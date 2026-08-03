Martín Varini cuestiona la Ley Presttiani tras la derrota de Necaxa ante Toluca

El técnico de los Rayos analizó la derrota ante los Diablos en el Apertura 2026, destacando cómo las expulsiones de Julián Carranza y Agustín Oliveros condicionaron el partido

Necaxa perdió el paso perfecto en el Apertura 2026 después de caer frente a Toluca en un partido condicionado por las expulsiones de Julián Carranza y Agustín Oliveros. Al finalizar el encuentro, el técnico Martín Varini reconoció la dificultad del rival, pero consideró que las tarjetas rojas redujeron las opciones de reacción de su equipo.

El estratega explicó que los Rayos llegaron al compromiso con la intención de prolongar el buen inicio de torneo, luego de sumar dos victorias consecutivas. Sin embargo, la inferioridad numérica modificó el desarrollo del partido y obligó al conjunto hidrocálido a competir bajo un escenario distinto al planeado.

“Sabíamos de la dificultad del juego. Si bien es verdad que veníamos en un buen momento con dos victorias consecutivas, teníamos muchas expectativas de poder ganar o llevarnos un punto, pero no fue así. Fue un partido que quedó muy marcado por las expulsiones, sobre todo la de Julián, porque nos quita cualquier posibilidad de reacción”, señaló el técnico en conferencia de prensa.

Varini analiza la expulsión de Julián Carranza

Una de las acciones que generó mayor debate fue la expulsión de Carranza, sancionado bajo la llamada Ley Presttiani después de cubrirse la boca durante una discusión con Federico Pereira. Varini sostuvo que la norma resulta compleja porque no siempre contempla el contexto previo de la jugada.

“La Ley Presttiani es difícil porque a veces las provocaciones no se juzgan. Todo el partido estuvieron encima de Julián con insultos y ahí el VAR interviene. No es excusa, sabemos que la regla es así, no podemos cometer ese tipo de errores, pero entiendo a Julián”, expresó.

El entrenador evitó presentar la decisión arbitral como la única causa de la derrota, aunque insistió en que el equipo debe aprender a manejar ese tipo de situaciones. Para Varini, los jugadores deberán mantener mayor control emocional para no conceder ventajas en encuentros cerrados. La caída representó el primer tropiezo de Necaxa en el torneo, después de un arranque en el que había conseguido resultados positivos. Ahora, el cuerpo técnico buscará utilizar lo ocurrido como parte del proceso de crecimiento del plantel.

Necaxa cambia el enfoque hacia la Leagues Cup

Con la jornada de Liga MX concluida, Necaxa dirigirá su atención a la Leagues Cup. Varini aseguró que el equipo afrontará la competencia con seriedad y la consideró una oportunidad para sumar experiencia frente a rivales de otro entorno.

“Con respecto a la Leagues Cup, vamos a competir. Es un torneo muy lindo de jugar, me tocó el año pasado quedar fuera en penales. Es un torneo que nos va a ayudar mucho y que nos va a permitir seguir haciendo crecer al equipo”, afirmó.

Los Rayos buscarán dejar atrás la derrota ante Toluca y trasladar el trabajo realizado en el Apertura 2026 al torneo internacional, donde intentarán recuperar confianza y sostener la evolución mostrada durante las primeras jornadas.

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