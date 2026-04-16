Rating Colombia del 15 de abril de 2026, según CNC: ‘La Casa de los Famosos’ se mantiene en el top 3

Conozca cómo está el rating en Colombia: Caracol domina las noches y La Casa de los Famosos continúa en el podio de los programas más vistos.

La Casa de los Famosos Colombia | Canal RCN.

El rating en Colombia sigue marcando una tendencia clara en el horario estelar: el Canal Caracol continúa liderando las noches con amplia ventaja, consolidando su dominio en la televisión nacional. Sin embargo, la competencia no da tregua y programas como La Casa de los Famosos se mantienen firmes en la pelea por la audiencia, logrando sostenerse en el tercer lugar del podio y demostrando que sigue siendo uno de los contenidos más vistos y comentados por los televidentes.

Rating en Colombia del 15 de abril de 2026, según CNC

Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 9,77% A Otro Nivel – Caracol TV | 9,60% La Casa de los Famosos – RCN | 5,91% Las de Siempre – RCN | 5,47% Noticias Caracol MD – Caracol TV | 5,45% La Rosa de Guadalupe Parte 2 – RCN | 5,42% Noticias RCN PRM – RCN | 5,12% Espacio Político Partido Conservador – Caracol TV | 4,72% La Reina del Flow 3 – Caracol TV | 4,49% Leyla – Caracol TV | 3,57%

Parrilla futbolera de este jueves, 16 de abril del 2026:

7:30 p.m. | Flamenfo vs DIM | Copa Libertadores.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Normalmente, el Centro Nacional de Consultorías define el escalafón a través de porcentajes. Se recopilan datos de millones de decodificadores en territorio colombiano. Si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos días

Te puede interesar: