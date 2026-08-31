¡Velocidad de bronce! Colombia dice presente en el podio del Mundial junior de ciclismo de pista

La representante de Colombia, Manuela Loaiza, se adjudicó la medalla de bronce en la prueba de sprint del Mundial junior de ciclismo de pista.

Colombia ganó un bronce en el mundial | Federación Colombia de Ciclismo

Colombia sigue dando de que hablar en el deporte mundial. En esta ocasión, los focos apuntaron hacía el ciclismo de pista. Pues, en territorio belga se llevó a cabo el Campeonato Mundial Junior de Ciclismo de Pista de la UCI. El velódromo de Heusden-Zolder fue testigo del talento colombiano.

Manuela Loaiza, ciclista colombiana, se adjudicó la medalla de bronce en la prueba de sprint. Su lugar en el podio lo obtuvo tras derrota de manera muy contundente a la británica Eve James. La nacida en Antioquia se impuso en los dos primeros enfrentamientos y no tuvo necesidad de ir al tercer heat de desempate.

En la primera manga por el tercer lugar, la representante de Colombia registró una marca de 11.785 segundos a una velocidad promedio de 61.094 km/h. Resultado que la puso por encima de su rival por 0.428 segundos. Acto seguido, en la segunda carrera, dominio se ratificó al obtener un tiempo de 11.441 segundos y una velocidad promedio de 62.931 km/h. Nuevamente, fue mejor que su rival por 0.117.

El camino al podio mundial junior de Manuela Loaiza

El recorrido de Manuela Loaiza hacia el podio comenzó el jueves 20 de agosto en la fase clasificatoria de los 200 metros lanzados. Allí ocupó la quinta posición con un registro de 11.152 segundos y una velocidad promedio de 64.562 km/h. Ya en la ronda de octavos de final, derrotó a Arielle Greaves de Barbados gracias a una marca de 10.827 segundos y una velocidad máxima de 66.500 km/h.

Las instancias finales llegaron. Y, en los cuartos de final, la ciclista de Colombia tuvo una auténtica batalla en la pista ante la checa Emílie Jarošová. La antioqueña logró salir avante del duelo después de tres mangas. Los tiempos de 11.923s en la primera manga y 11.490s en el desempate definitivo, le dieron el triunfo.

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El camino continuó con las semifinales en donde la colombiana se vio enfrentada a Veronika Solozobova. Corredora que se iba a quedar con el título mundial junior tras vencer a la italiana Maya Ferrante. Dos carreras muy parejas dejaron a Loaiza con la única chance de buscar el bronce de la competencia.

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