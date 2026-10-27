Conmoción por el asesinato de Miguel Armando Castellanos en Norte de Santander

Varios líderes políticos han manifestado su pésame por el asesinato del hermano del exarquero profesional Leandro Castellanos.

Miguel Castellanos | @miguelcastellanosserrano

Una fuerte noticia sacudió al país en las últimas horas, pues confirmaron el asesinato de Miguel Armando Castellanos, exsecretario del Gobierno de Cúcuta y quien tenía aspiraciones a la alcaldía de la ciudad. También es hermano de Leandro Castellanos, exportero profesional y ahora concejal de Bogotá.

Según las versiones iniciales de la Policía, el lamentable suceso se dio en cercanías a una estación de combustible ubicada en El Pórtico, una zona rural. Al parecer los atacantes le quitaron la vida con un arma de fuego con un impacto a la cabeza. Las versiones indican que se encontraba con un menor de edad en su camioneta que sería un familiar suyo.

Mientras las autoridades terminan de esclarecer los hechos, se ofrecen hasta 50 millones de pesos para quien pueda dar información relevante y veraz para dar con los autores de este crimen. El disparo que recibió Castellanos fue cuando descendió de su vehículo para hablar con otra persona.

Reacciones al asesinato de Miguel Armando Castellanos

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, emitió un mensaje a través de su cuenta de la red social X sobre este hecho de violencia en el Norte de Santander. “Rechazo y condeno con toda contundencia el cobarde asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, ocurrido esta noche”, arrancó diciendo el mandatario.

“He dado instrucciones a nuestra Policía Nacional para que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelante las investigaciones necesarias para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este crimen. Mi solidaridad y mis más sentidas condolencias a su familia. Que Dios les conceda fortaleza en este momento de profundo dolor”, añade su texto.

Por otra parte, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, también se refirió a este lamentable hecho. “Con profundo dolor recibimos la noticia del asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta. Acompaño de corazón a su esposa e hijos; a sus hermanos, así como a todos sus familiares, amigos y seres queridos, ante esta dolorosa partida”.

“Rechazamos de manera contundente este acto de violencia. Desde la Gobernación solicitamos a las autoridades avanzar con toda la capacidad institucional para esclarecer este crimen. La defensa de la vida debe unirnos a todos los nortesantandereanos”, cierra su mensaje.

De igual forma, Independiente Santa Fe, equipo en el cual Leandro Castellanos es referente, dejó su sentido pésame. “Independiente Santa Fe lamenta profundamente el fallecimiento del señor Miguel Castellanos Serrano (Hermano de Leandro Castellanos Serrano, exjugador del equipo profesional masculino). Enviamos un fraternal saludo a toda su familia y allegados en este difícil momento”.

Independiente Santa Fe lamenta profundamente el fallecimiento del señor Miguel Castellanos Serrano (Hermano de Leandro Castellanos Serrano, exjugador del equipo profesional masculino) Enviamos un fraternal saludo a toda su familia y allegados en este difícil momento. QEPD 🙏 https://t.co/fi0cudV5nm — Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 27, 2026

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