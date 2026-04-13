Nueve puntos en juego y una pesadilla por evitar: quién se va al descenso en Guatemala

La pelea por el descenso en Guatemala está al rojo vivo. Quedan solo nueve puntos en juego y el drama apenas empieza.

Guastatoya sueña con la salvación en Guatemala | Facebook Guastatoya

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala entra en su etapa más dramática: quedan tres fechas por disputarse y la lucha por no descender está completamente abierta. Con nueve puntos en juego, cada partido puede marcar el destino de varios clubes que todavía no respiran tranquilos en la tabla acumulada, la que realmente define quién se salva y quién cae a la Primera División.

Mientras en la tabla del Clausura la pelea se concentra en los primeros puestos con Comunicaciones y Mixco como líderes con 32 puntos, en la parte baja la tensión es total. Equipos como Guastatoya, Malacateco y Achuapa viven un cierre de campeonato con el agua al cuello, con la diferencia de que uno de ellos ya parece estar caminando directo hacia la pesadilla.

La tabla acumulada: el verdadero infierno del Clausura 2026

En Guatemala, el descenso se define por el acumulado y ahí el panorama es claro: Achuapa es el más comprometido. Con 43 puntos, el conjunto cebollero es último y necesita una remontada casi perfecta para evitar caer al descenso. Por encima aparecen Guastatoya y Malacateco, ambos con 47 unidades, empatados en puntos pero separados por la diferencia de gol. Hoy, Guastatoya ocupa el puesto 10 y estaría salvándose, mientras que Malacateco figura 11 y estaría descendiendo. Ese detalle, aunque parezca mínimo, puede terminar definiendo una temporada entera.

Achuapa, contra las matemáticas: el equipo que está obligado a un milagro

A falta de tres jornadas, Achuapa no solo está último, sino que además tiene el peor margen de maniobra. Está a cuatro puntos de Guastatoya y Malacateco, lo que significa que ya no depende únicamente de sí mismo: debe ganar casi todo y esperar tropiezos ajenos. Lo peor para el equipo jutiapaneco es que no tiene un cierre accesible. En la fecha 20 visitará a Xelajú, luego deberá ir a Cobán Imperial y finalmente cerrará como local ante Antigua GFC, un rival que pelea arriba y que también se juega cosas importantes.

Guastatoya y Malacateco: empate total, pero con un detalle que puede definir el descenso

El caso más atractivo y dramático es el de Guastatoya y Malacateco. Ambos tienen 47 puntos, pero el Pecho Amarillo se está salvando por diferencia de gol (-12 contra -13), una diferencia mínima que podría cambiar con cualquier goleada o derrota inesperada. Lo cierto es que ninguno puede relajarse. Guastatoya todavía debe enfrentar a Antigua, luego tendrá un duelo directo contra Comunicaciones, y cerrará ante Marquense, un equipo que también sigue sumando por la permanencia. Malacateco, por su parte, tiene un cierre igual de complicado con partidos frente a Cobán Imperial, Antigua y luego una finalísima contra Comunicaciones en la última jornada.

Marquense y Mictlán: todavía no están salvados y un tropiezo los puede hundir

Aunque hoy parecen tener un colchón, Marquense (50 puntos) y Mictlán (49) todavía no pueden cantar victoria. La ventaja no es definitiva y un par de malos resultados podría devolverlos al centro de la pelea. Marquense tendrá partidos clave ante Aurora, Municipal y luego un cierre explosivo ante Guastatoya, que podría convertirse en un duelo directo por la permanencia. Mictlán, por su parte, se medirá ante Mixco, Xelajú y cerrará contra Aurora, en una recta final donde cualquier error puede ser fatal.

Presentado por @claroguatemala



📈⚽ Tabla acumulada de la Jornada 8 actualizada de la Segunda Vuelta.



El Clausura 2026 avanza y cada partido suma en la lucha por la permanencia y los objetivos del torneo. pic.twitter.com/dBx0slHGrB — Liga Bantrab (@LigaBantrab) April 13, 2026

Comunicaciones y Cobán Imperial, atentos

Aunque hoy estarían fuera de la zona de descenso, Comunicaciones y Cobán Imperial no están completamente salvados. Ambos alcanzan 52 puntos en la tabla acumulada, pero cada tropiezo puede arrastrarlos nuevamente hacia abajo si otros equipos suman. Para Comunicaciones, que vive altibajos en resultados y ha alternado victorias con derrotas en el Clausura, este cierre de temporada será una prueba de regularidad y carácter. Cobán Imperial, por su parte, ha tenido un torneo con resultados disparejos y necesita puntos para no ver cómo sus perseguidores recortan distancias. Pese a estar por encima de la línea de peligro, el margen con Mictlán y Guastatoya es corto, por lo que un par de derrotas seguidas puede meterlo de lleno en el descenso.

Calendario de la lucha por el descenso: tres fechas que pueden definir todo

La fecha 20 tendrá partidos que pueden mover toda la tabla acumulada: Guastatoya vs Antigua, Malacateco vs Cobán Imperial y el durísimo Xelajú vs Achuapa. Solo con esa jornada ya puede cambiar el panorama de forma drástica. En la fecha 21 aparece uno de los partidos más pesados: Comunicaciones vs Guastatoya, que podría ser decisivo dependiendo de cómo lleguen ambos. Además, Achuapa enfrentará a Cobán Imperial y Malacateco visitará a Antigua. Finalmente, la fecha 22 parece escrita para el drama: Guastatoya recibe a Marquense, Malacateco enfrenta a Comunicaciones y Achuapa se mide ante Antigua. Tres partidos que podrían definir el descenso en un cierre simultáneo y con calculadora en mano.

Entonces… ¿quién se va al descenso hoy?

Si el campeonato terminara en este momento, los dos clubes que descenderían serían:

Malacateco (47 puntos)

Achuapa (43 puntos)

Con el Clausura 2026 entrando en su etapa final, Guatemala vive uno de los cierres más tensos de los últimos años. Achuapa parece estar al borde del abismo, pero Guastatoya y Malacateco siguen atrapados en una pelea donde cualquier tropiezo puede costar el descenso. La permanencia ya no se juega solo con fútbol: también se juega con nervios, presión, errores arbitrales, goles inesperados y la capacidad de resistir cuando el torneo se convierte en una guerra. En las próximas tres jornadas, el fútbol guatemalteco definirá quién sigue en la élite… y quién cae a la pesadilla.

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