodios controversiales que han provocado sanciones y debates sobre su comportamiento.

La expulsión ante Vancouver revive la polémica

Durante el encuentro correspondiente a la jornada 3 de la Leagues Cup 2026 en el Estadio Universitario de Nuevo León, el arquero argentino fue expulsado en los minutos finales después de empujar al árbitro Iván Barton en una acción ocurrida mientras buscaba reanudar rápidamente el partido. La tarjeta roja dejó al conjunto regiomontano con nueve jugadores, luego de que Diego Lainez también fuera expulsado por reclamar una decisión arbitral. Guzmán intentó explicar que no había identificado a la persona que tenía enfrente, pero la sanción se mantuvo.

Después de abandonar el terreno de juego tras recibir la tarjeta roja, la polémica alrededor de Nahuel Guzmán continuó. Las cámaras de la transmisión captaron al arquero argentino durante su camino hacia los vestidores, donde aparentemente arrojó algunos objetos mientras se dirigía al túnel de Tigres.

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Nahuel Guzmán se volvió a llevar las cámaras después de empujar al árbitro y ganarse la tarjeta roja directa en la #LeaguesCup



El guardameta argentino empujó al colegiado central para tener espacio en un tiro libre y el árbitro terminó expulsándolo del… pic.twitter.com/5drQpjDS5h — Claro Sports (@ClaroSports) August 12, 2026

El incidente volvió a poner sobre la mesa la personalidad intensa del arquero, quien suele vivir los partidos con una gran carga emocional y que en distintas ocasiones ha protagonizado discusiones, reclamos y acciones que derivaron en sanciones disciplinarias. La expulsión ante Vancouver se sumó a una lista de episodios que han acompañado la carrera del argentino desde su llegada al fútbol mexicano en 2014.

El codazo a Edgar Méndez que marcó la final de la Leagues Cup 2019

Otro evento bochornoso en el que Guzmán se vio inmiscuido se dio en la final de la Leagues Cup del 2019. En aquel entonces Tigres se enfrentó a Cruz Azul; y Nahuel terminó por ser expulsado tras dar un codazo al delantero Edgar Méndez. Dicha situación también pudo ser captada en video.

Polémica por lanzar un objeto hacia jugadoras de Rayadas

De nuevo, el portero de Tigres volvió a estar bajo los reflectores durante la final de la Liga MX Femenil del Apertura 2021 entre Tigres y Rayadas, luego de protagonizar una acción que generó críticas en redes sociales. El arquero argentino acudió al Estadio Universitario y fue captado lanzando un objeto en dirección a las futbolistas de Monterrey durante el calentamiento previo al partido. El objeto no llegó hasta las jugadoras rivales y terminó cerca del área grande.

Reclamos al arbitraje ante la eliminación ante Atlas en el Clausura 2022

Una vez más, el portero volvió a estar en el centro de la controversia después de los incidentes ocurridos al finalizar el partido de vuelta de la semifinal ante Atlas del Clausura 2022. Fue investigado por la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol luego de que circulara un video en el que aparentemente lanzó insultos contra el cuerpo arbitral encabezado por César Arturo Ramos de “¡Sinvergüenzas y corruptos!”.

Pese a la polémica generada por sus palabras, la resolución determinó que el guardameta argentino únicamente recibió una multa económica y una advertencia, por lo que la sanción deportiva quedó limitada al partido de suspensión que recibió por la expulsión durante el encuentro ante Atlas. De esta manera, Guzmán solamente se perdió la jornada 1 del Apertura 2022, en otro episodio que alimentó el historial de controversias alrededor de su figura.

Mimos y serpentinas: vuelve a ser protagonista con sus gestos en una tanda de penaltis

La personalidad de Guzmán volvió a generar conversación durante la Leagues Cup 2023, en la serie de penaltis que permitió a Tigres avanzar ante Vancouver Whitecaps. El arquero argentino sorprendió al realizar gestos similares a los de un mimo antes de algunos cobros, buscando desconcentrar a los futbolistas rivales durante la definición desde los once pasos. El argentino además volvió a llamar la atención al recibir una tarjeta amarilla durante la tanda por hacer tiempo y protagonizar una acción con una serpentina. Posteriormente, el guardameta felino detuvo el cobro de Ranko Veselinovic, una atajada que terminó siendo clave para que Tigres consiguiera la clasificación.

Nahuel Guzmán pasó de héroe a villano en la final del Apertura 2023

Nahuel Guzmán vivió una noche de contrastes en la final del Apertura 2023 de la Liga MX ante América. El arquero argentino fue protagonista al mantener con vida a Tigres durante el tiempo regular con varias intervenciones importantes, pero terminó expulsado en el tiempo extra después de recibir una doble tarjeta amarilla, dejando al equipo felino con un jugador menos en el momento más importante del partido.

La polémica continuó después de la ceremonia de premiación, cuando Guzmán, ya con la medalla de subcampeón, protagonizó un intercambio de palabras en el terreno de juego al señalar hacia un sector del campo y posteriormente hacia los vestidores. Antonio Sancho, director deportivo de Tigres, tuvo que intervenir para intentar tranquilizarlo. El episodio no pasó a mayores, pero se sumó a una noche complicada para el guardameta, quien perdió su tercera final de Liga MX, aunque mantiene en su palmarés cinco campeonatos de liga con los felinos.

El láser en la final de la Concachampions: una de sus sanciones más recordadas

Uno de los capítulos más polémicos de Nahuel Guzmán ocurrió en la Concachampions, cuando recibió una sanción histórica después de utilizar un láser. El Clásico Regio del Clausura 2024 quedó marcado por una polémica protagonizada por el guardameta argentino, quien, pese a estar lesionado y no formar parte de la convocatoria de Tigres, asistió al partido desde un palco del Gigante de Acero. Fue señalado por utilizar un láser para apuntar hacia jugadores de Rayados, entre ellos el portero Esteban Andrada y Sergio Canales, situación que generó reclamos del club rival y puso el caso bajo análisis de la Comisión Disciplinaria.

Aunque ofreció explicaciones sobre el episodio, Guzmán recibió una sanción de 11 partidos de suspensión, una multa económica y horas de trabajo social después del episodio del láser durante el Clásico Regio del Clausura 2024. La Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX determinaron que el arquero de Tigres incurrió en conductas contra el Fair Play, además de no respetar indicaciones de los oficiales del partido. El castigo comenzó a aplicarse desde la jornada 16, por lo que el guardameta se perdió el cierre del torneo y los partidos pendientes de sanción fueron trasladados al siguiente campeonato.

Nahuel Guzmán estalla contra balonero

El legendario jugador de los Tigres volvió a quedar en el centro de la polémica tras la eliminación de Tigres ante Cruz Azul en las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2025. Después del gol de Ángel Sepúlveda que definió la serie, el arquero argentino reclamó a los baloneros de Ciudad Universitaria al considerar que retrasaban la reanudación del juego en favor del equipo local. Tras el silbatazo final, el capitán felino cuestionó la actuación de los jóvenes encargados de distribuir los balones y también expresó su molestia por algunas decisiones arbitrales, entre ellas un posible penal sobre Joaquim que, desde su perspectiva, debió revisarse en el VAR. Guzmán reconoció el esfuerzo de Tigres y agradeció el apoyo de su afición, aunque nuevamente protagonizó un episodio que generó debate alrededor de su temperamento dentro y fuera de la cancha.

Guzmán recibe sanción sin precedentes en Concachampions

El Comité Disciplinario de Concacaf informó que Guzmán recibió siete partidos de suspensión tras la final perdida por Tigres ante Toluca en tanda de penaltis de la Concachampions 2025. La sanción se originó por el uso de lenguaje abusivo contra los oficiales del partido y su participación en el altercado colectivo ocurrido después del encuentro, antes de la ceremonia de premiación. Además del arquero felino, André-Pierre Gignac y Antonio Briseño recibieron castigos de tres partidos por su participación en los hechos.

Reclamos constantes y duelos con rivales

A lo largo de su carrera con Tigres, Nahuel Guzmán se convirtió en uno de los futbolistas más identificados con la intensidad del conjunto regiomontano. Su liderazgo y carácter lo llevaron a protagonizar enfrentamientos verbales con jugadores rivales, árbitros e integrantes de cuerpos técnicos.

Para sus seguidores, esa personalidad representa una de las razones por las que se convirtió en un referente del club. Para sus críticos, algunas de sus acciones han cruzado los límites deportivos. Esa dualidad ha acompañado prácticamente toda su etapa en México: un arquero capaz de aparecer en momentos decisivos, pero también un futbolista que constantemente genera conversación.

Un histórico de Tigres entre títulos y controversias

Más allá de las polémicas, el cancerbero argentino es reconocido como uno de los máximos referentes en la historia de Tigres. El argentino fue pieza clave en una de las épocas más exitosas del club, participando en la conquista de múltiples títulos de Liga MX y torneos internacionales. Su personalidad competitiva, sus atajadas en momentos importantes y su liderazgo dentro del vestidor lo colocaron como una figura histórica para la institución.

Con la expulsión ante Vancouver, Nahuel Guzmán escribió un nuevo capítulo en una trayectoria donde los triunfos y las polémicas han convivido durante más de una década en el futbol mexicano.

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