La NFL confirma a Jay-Z como el artista principal en el show de medio tiempo del Super Bowl LXI en el SoFi Stadium

El rapero cuenta con 25 premios Grammy y celebró en 2026 los 30 años de trayectoria con su primer álbum

Jay Z estará en el Super Bowl LXI | Buda Mendes/Getty Images via AFP

Jay-Z será el protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI, así lo anunciaron la NFL, Apple Music y Roc Nation este lunes 26 de octubre. El rapero se presentará el domingo 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium, en California, durante el partido que definirá al campeón de la liga.

La elección llevará al escenario al artista que, mediante Roc Nation, ha participado en la organización del espectáculo. Roger Goodell, comisionado de la NFL, explicó que desde el inicio de su acuerdo con la compañía tenía una petición: que Jay-Z aceptara actuar cuando considerara que había llegado el momento adecuado.

El anuncio llega después de la celebración por los 30 años de Reasonable Doubt, su primer álbum. Durante 2026, el músico conmemoró ese lanzamiento con experiencias para sus seguidores, productos de edición limitada y conciertos con entradas agotadas en Nueva York, Londres, París y Los Ángeles.

GOAT’s out of the bag. @sc #AppleMusicHalftime #SBLXI https://t.co/6wnIqTKjZB — Apple Music (@AppleMusic) October 27, 2026

Jay-Z llevará tres décadas de trayectoria al escenario del Super Bowl

El rapero vinculó esta presentación con el recorrido que comenzó con su disco debut. En su mensaje, señaló que llegar al medio tiempo del Super Bowl representa una oportunidad para compartir tres décadas de música, trabajo y cultura, además de dar continuidad a un sueño personal.

“Desde Reasonable Doubt hasta llegar al escenario del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, este ha sido todo un viaje”, declaró Jay-Z. “Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo. Este recorrido sigue siendo un sueño hecho realidad”.

Jay-Z cuenta con 25 premios Grammy y cuatro Emmy. También fue el primer artista de hip-hop en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores y forma parte del Salón de la Fama del Rock & Roll desde 2021.

Goodell destacó la participación del músico en el desarrollo del espectáculo durante los últimos años. El comisionado expresó su entusiasmo por verlo asumir el papel de protagonista, después de colaborar con la liga a través de Roc Nation en la producción del evento.

Por su parte, Oliver Schusser, vicepresidente de Música y Contenido Internacional de Apple, resaltó la relación de trabajo con Jay-Z. El directivo recordó que esa colaboración ha permitido llevar a otros artistas al medio tiempo y celebró que ahora el rapero encabece la presentación.

¿Quién producirá el show de Jay-Z?

Roc Nation tendrá a su cargo la producción ejecutiva de la transmisión y Hamish Hamilton será el director del espectáculo. La compañía también ejercerá como asesora estratégica de entretenimiento de la actuación. Apple Music ofrecerá contenido exclusivo y programación durante la temporada mediante la iniciativa Jay-Z’s Road to Halftime.

En México el Super Bowl se podrá ver a través de la señal de TUDN, ESPN y Fox, por lo que se podrá seguir de cerca el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LXI. De momento no se conocer cuál será el setlist del rapero, pero se espera que se robe los reflectores por ser uno de los artistas más populares en Estados Unidos.

Los últimos artistas en presentarse en el show de medio tiempo del Super Bowl

El rapero Jay-Z se une a la larga lista de artistas que tendrán el protagonismo en el show de medio tiempo del Super Bowl. Siendo uno representante más del rap y hip-hop, uniéndose a Kendrick Lamar, Eminem, Dr Dre y Snoop Dog, un género musical que se mantiene vigente en las principales tendencias de la gente en Estados Unidos y el mundo entero.