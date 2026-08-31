Saprissa en alerta: dos jugadores en duda para el Clásico ante Alajuelense

El cuerpo técnico de Hernán Medford deberá administrar la semana con atención a la evolución de ambos lesionados.

Saprissa se prepara para el Clásico | X: @SaprissaOficial

Saprissa terminó su partido ante Escorpiones con algo más que el resultado: dos futbolistas quedaron bajo observación médica de cara al Clásico Nacional. Kendall Waston y Newton Williams presentaron molestias físicas y ahora el cuerpo técnico encabezado por Hernán Medford deberá esperar para conocer si estarán disponibles.

La situación de ambos jugadores genera atención en el conjunto morado porque se trata de dos piezas que cumplen funciones diferentes. Waston es una referencia en la defensa, mientras que Williams venía teniendo participación en el ataque durante las primeras jornadas del Apertura 2026.

El primero en encender las alarmas fue Waston. El defensor solicitó el cambio al minuto 40 después de sentir una sobrecarga en el isquiotibial de la pierna izquierda. Saprissa tendrá que esperar los resultados de los exámenes médicos para conocer el alcance del problema y determinar si podrá estar frente a Alajuelense.

MÁS INFORMACIÓN: Saprissa supera a Escorpiones y llega al clásico como líder del torneo

La preocupación aumentó en la segunda parte del encuentro, cuando Newton Williams también tuvo que abandonar el terreno de juego por una molestia muscular. El delantero había comenzado a ganar espacio en la estructura de Medford y su posible ausencia obligaría al entrenador a buscar otra alternativa para el ataque.

Williams había tomado protagonismo en el inicio de la temporada con Saprissa y se había convertido en una opción habitual para el frente ofensivo. Por eso, su estado será seguido durante los próximos días mientras el plantel se prepara para uno de los partidos principales del calendario.

En medio de las dudas, Saprissa recibió una noticia positiva con el regreso de Fidel Escobar. El defensor panameño volvió a jugar después de superar un desgarro que lo había mantenido fuera durante el comienzo del campeonato y sumó sus primeros minutos del Apertura 2026.

El retorno de Escobar adquiere importancia ante la incertidumbre que existe con Waston. Si el capitán morado no logra recuperarse a tiempo, Medford tendrá en el zaguero panameño una alternativa que ya volvió a competir y puede ocupar un lugar en la línea defensiva.

Ahora, el cuerpo técnico deberá administrar la semana con atención a la evolución de ambos lesionados. La prioridad será determinar si Waston y Williams pueden entrenarse con normalidad antes del partido contra Alajuelense o si será necesario buscar reemplazos.

El Clásico Nacional entre Saprissa y Alajuelense aparece así con dos interrogantes para el conjunto tibaseño. Las evaluaciones médicas definirán el panorama de los próximos días, mientras Medford prepara el partido con la posibilidad de no contar con dos jugadores que habían tenido participación en el inicio del torneo.

Te puede interesar