Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Supervivencia hoy 23 de septiembre y dónde ver?

Descubre al ganador de este día que gozará de algunos beneficios durante el resto de la semana

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Las playas de República Dominicana vuelven a ser escenario de una jornada clave para rojos y azules, quienes buscan mantener el control de la competencia y evitar llegar debilitados al Domingo de Eliminación.

Los azules llegan con impulso después de quedarse con algunos de los principales retos de la semana. El equipo celeste logró conservar la Villa 360 y además se impuso en la Batalla Colosal, dos pruebas que les permitieron obtener ventajas dentro de la competencia.

Sin embargo, los rojos también han mostrado capacidad de respuesta durante los últimos capítulos. El equipo escarlata consiguió la victoria en el Juego por la Ventaja y en la competencia por la Medalla Femenil, donde Karol Rojas se quedó con el reconocimiento.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy miércoles 23 de septiembre y dónde ver en vivo?

El capítulo de Exatlón México 2026 de este miércoles 23 de septiembre se transmitirá a partir de las 19:30 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca Uno.

Los seguidores del reality también podrán disfrutar el episodio mediante la plataforma digital de TV Azteca, donde estarán disponibles los contenidos relacionados con la décima temporada.

La competencia continúa con los atletas enfrentando circuitos de velocidad, resistencia y precisión en busca de mantenerse dentro del programa y acercarse al objetivo de convertirse en campeones.

¿Quién ganará la Supervivencia en Exatlón México hoy? Esto es lo que se sabe

De acuerdo con información compartida por canales especializados en spoilers de televisión, el equipo azul sería el ganador de la primera Batalla por la Supervivencia de esta semana.

Según estas versiones, los zafiros conseguirían imponerse en el enfrentamiento y mandarían a una integrante del equipo rojo al riesgo previo al Domingo de Eliminación.

Aunque los azules han conseguido resultados positivos en los últimos retos, la competencia todavía mantiene varios desafíos pendientes. La semana pasada, pese a que tres integrantes del equipo rojo estuvieron involucrados en la eliminación, el atleta que dejó la competencia pertenecía al conjunto celeste.

Por ello, cada victoria será importante para ambos equipos, ya que una mala racha puede modificar la estrategia de cara a las siguientes pruebas.

¿En qué consiste la Supervivencia y qué premio reciben los ganadores?

La Batalla por la Supervivencia es uno de los duelos más importantes dentro de Exatlón México, ya que define qué equipo queda en peligro durante la jornada de eliminación.

En esta temporada se mantiene el formato de Serie por la Supervivencia, donde los equipos compiten en diferentes enfrentamientos hasta determinar al ganador. El conjunto que pierde queda obligado a enviar a una de sus integrantes al proceso que puede llevarla a abandonar la competencia.

Además del resultado colectivo, los atletas buscan conservar la ventaja numérica y evitar que su equipo pierda elementos conforme avanza la temporada.

¿Quién ganó la Villa 360 y la Batalla Colosal esta semana?

Durante la quinta semana de competencia, el equipo azul consiguió quedarse con dos de los premios más importantes de Exatlón México. Los zafiros ganaron nuevamente el acceso a la Villa 360, un espacio que representa descanso, comodidad y mejores condiciones para los atletas durante su estancia en República Dominicana.

Además, los azules también conquistaron la Batalla Colosal, otro de los retos destacados del programa que entrega beneficios especiales al equipo vencedor.

Por su parte, los rojos mantienen la pelea con triunfos en pruebas individuales y colectivas, como la victoria de Karol Rojas en la Medalla Femenil, un resultado que puede convertirse en una ventaja en los próximos duelos de eliminación.

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