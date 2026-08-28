América de Cali da el salto a la moda

América de Cali y Quest unen fuerzas para darle al equipo caleño una nueva imagen en su vestimenta.

América de Cali y su nueva línea de ropa | Quest

La relación entre fútbol y moda ha llevado la identidad de los clubes a espacios que van más allá de los escenarios deportivos. Esta dinámica también se presenta en Colombia con la alianza entre QUEST y América de Cali, dos organizaciones nacidas en Cali que decidieron unir sus universos para desarrollar una colección inspirada en la historia del club y en la cultura de sus hinchas. La colaboración será presentada el 1 de septiembre y estará compuesta por diferentes prendas que buscan conectar los códigos del América de Cali con el vestuario cotidiano.

¿Qué incluye la colección de QUEST y América de Cali?

La cápsula de QUEST y América de Cali incluye sudaderas, camisetas, polos, hoodies y una chaqueta de edición especial. El diseño parte de la cultura que se construye alrededor del club y toma como referencia elementos asociados con las tribunas y los rituales del fútbol. Las bengalas, los trapos, los tambores y los cantos hacen parte del concepto desarrollado para la campaña.

La colección se plantea a partir de dos lenguajes esenciales. El primero permite reconocer de manera directa la identidad del América de Cali. El segundo incorpora frases, fechas y referencias relacionadas con la historia del club para quienes conocen sus códigos.

Jugadores del América de Cali serán parte de la campaña

La campaña de la colección contará con la participación de los principales jugadores del América de Cali. Yeison Guzmán, Jan Lucumí, el brasileño Jean Paulo Fernandes, Tomás Ángel y el mítico Adrián Ramos serán la imagen principal de esta edición limitada.

Junto a los futbolistas, también participan hinchas y miembros del staff del club. De esta manera, el storytelling visual de la campaña recorre diferentes elementos de la cultura que se desarrolla alrededor del equipo. El concepto tiene como punto de partida la pasión de la hinchada y busca trasladar algunos de sus elementos al diseño de las prendas.

QUEST y América de Cali buscan mantener activa la economía de Cali

Además de la colección, la alianza entre QUEST y América de Cali representa una apuesta por mantener activas las dinámicas económicas y productivas de ambas organizaciones. De acuerdo con la información entregada por QUEST, las dos organizaciones generan oportunidades para más de mil personas y trabajan con diferentes proveedores y cadenas productivas.

Nicolás Giraldo, gerente de marca de QUEST, explicó que la colaboración también tiene relación con el momento que atraviesan Cali y Colombia. “Nuestra intención ha sido conectar con lo que sucede fuera de la cancha, en el día a día del hincha, pero esta alianza también adquiere un significado especial por el momento que vive Cali y el país. Creemos que continuar y seguir trabajando con nuestros colaboradores y proveedores también es una manera de aportar a la recuperación y de seguir construyendo ciudad”.

Fútbol y moda: la apuesta de QUEST y América de Cali

La colaboración entre QUEST y América de Cali se suma a una tendencia internacional en la que los clubes de fútbol han llevado su identidad hacia la moda. El fenómeno no se limita a las marcas deportivas. Firmas de lujo también han desarrollado colecciones junto a clubes como el Inter de Milán y el Real Madrid.

En el caso de América de Cali y QUEST, la propuesta incorpora elementos relacionados directamente con la historia del club y la cultura de su hinchada. La colección busca llevar esas referencias al vestuario cotidiano y ampliar los espacios en los que se expresa la identidad del equipo.

¿Cuándo se lanza la colección de QUEST y América de Cali?

La colección de edición limitada de QUEST y América de Cali será lanzada el 1 de septiembre. La propuesta reúne moda, fútbol e identidad caleña a partir de una cápsula que toma como referencia la cultura del América de Cali y sus hinchas. Para las organizaciones, la alianza también representa una forma de mantener activa su operación, los empleos que generan y las relaciones con sus proveedores.

“Esta colaboración es el encuentro de dos referentes caleños que creen en su ciudad, en su gente y en la capacidad de seguir construyendo juntos. Una unión que, como ya planteamos desde su concepción, nace desde la pasión de un pueblo y con vocación de permanencia”, señaló Giraldo.

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