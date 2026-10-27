Independiente Santa Fe vs Atlético Bucaramanga, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 14

Santa Fe vs Bucaramanga en vivo: ¿Quién gana el partido de Liga Betplay 2026 hoy 26 de octubre?

Santa Fe vs Bucaramanga en vivo por la Liga BetPlay | Claro Sports

Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga se empiezan a poner al día con su partido de la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II, el cual se va a llevar a cabo en El Campín. Este encuentro es vital para ambos clubes, pues una victoria sea el caso que sea los acerca a estar en los cuadrangulares. Además, es el regreso de Pablo Peirano al ‘coloso de la 57’.

¿A qué hora juega Independiente Santa Fe vs Atlético Bucaramanga y dónde ver en vivo hoy 26 de octubre de 2026?

El partido entre el cuadro bogotano y el bumangués, correspondiente a la fecha 14 del torneo finalización, dará comienzo a las 8:05 p.m. según el cronograma de Dimayor. En cuanto a la transmisión, el cotejo se puede ver a través de la señal de Win Sports + y vía streaming por la plataforma de suscripción de Win Play.

Alineaciones Independiente Santa Fe vs Atlético Bucaramanga: así salen a la fecha 14 de la Liga Betplay 2026-II

Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Iván Scarpeta, Emanuel Olivera, Mateo Puerta; Jhojan Torres, Daniel Torres; Franco Fagíunez, Jáder Obrian, Emerson Rivaldo y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Bucaramanga: Cristopher Fiermarín; Carlos Romaña, José Ortiz, José García; Aldaír Gutiérrez, Félix Charrupí, Fabry Castro, Fredy Hinestroza; Fabián Sambueza, Émerson Batalla y Luciano Pons. DT. Pablo Peirano.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 14 de Liga Betplay 2026?

Santa Fe se ubica en el puesto sexto de la tabla y el Bucaramanga en el quinto, ambos con 25 puntos. El ‘leopardo’ está arriba al tener una mejor diferencia de gol. Con ese panorama, se vislumbra un encuentro parejo, aunque por momentos con los equipos buscando el marcador. Un empate tiene mayor probabilidad, pero no se pude descartar que alguno se imponga.

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