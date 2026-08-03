Mohamed celebra la reacción de Toluca ante NecAXA, confirma bajas y analiza el debut de Viñas

Tras ganar 3-1 a Necaxa, Toluca se prepara para la Leagues Cup. Paulinho y Nicolás Castro seguirán lesionados y el Turco dejara abierta una sorpresa en fichajes

Mohamed celebra el regreso de Toluca al triunfo. Imago 7

Toluca regresó al triunfo en el cierre de la jornada 3 del Apertura 2026 después de imponerse 3-1 a Necaxa, resultado que permitió a los Diablos Rojos recuperar confianza antes de una etapa con varios compromisos en pocos días. El equipo visitante terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Julián Carranza y Agustín Oliveros, una circunstancia que, de acuerdo con Antonio Mohamed, modificó el ritmo del encuentro cuando el marcador ya estaba encaminado.

“Las expulsiones hicieron que nosotros bajáramos un poco el ritmo, pero el primer tiempo era para 3-0: volvimos a jugar como nos gusta, en campo rival, recuperando rápido la pelota. Sabemos que nos quedan cuatro partidos en 20 días, entonces hay que ser conscientes de que hay que guardar energía para lo que viene”, explicó Mohamed en conferencia de prensa.

Mohamed deja atrás las derrotas de Toluca

El estratega también se refirió a los tropiezos recientes frente a Pumas y Cruz Azul, este último en el partido que significó perder un título. Mohamed aseguró que no permite que una derrota altere su ánimo durante demasiado tiempo y que su prioridad siempre es preparar la respuesta del equipo.

“No me caigo anímicamente cuando pierdo. He perdido más finales de las que he ganado, así que sé que es parte del camino y del crecimiento. Cuando nos toca una derrota, lo más importante es pensar cómo nos vamos a levantar. No me quiebro en la derrota, la vida continúa, no te puedes quedar lamentando”, afirmó.

La victoria sobre Necaxa permitió a Toluca recuperar puntos y sensaciones antes de entrar en un calendario que exigirá rotaciones. El cuerpo técnico deberá administrar cargas debido a la cantidad de encuentros que disputará el plantel durante las próximas semanas.

Paulinho y Nicolás Castro seguirán fuera

Mohamed confirmó que Paulinho y Nicolás Castro todavía necesitarán varias semanas de recuperación, por lo que no estarán disponibles durante la primera ronda de la Leagues Cup. Ambos jugadores continuarán con sus respectivos procesos médicos antes de reincorporarse a los entrenamientos.

“No, les quedan por lo menos 20 días más para que se recuperen. Diego Barbosa tuvo un virus, le están haciendo estudios, pero creemos que pronto ya estará con nosotros”, señaló el entrenador.

Las ausencias obligarán al cuerpo técnico a mantener variantes en la alineación durante el inicio del torneo internacional. Toluca tendrá que afrontar esa etapa con los elementos disponibles y con la necesidad de conservar energía ante la carga acumulada.

Federico Viñas suma sus primeros minutos

El partido también marcó el debut de Federico Viñas como jugador de Toluca y su regreso a la Liga MX. El delantero se incorporó recientemente a los entrenamientos y tuvo sus primeros minutos pese a contar con poco trabajo junto al grupo que terminó el encuentro.

“Bien, entrenó tres días con nosotros y con los chicos con los que jugó hoy no había entrenado, así que prácticamente no se conocían. Era importante que entrara, tomara minutos, se adaptara a la altura y a la cancha. Lo hizo bien, nos va a ayudar mucho a futuro”, comentó Mohamed.

El técnico espera que el atacante mejore su adaptación con el paso de las sesiones y se convierta en una alternativa para el frente ofensivo. Su integración será uno de los puntos a seguir durante los próximos partidos.

Sobre la posibilidad de incorporar a otro futbolista antes del cierre del mercado, Mohamed aseguró que actualmente no existe una negociación planteada con la directiva. Sin embargo, dejó abierta la opción de que pueda producirse algún movimiento mientras continúe abierto el periodo de registros.

“No hemos hablado de un jugador más con los directivos. Si estuviéramos completos, estaríamos como queremos. Hay que adaptarse y sobreponerse, pero mientras esté abierto el libro de pases puede haber una sorpresa. Estoy contento con el plantel que tenemos”, concluyó.

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