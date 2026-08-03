Crisis sin precedentes en River Plate: cinco derrotas seguidas pese a sus fichajes estrella

El ‘Millonario’ atraviesa una crisis histórica: acumula cinco derrotas consecutivas, marcha último de su zona y sus refuerzos todavía no consiguen cambiar el rumbo del equipo

El gigante de Buenos Aires está en horas bajísimas | ALEJANDRO PAGNI / AFP

River Plate atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia después de iniciar el Torneo Clausura 2026 con tres derrotas, quedar eliminado de la Copa Argentina y acumular cinco caídas consecutivas en competencias organizadas por la AFA. La inversión realizada durante el mercado de fichajes no ha tenido respuesta dentro del campo y la continuidad de Eduardo Coudet comienza a ser cuestionada por los aficionados.

El conjunto de Núñez reforzó su plantilla con Ángel Correa, Rafael Santos Borré, Mauro Arambarri, Lucas Beltrán, Nicolás Otamendi, Giovanni González y Tobías Andrada, una lista que combinó campeones del mundo, jugadores con experiencia en Europa y futbolistas que ya conocían la institución. Sin embargo, la llegada de esas incorporaciones no modificó una dinámica que comenzó durante el cierre del Torneo Apertura.

La operación por Correa representó uno de los principales movimientos del mercado. River habría pagado una cifra superior a los 15 millones de dólares por la totalidad de su pase y le entregó un contrato hasta diciembre de 2029. El delantero se convirtió en el fichaje más caro de la historia del club, pero sufrió un traumatismo en el muslo derecho durante su segundo partido, cuando fue titular ante Gimnasia de La Plata.

River Plate toca fondo en el Clausura 2026

La crisis se profundizó con la derrota por 1-0 ante Rosario Central en el Estadio Monumental. Un autogol de Nicolás Otamendi durante el primer tiempo terminó marcando la diferencia, mientras que River no pudo igualar el encuentro pese a disputar los minutos finales con un futbolista más por la expulsión de Emanuel Coronel. El equipo adelantó sus líneas, pero volvió a quedarse sin profundidad en el área rival.

Con ese resultado, el Millonario se encuentra en el último lugar de la Zona B con cero puntos de nueve posibles. Las tres presentaciones del Clausura terminaron con derrotas por 1-0 frente a Barracas Central, Gimnasia de La Plata y Rosario Central. A ese comienzo se suma la eliminación de la Copa Argentina, torneo en el que Aldosivi se impuso por 3-1 en los dieciseisavos de final.

La secuencia comenzó el 24 de mayo, cuando River perdió 3-2 ante Belgrano en la final del Torneo Apertura. Después llegaron el tropiezo frente a Aldosivi y las tres caídas del Clausura. Por primera vez desde 1911, River Plate perdió cinco partidos consecutivos en torneos organizados por la AFA, una racha que también se convirtió en la más larga de la institución desde el inicio del profesionalismo.

El registro también colocó al equipo entre los peores comienzos de campeonato de sus 125 años. River solamente había perdido sus primeros tres partidos de un torneo en 1906 y en el Clausura 1994. Una nueva derrota contra Tigre significaría el peor arranque de la historia del club durante la era profesional y establecería una racha de seis caídas consecutivas que no tiene antecedentes en la institución.

La reacción de los aficionados reflejó el momento que atraviesa el equipo. El nombre de Coudet fue recibido con silbidos antes del encuentro ante Rosario Central y durante el partido aparecieron cánticos contra la dirigencia. La inversión en refuerzos elevó las expectativas, pero el equipo continúa sin encontrar gol, funcionamiento ni resultados, tres factores que mantienen al entrenador bajo presión.

La Copa Sudamericana, la última vía para salvar la temporada

Tras quedar fuera de la Copa Argentina y comenzar sin puntos el Clausura, la Copa Sudamericana aparece como la principal posibilidad de River para evitar cerrar el año sin títulos y asegurar un boleto internacional. El equipo de Coudet deberá enfrentar a Independiente Santa Fe en los octavos de final, una serie que adquiere mayor importancia ante su posición en la tabla anual del futbol argentino.

La directiva todavía analiza nuevos movimientos en el mercado. River mantiene negociaciones por Thiago Almada y habría presentado una propuesta cercana a los 20 millones de dólares por el 50 por ciento de su pase, aunque Flamengo también aparece entre los interesados. La operación todavía no está cerrada y su eventual llegada aumentaría una nómina que ya recibió siete incorporaciones durante este periodo.

El próximo compromiso será ante Tigre, como visitante, en la cuarta jornada del Clausura. River llegará obligado a sumar para abandonar el último lugar de su zona y cortar una racha que ya igualó un registro de hace 115 años. Los fichajes todavía no producen el cambio esperado y cada resultado aumenta la presión sobre Coudet, los jugadores y una dirigencia que apostó por una de las plantillas con mayor inversión del continente.

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