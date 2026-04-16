Pico y placa en Bogotá para este 17 de abril de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Conozca el pico y placa en Bogotá y organice sus recorridos de lunes a viernes para no cometer infracciones en la ciudad.

Pico y Placa en Bogotá, para el 17 de abril | Secretaría de Movilidad.

La actividad en la capital de la República no se detiene y el movimiento constante en sus vías confirma por qué Bogotá es considerada una de las ciudades más caóticas del país. A esto se suman distintas normas y regulaciones que los conductores deben cumplir a diario para evitar sanciones, entre ellas el sistema de pico y placa que opera de lunes a viernes y regula la circulación de vehículos en diferentes horarios.

Por eso, es clave mantenerse informado y no dejar pasar los detalles de la normativa vigente. En Claro Sports le contamos todo lo que necesita saber sobre el pico y placa en Bogotá, para que planifique mejor sus desplazamientos y evite posibles infracciones.

¿Qué vehículos tienen pico y placa en Bogotá este viernes 17 de abril de 2026?

Para este viernes, los vehículos particulares con placas culminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 sí podrán circular por las calles de Bogotá. Esto corresponde por ser día par. De lo contrario, las placas que finalicen en 0, 6, 7, 8 y 9 tienen que mantenerse al margen.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá?

Los horarios son fijos y habituales. La medida va cobijada todo el día, entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. En caso de que le toque el pico y placa, no podrá salir por nada del mundo si quiere evitar multas.

¿Qué excepciones aplican al pico y placa de Bogotá?

Las motocicletas y autos eléctricos no aplican a la regla. Por otro lado, para quedar exento, hay posibilidades de pagar un pico y placa solidario en aras de salvarse de un comparendo. Otros automóviles exentos les corresponde a los servicios médicos, prensa, seguridad y el transporte de personas en condición de discapacidad.

¿Qué sanciones se aplican por incumplir el pico y placa en Bogotá?

La multa está tasada actualmente en 15 salarios mínimos legales diarios, valor que corresponde a los $875.452 pesos colombianos. Además, hay altas posibilidades de que su automóvil sea inmovilizado por las autoridades. Súmele los costos por la llegada a patios y la grúa.

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