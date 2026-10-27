La paradoja de Mbappé: 17 títulos tras el Mundial de 2018, pero Champions, Eurocopa, LaLiga y el Balón de Oro siguen fuera de su vitrina

Desde su primera nominación en 2017, Mbappé ha aparecido nueve veces entre los candidatos, con dos podios y ningún Balón de Oro en su palmarés

Mbappé gana títulos, pero los grandes trofeos se le siguen negando. Claro Sports

Kylian Mbappé levantó la Copa del Mundo con Francia el 15 de julio de 2018, cuando tenía apenas 19 años. Desde aquella final ante Croacia, el delantero francés continuó acumulando campeonatos con el París Saint-Germain (PSG), la Selección de Francia y el Real Madrid, además de convertirse en uno de los principales goleadores del fútbol mundial.

Sin embargo, su carrera después de Rusia 2018 tiene una particularidad: la cantidad de títulos que ha conquistado no se ha traducido en algunos de los reconocimientos que más peso tienen en la trayectoria de un futbolista. La Champions League se mantiene fuera de su palmarés y el Balón de Oro también se le escapó en 2026, cuando terminó segundo detrás de Harry Kane.

Mbappé y sus nueve nominaciones al Balón de Oro: dos podios, pero ningún título

Kylian Mbappé ha sido nominado al Balón de Oro en nueve ocasiones, desde su primera aparición en 2017 hasta la edición de 2026. En todas las ediciones en las que participó terminó dentro del Top 10, aunque nunca ha ganado el premio y consiguió subir al podio en dos ocasiones: tercero en 2023 y segundo en 2026.

Su primera nominación llegó en 2017, con 18 años, después de una temporada en la que fue campeón de la Ligue 1 con el Mónaco y alcanzó las semifinales de la Champions League. Mbappé terminó séptimo con 48 puntos, mientras Cristiano Ronaldo ganó el premio. En 2018 consiguió su mejor resultado hasta ese momento. Después de ganar el Mundial de Rusia con Francia, marcar cuatro goles y recibir el reconocimiento como mejor jugador joven del torneo, terminó cuarto con 347 puntos. Ese mismo año recibió el primer Trofeo Kopa, reconocimiento que distingue al mejor talento joven.

Mbappé volvió a aparecer entre los candidatos en 2019, cuando terminó sexto con 89 puntos. En 2020 no hubo Balón de Oro debido a la pandemia. Después regresó a la lista en 2021, cuando fue noveno con 58 puntos, y en 2022 terminó sexto con 85. En Qatar 2022 ganó la Bota de Oro después de marcar ocho goles, incluidos tres en la final ante Argentina.

Su mejor resultado hasta 2023 llegó precisamente después de aquella actuación mundialista. En 2023 terminó tercero con 270 puntos, detrás de Lionel Messi y Erling Haaland. Fue su primer podio en el premio. En 2024 terminó sexto con 420 puntos, mientras que Rodri recibió el Balón de Oro, y en 2025 fue séptimo con 378 puntos, en la edición que ganó Ousmane Dembélé.

Para 2026 llegó a su novena nominación y consiguió su segundo podio. Mbappé terminó segundo en la votación, solo por detrás de Harry Kane, quien conquistó el Balón de Oro. El francés llegó a la ceremonia después de una temporada en la que marcó 58 goles entre el Real Madrid y Francia, además de terminar como máximo goleador de LaLiga y de la Champions League.

El recorrido de Mbappé en el Balón de Oro

El registro deja un dato relevante para la trayectoria del francés: nueve nominaciones, nueve Top 10 y dos podios, pero ningún Balón de Oro. Su mejor resultado había sido el tercer lugar de 2023, hasta que en 2026 consiguió superar esa posición y terminar como subcampeón del premio.

Año Club Puesto Puntos Ganador 2017 Mónaco / PSG 7.º 48 Cristiano Ronaldo 2018 PSG 4.º 347 Luka Modrić 2019 PSG 6.º 89 Lionel Messi 2020 — No se entregó — — 2021 PSG 9.º 58 Lionel Messi 2022 PSG 6.º 85 Karim Benzema 2023 PSG 3.º 270 Lionel Messi 2024 PSG / Real Madrid 6.º 420 Rodri 2025 Real Madrid 7.º 378 Ousmane Dembélé 2026 Real Madrid 2.º — Harry Kane

La historia también está marcada por Lionel Messi, quien ganó tres de las ediciones en las que Mbappé terminó entre los primeros lugares: 2019, 2021 y 2023. Ambos fueron compañeros en el PSG entre 2021 y 2023, y su enfrentamiento más recordado ocurrió en la final del Mundial de Qatar 2022, cuando Mbappé marcó tres goles, pero Argentina conquistó el título y Messi terminó ganando el Balón de Oro de 2023.

La comparación cambió en el Mundial de 2026. Mbappé marcó 10 goles, ganó nuevamente la Bota de Oro y llegó a 22 anotaciones en Copas del Mundo, con lo que superó los 21 que tenía Messi y se convirtió en el máximo goleador histórico del torneo. Sin embargo, esa producción tampoco le permitió conquistar el Balón de Oro. Harry Kane terminó por delante de Mbappé y Lamine Yamal en la votación de 2026, por lo que el francés volvió a quedarse sin el premio pese a conseguir su segundo podio en nueve nominaciones.

Los 17 títulos que Mbappé sumó después de Rusia 2018

Con el París Saint-Germain, Mbappé formó parte de equipos que conquistaron 14 títulos posteriores al Mundial de Rusia: cinco Ligue 1, tres Copas de Francia, una Copa de la Liga y cinco Trofeos de Campeones. Dentro de esos cinco Trofeos de Campeones hay dos casos que requieren una precisión. Mbappé no estuvo en el campo en la edición de 2018 porque todavía se encontraba de vacaciones después del Mundial. El PSG venció 4-0 al Mónaco el 4 de agosto, mientras el delantero, recién proclamado campeón del mundo, permanecía ausente. La otra excepción corresponde al Trofeo de Campeones de 2022. El PSG derrotó 4-0 al Nantes, pero Mbappé no participó porque estaba suspendido. El delantero quedó fuera de la convocatoria y Pablo Sarabia ocupó su lugar en el ataque.

Con Francia, Mbappé conquistó la UEFA Nations League de 2021, mientras que con el Real Madrid consiguió la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental de 2024, sin embargo, el título de LaLiga de España y la Copa del Rey se le han negado hasta el momento.

La Champions League, el gran título que Mbappé sigue buscando

La UEFA Champions League es el gran pendiente de Mbappé a nivel de clubes. El francés llegó a disputar la final de la temporada 2019-20 con el PSG, pero el Bayern Munich ganó aquel partido por 1-0. Desde entonces, el delantero tuvo nuevas oportunidades con el conjunto parisino y, posteriormente, con el Real Madrid.

Su fichaje por el club español en 2024 representó una nueva oportunidad para conseguir el trofeo que más buscó durante su etapa en París. Sin embargo, tampoco pudo levantarlo con el Real Madrid. En la temporada 2025-26, incluso terminó como máximo goleador de la competición con 15 tantos, pero el conjunto blanco quedó eliminado en los cuartos de final frente al Bayern Munich.

La situación resulta particular porque Mbappé terminó como máximo goleador de la Champions 2025-26 y aun así no llegó a las semifinales. Sus 15 anotaciones superaron las 14 de Harry Kane y establecieron un nuevo registro para el delantero francés en una edición del torneo.

Mientras Mbappé quedaba fuera con el Real Madrid, el PSG consiguió el bicampeonato de la Champions. El delantero francés ya no pertenecía al club parisino cuando el conjunto francés conquistó el torneo, por lo que el principal trofeo que buscó durante su etapa en París terminó llegando después de su salida.

Con la Selección de Francia también existe otro gran pendiente: la Eurocopa. Mbappé ganó el Mundial de 2018 y la Nations League de 2021, pero Francia no pudo conquistar la Eurocopa 2024. En cambio, sus actuaciones en las Copas del Mundo sí marcaron su carrera: fue campeón en 2018 y subcampeón en 2022.