Hormiga González viaja con Olympiakos y podría estrenarse ante Asteras

El delantero podría compartir campo con otro mexicano radicado en la liga de Grecia; Jordan Silva, quien forma parte de las filas de los ‘arcadianos’

El mexicano, por su primera oportunidad en el campo | @olympiacosfc

Armando ‘Hormiga’ González está cada vez más cerca de disputar sus primeros minutos en el fútbol europeo. El delantero mexicano hizo el viaje con el Olympiacos para enfrentar al Asteras este domingo 30 de agosto, por lo que existe la posibilidad de que tenga su debut oficial con el conjunto griego en la segunda jornada de la Superliga de Grecia.

González fue anunciado como nuevo jugador del Olympiacos el pasado 22 de agosto, después de cerrar su etapa con Chivas. El club griego confirmó su incorporación y destacó que el mexicano marcó 24 goles entre los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026 con el Guadalajara.

El delantero ya comenzó a trabajar con sus nuevos compañeros y el propio Olympiacos compartió imágenes de sus primeros entrenamientos. Su llegada se produjo con la temporada griega en marcha, por lo que el partido ante Asteras representa la primera oportunidad para que José Luis Mendilibar pueda incluirlo en una convocatoria oficial.

El encuentro está programado para el domingo 30 de agosto a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, en el estadio Theodoros Kolokotronis. Será el segundo compromiso del Olympiacos en la Superliga, después de que el equipo iniciara la campaña con una victoria por 1-0 frente a Atromitos.

Olympiacos ocupa actualmente el sexto lugar de la tabla general con tres puntos, mientras que Asteras aparece en la undécima posición sin unidades después de la primera jornada. El conjunto de El Pireo buscará mantener su paso ganador y González podría recibir sus primeros minutos si Mendilibar decide utilizarlo.

El posible debut también tendría un ingrediente mexicano. Jordan Silva forma parte del Asteras, por lo que González podría enfrentarse por primera vez a otro futbolista mexicano en su nueva etapa. La participación de ambos dependerá de las decisiones de sus respectivos entrenadores.

Por ahora, la titularidad de la ‘Hormiga’ no está confirmada, pero su presencia en el viaje mantiene abierta la posibilidad de verlo por primera vez con la camiseta del Olympiacos. El partido ante Asteras puede marcar el comienzo de su aventura en Grecia, después de dar el salto desde Chivas y comenzar su adaptación al fútbol europeo.

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