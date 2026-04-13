Pico y placa en Bogotá para este martes 14 de abril de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

No dé papaya en las vías principales de la capital de la República, consulte Claro Sports y evite dolores de cabeza.

Pico y placa en Bogotá | @SectorMovilidad

En Claro Sports Colombia puede consultar todo lo relacionado con el pico y placa en Bogotá de este martes 14 de abril del 2026. Consulte todo lo relacionado con la norma en la capital, evite comparendos y que su vehículo termine en patios.

¿Qué vehículos tienen pico y placa en Bogotá este martes 14 de abril de 2026?

Para este martes, los vehículos particulares con placas culminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 sí podrán circular por las calles de Bogotá. Esto corresponde por ser día par. De lo contrario, las placas que finalicen en 5, 4, 3, 2 y 1 deberán mantenerse al margen.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá?

Los horarios son fijos y habituales. La medida va cobijada todo el día, entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. En caso de que le toque el pico y placa, no podrá salir por nada del mundo si quiere evitar multas.

¿Qué excepciones aplican al pico y placa de Bogotá?

Las motocicletas y autos eléctricos no aplican a la regla. Por otro lado, para quedar exento, hay posibilidades de pagar un pico y placa solidario en aras de salvarse de un comparendo. Otros automóviles exentos les corresponde a los servicios médicos, prensa, seguridad y el transporte de personas en condición de discapacidad.

¿Qué sanciones se aplican por incumplir el pico y placa en Bogotá?

La multa está tasada actualmente en 15 salarios mínimos legales diarios, valor que corresponde a los $875.452 pesos colombianos. Además, hay altas posibilidades de que su automóvil sea inmovilizado por las autoridades. Súmele los costos por la llegada a patios y la grúa.

Lea también: