La Granja VIP 2026: estos serían los granjeros nominados en la Asamblea 23 de septiembre

La Asamblea de La Granja VIP 2026 definirá a los nuevos nominados de la tercera semana, con Kenny Avilés como la primera participante en riesgo

Granjeros nominados del 23 de septiembre | @lagranjavipmx

La Granja VIP 2026 entra en una nueva etapa de competencia con la llegada de la Asamblea de Nominación de este miércoles 23 de septiembre, donde se definirán los participantes que podrían quedar en riesgo de abandonar el reality de TV Azteca.

Después del Duelo de Nominación de la tercera semana, Kenny Avilés se convirtió en una de las participantes en riesgo tras perder la prueba frente a Carlos Trejo, quien fue elegido por el Capataz Mono Osuna para enfrentar este reto. La Asamblea será clave para conocer a los nuevos integrantes de la Tabla de Nominación, pues los granjeros tendrán que votar entre sus compañeros y definir quiénes acompañarán a Kenny rumbo a la Gala de Eliminación.

¿Quiénes son los nominados en la Asamblea en La Granja VIP 2026?

Hasta antes de la Asamblea del 23 de septiembre, Kenny Avilés aparece como la segunda nominada confirmada de la tercera semana de La Granja VIP 2026. La cantante llegó a esta instancia después de perder el Duelo de Nominación ante Carlos Trejo.

La dinámica de esta semana inició con el nombramiento de Mono Osuna como Capataz, quien tuvo la facultad de enviar a un participante al Duelo de Nominación. Después, el público eligió al segundo competidor que participaría en la prueba.

Carlos Trejo logró superar el reto y quedó fuera de la Tabla de Nominación, mientras que Kenny Avilés se sumó a la lista de participantes que necesitan el apoyo del público para continuar en la competencia. Durante la Asamblea, los demás granjeros deberán explicar sus votos y las razones detrás de sus decisiones. Al finalizar la jornada quedará definida la placa completa de nominados que buscarán mantenerse dentro de la competencia.

La Granja VIP 2026: ¿Cómo votar por tu granjero favorito? Paso a paso

El público tiene la decisión final para salvar a los participantes nominados de La Granja VIP 2026. Las votaciones se habilitan durante la Gala correspondiente y permanecen abiertas hasta la Gala de Eliminación.

Para votar por tu granjero favorito se deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de Azteca UNO o a la plataforma de votaciones de La Granja VIP. Seleccionar la sección de ‘VOTO’ dentro del apartado del reality. Elegir al participante que se desea apoyar. Confirmar la votación para que quede registrada.

La audiencia podrá participar en la permanencia de los nominados y decidir quién continúa dentro de la competencia rumbo a las siguientes semanas del reality.

¿Dónde ver en vivo las galas y nominaciones de La Granja VIP 2026? TV y streaming

Los seguidores de La Granja VIP 2026 pueden seguir las principales emisiones del reality a través de Azteca UNO, además de las plataformas digitales oficiales de TV Azteca. Las galas semanales incluyen momentos como la Asamblea de Nominación, los Juegos de Salvación, las pruebas especiales y la Gala de Eliminación, donde se conoce al participante que deja la competencia.

Además, el programa cuenta con contenidos digitales y seguimiento de lo que ocurre dentro de la granja para los espectadores que buscan conocer las estrategias y conflictos entre los participantes. La tercera semana de La Granja VIP 2026 continúa con la incógnita sobre los nuevos nominados que acompañarán a Kenny Avilés en la placa, en una etapa donde cada voto puede modificar el rumbo del reality.

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