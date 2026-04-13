Fabio Grosso: el emperador romano inesperado

De la cuarta división al gol ante Alemania y el penal definitivo en la final, así nació una leyenda en 2006

Por: David Fragoso

Roma ha visto nacer a emperadores, figuras que dominaron territorios y marcaron época. Uno más de ellos, en 2006, conquistó Alemania y con ello al mundo entero: Fabio Grosso.

Marcello Lippi eligió como lateral por izquierda a un jugador del Palermo que no llegaba con renombre a la Copa del Mundo, pero el destino le tenía preparado el mejor torneo de su vida.

El gol que silenció a Alemania

La Azzurra marchó con paso casi perfecto hasta las semifinales, donde se enfrentó a la anfitriona. Los 90 minutos no fueron suficientes para definir al finalista, y todo apuntaba a que el tiempo extra tampoco lo sería.

Sin embargo, tras un rechace de la defensa alemana en un tiro de esquina, Andrea Pirlo tomó el balón, encontró un espacio y, con precisión, filtró un pase dentro del área. Fabio Grosso apareció y, de primera intención, sacó un zurdazo cruzado que venció a Jens Lehmann.

Al minuto 119, Italia dio el golpe definitivo en un duelo que terminó 2-0, con un gol que quedó grabado como uno de los más icónicos en la historia de los Mundiales.

La final y el momento de la consagración

Ese tanto fue solo el preámbulo. La final en Berlín, el 9 de julio, enfrentó a Italia contra Francia en un partido que terminó 1-1 tras el tiempo reglamentario.

La definición se extendió a la tanda de penales. Nueve cobros se habían ejecutado antes de que llegara el turno de Grosso. Solo David Trezeguet había fallado, por lo que el lateral tenía en sus pies la responsabilidad de darle el título a Italia.

Grosso tomó carrera y, con un disparo firme, mandó el balón al fondo de la red, sellando el campeonato para la Azzurra tras 24 años de espera.

Un héroe inesperado

El título de Italia quedó marcado con el nombre de Fabio Grosso, un futbolista que llegó como sorpresa al torneo. Antes del Mundial, no superaba los 20 partidos con la selección y había iniciado su carrera en la Serie C2, equivalente a la cuarta división del fútbol italiano.

Su historia es la de un jugador que pasó del anonimato a la gloria en cuestión de semanas, convirtiéndose en un símbolo de aquel equipo campeón.

El último gran recuerdo de Italia en Mundiales

Desde Alemania 2006, la selección italiana no ha vuelto a conquistar una Copa del Mundo. Por ello, la figura de Grosso permanece como el último gran héroe de la Azzurra, el jugador que definió una semifinal histórica y que selló el título desde el punto penal.

De desconocido a leyenda: Grosso y la noche que hizo campeón a Italia. Claro Sports

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

Dentro del recorrido histórico rumbo al Mundial 2026, el nombre de Fabio Grosso se instala en el puesto 59 del listado de Claro Sports, como uno de esos protagonistas que transformaron un torneo en leyenda personal. Su impacto en Alemania 2006 no se mide por cantidad de partidos, sino por el peso de sus intervenciones: apareció cuando el margen era mínimo y el escenario máximo. Desde la semifinal hasta la definición del título, el italiano firmó una actuación que cambió su carrera y quedó ligada para siempre a uno de los capítulos más recordados en la historia de la Copa del Mundo.

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