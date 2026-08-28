Luis Javier Suárez pisa fuerte en el Sporting de Lisboa: tres goles en dos partidos

El delantero colombiano no baja el pie del acelerador, aportando al liderato parcial de su equipo en la Primeira Liga.

Luis Javier Suárez | Miguel RIOPA / AFP

Luis Suárez vuelve a ser sinónimo de gol en el Sporting de Lisboa. Aunque no ocupó la titular en la pretemporada, el delantero samario fue calentando motores para el inicio del ruedo. Aunque fue juzgado por situaciones más allá de la cancha, recibió el respaldo de Rui Borges para tomar la batuta ofensiva en la escuadra lusitana.

No tuvo la titularidad en los dos primeros cotejos, aunque jugó raticos y no logró mayor trascendencia. Ya el pasado 22 de agosto, en el duelo 3-1 como local ante Alverca, pudo anotar el tercer gol de su escuadra y se encarriló. Días más tarde, fuera de casa contra el Río Ave, se despachó y sumó doblete para firmar una goleada de 0-4 a favor de los ‘Leones’.

De hecho, Suárez ya sumó su marca para cerrar la fecha con 41 goles anotados por todo concepto en 57 partidos con el Sporting. Luego de que todo el mundo hablara de una posible transferencia, el atacante ya se enfocó en lo que sabe: anotar y volverse indiscutido protagonista. Todavía lleva a cuestas la deuda en selección nacional, pero tendrá oportunidad de revancha en la extensión de la era de Néstor Lorenzo.

El doblete de Luis Suárez ante el Río Ave

La primera estocada de Suárez se dio a los 26 minutos. Fiel a cazar rebotes en el área, no desaprovechó la segunda jugada ante la opción de Geny Catamo. El disparo de su compañero, autor del segundo gol, impactó en todo el palo, por lo que cayó el balón a sus pies para concretar el 0-3 parcial.

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El delantero colombiano, Luis Suárez capturó el rebote y selló el 3-0 ante Rio Ave.#LigaDePortugalEnDSPORTS pic.twitter.com/kAtSjbPgxt — DSPORTS (@DSports) August 28, 2026

Unos minutos más tarde, ya a los 37′, de nuevo el cafetero se puso el overol y le puso sello a una sensacional jugada colectiva. Entre una buena tocata en el mediocampo, donde la visita desarmó con paredes el bloque rival, Suárez recibió de Gonçalo Inacio para acomodar de zurda contra el palo más lejano del portero. Lindo gol de media distancia, el cual le bajó la persiana al partido en pleno período inicial.

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El colombiano definió de primera al palo derecho y estiró el marcador a 4-0 sobre Rio Ave.#LigaDePortugalEnDSPORTS pic.twitter.com/cKKR282e7O — DSPORTS (@DSports) August 28, 2026

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Suárez se logró encarrilar con el gol y recuperó el puesto. La escuadra de Lisboa volverá a tener actividad el próximo viernes 4 de septiembre, de local, ante Nacional Madeira por la fecha 5. A falta de que Porto y Benfica jueguen, los ‘Leones’ toman el liderato parcial con diez puntos.

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