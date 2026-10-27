México arranca su aventura en Dakar 2026 con la meta de superar su cosecha en los Juegos Olímpicos de la Juventud

El primer contingente mexicano viajó a Senegal con atletas de voleibol, béisbol 5 y remo costero, además de entrenadores y personal multidisciplinario

Béisbol 5, remo costero y voleibol abren el camino de México. Claro Sports

Los deportistas mexicanos de las disciplinas de voleibol, béisbol 5 y remo costero fueron el primer contingente que viajó a Dakar para competir este fin de semana en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Todos partieron emocionados y con el objetivo de competir de manera digna y contribuir a las nueve medallas que tienen pronosticadas las autoridades deportivas.

“En el contingente salen 35 participantes, entre atletas, entrenadores, administrativos, además del personal de Deporte Seguro, personal médico y todo el equipo multidisciplinario para apoyar a los competidores que están en Dakar. Empezamos con seis medallas en los primeros Juegos, luego 11 y 12 en Buenos Aires, y esperamos que en esta ocasión también se supere el resultado anterior”, dijo Lilian Estrada, jefa de misión de la delegación mexicana.

La delegación está conformada por 111 personas, de las cuales 62 son deportistas que competirán en 19 disciplinas: 41 mujeres y 21 hombres. Hasta el momento no se ha registrado ninguna baja y todos cuentan con las cinco vacunas necesarias para su estancia en África.

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“Se tomaron todas las prevenciones con la inmunización. Les aplicaron vacunas para la hepatitis A, hepatitis B, neumococo, meningococo y fiebre amarilla, y también iniciamos un tratamiento contra la malaria. Todo esto es preventivo. La información que se tiene con toda la delegación es que no se pueden consumir alimentos fuera de la villa, el agua debe ser solamente embotellada y, bueno, todas las precauciones que debamos tener. Hasta ahorita el tratamiento es todavía previo y después, allá, la toma de medicamento también es preventiva”, explicó la también presidenta de la Federación de Judo.

El béisbol 5 será la primera disciplina mexicana en entrar en acción el viernes 30 de octubre, un día antes de la ceremonia de inauguración, cuando México se enfrente en su primer juego a Siria, país que participará con refugiados. El conjunto nacional disputará tres partidos correspondientes a la fase de grupos.

“Hemos estado tranquilos, entrenando, hemos estado trabajando con los alumnos en lo mental y en lo físico. Vamos bien. Venimos llegando, como bien dice la maestra Tania González, de un Panamericano. Nos sirvió de fogueo el campeonato de Venezuela, donde obtuvimos la medalla de bronce. Los niños se mostraron bien, sueltos, con confianza, y vamos el viernes, vamos con todo por esa medalla”, aseveró el entrenador José Luis Salinas, en entrevista con Claro Sports.

Por su parte, la también entrenadora nacional Tania González habló del cuarto lugar que México consiguió en el Mundial de 2025, en el que cinco de los integrantes de aquella selección estarán en Dakar.

“Es un deporte mixto y un equipo se compone nada más de ocho jugadores: cuatro hombres y cuatro mujeres. Entonces, imagínate, para agarrar a los mejores del país, que es lo más solamente cuatro hombres y cuatro mujeres, es algo muy, muy, muy difícil, porque ya hay mucho talento. En este deporte ha crecido mucho en todo el país. Ya no nada más va a unas ciertas potencias, o sea, ya están trabajando en todo el país, un semillero”, explicó la entrenadora sinaloense.

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En remo costero también viajaron Frida Weber y Enrique Morelos, quienes tendrán actividad este sábado en las pruebas individuales y, días después, competirán juntos en la modalidad mixta. Se trata de una disciplina que busca impulsar y dar a conocer su presencia, pues también hará su debut en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Estoy muy emocionada, contenta y ya quiero llegar a Dakar. Ya vi la playa, la villa donde vamos a estar, ya me puse el uniforme con el que competiré. Estoy muy feliz. Todos los sueños se cumplen, trabajen por ellos”, aseveró la regiomontana.

Por su parte, Enrique Morelos se mostró contento por formar parte de la historia del remo costero y por competir por primera vez en la modalidad mixta junto a Frida Weber, en un certamen que reúne a 16 parejas juveniles de todo el mundo.

“Estoy nervioso, pero ya me siento más parte de la delegación. Ya vamos a viajar, ya vimos un poco en imágenes el lugar donde será. Mis expectativas son ganar y me permite representar a México”, relató el remero.

El judo y la natación serán las primeras disciplinas en otorgar medallas el 1 de noviembre, jornada en la que se espera que el abanderado nacional Daniel Saborio compita por una de las preseas para México.