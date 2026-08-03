Polémica en el Toluca-Necaxa: Agustín Oliveros se va expulsado, pero también termina lesionado

El defensor recibió su segunda tarjeta amarilla tras una disputa con Helinho, pero también terminó con una herida en la espinilla derecha

En redes aparecen imágenes de como quedó el pie del elemento necaxista | Imago7

La victoria de Toluca sobre Necaxa en la jornada 3 del Apertura 2026 también dejó una jugada que generó discusión por la expulsión de Agustín Oliveros. El defensor de los Rayos recibió la segunda tarjeta amarilla tras una disputa con Helinho, pero terminó el encuentro con una herida en la espinilla derecha.

La acción ocurrió cuando el partido entraba en sus últimos diez minutos. Oliveros buscó un balón que se le había adelantado y llegó al cruce con el brasileño. En el contacto, el futbolista de Necaxa alcanzó con los tachones al jugador de Toluca, mientras también recibió una plancha en la pierna.

Después del partido, Oliveros publicó una imagen para mostrar el estado de su pierna derecha. La fotografía dejó ver el corte en la zona de la espinilla, lo que reactivó la discusión sobre la decisión arbitral y la falta de sanción para Helinho.

El árbitro Jesús Rafael López sancionó la falta de Oliveros y le mostró la segunda amonestación, por lo que el defensor tuvo que abandonar el terreno de juego. El jugador reclamó la decisión al considerar que Helinho también había cometido una infracción durante el choque.

Bien expulsado Oliveros de @ClubNecaxa por esta entrada con fuerza excesiva sobre Helinho de @TolucaFC

Muy bien el árbitro Rafa Lopez. 👏👌

El jugador de Necaxa se produce esa cortada por la fuerza con que arremetió sobre el rival. pic.twitter.com/5coydJ4N2L — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) August 3, 2026

El silbante mantuvo su determinación y no mostró tarjeta alguna al atacante de Toluca. La jugada provocó comentarios entre los seguidores de Necaxa, quienes señalaron en redes sociales que el contacto del futbolista escarlata también debía ser sancionado.

La jugada fue comparada con la entrada de Duk sobre Orbelín Pineda durante el Atlas contra Monterrey. En aquel encuentro, el futbolista rojinegro fue expulsado y el mediocampista de Rayados terminó con una herida en la pierna. En Toluca, Oliveros también salió expulsado, pero fue él quien acabó con el corte tras el contacto.

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