Partidos de hoy 24 de septiembre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este jueves
La jornada tendrá actividad de la UEFA Nations League, Concacaf Nations League, Liga de Expansión MX y más
El jueves 24 de septiembre de 2026 tendrá una agenda cargada de fútbol internacional con partidos de selecciones y clubes en distintas partes del mundo. La UEFA Nations League concentrará varios de los duelos más importantes del día, con selecciones como Portugal, Alemania, Países Bajos, Noruega y Dinamarca en acción.
Uno de los encuentros que destaca dentro del calendario europeo será el Países Bajos vs Alemania, un duelo entre dos países con historia dentro del fútbol internacional. Además, la Portugal de Cristiano Ronaldo enfrentará a Gales, mientras que Noruega y Dinamarca protagonizarán otro compromiso atractivo de la jornada.
La actividad de selecciones también tendrá presencia en la zona de Concacaf con partidos de la Nations League, donde equipos como Costa Rica, Haití, Trinidad y Tobago y República Dominicana buscarán sumar puntos dentro de la fase de grupos.
MÁS INFORMACIÓN: México vs Colombia en vivo: fecha y dónde ver el primer partido del Tri en la era de Rafa Márquez
En territorio mexicano también habrá encuentros de ligas nacionales. La Liga de Expansión MX tendrá dos partidos con Mineros frente a Piratas y Alebrijes ante CA La Paz, mientras que otras ligas del continente, específicamente Colombia y Guatemala, continuarán con su calendario local.
Dentro de los partidos internacionales del día, Atlético Nacional vs Millonarios será uno de los duelos destacados en la Primera A de Colombia. El encuentro enfrentará a dos equipos históricos del fútbol colombiano en una jornada que también tendrá actividad en Centroamérica.
La agenda del jueves incluirá compromisos desde la mañana hasta la noche, con opciones para seguir fútbol de selecciones, clubes y diferentes competiciones. Quédate para conocer todos los partidos de hoy 24 de septiembre de 2026, horarios y dónde ver en vivo cada encuentro.
MÁS INFORMACIÓN: ¡Juan Guillermo Cuadrado no viaja a Medellín! Esto se sabe de su ausencia para el clásico ante Atlético Nacional
Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 24 de septiembre
UEFA Nations League
- Andorra vs Malta | 10:00 horas | Sky Sports / Izzi
- Noruega vs Dinamarca | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi
- Liechtenstein vs Lituania | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi
- Kosovo vs Irlanda | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi
- Países Bajos vs Alemania | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi
- Austria vs Israel | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi
- Portugal vs Gales | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi
- Serbia vs Grecia | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi
Concacaf Nations League
- Puerto Rico vs Guyana | 13:00 horas | Concacaf GO / YouTube
- República Dominicana vs Nicaragua | 18:00 horas | Concacaf GO / YouTube
- Islas Caimán vs Dominica | 18:10 horas | Concacaf GO / YouTube
- Haití vs Trinidad y Tobago | 18:20 horas | Concacaf GO / YouTube
- Costa Rica vs Curazao | 20:00 horas | Concacaf GO / YouTube
Amistosos
- Palestina vs Nueva Zelanda | 03:30 horas | Sin transmisión en México
- Japón vs Uruguay | 04:05 horas | Sin transmisión en México
- Corea del Sur vs Ecuador | 05:00 horas | Sin transmisión en México
- China vs Maldivas | 05:35 horas | Sin transmisión en México
- Uzbekistán vs Irán | 08:00 horas | Sin transmisión en México
Liga de Expansión MX
- Mineros vs Piratas | 19:00 horas | AYM Sports
- Alebrijes vs CA La Paz | 19:00 horas | ESPN
Colombia – Primera A
- Atlético Nacional vs Millonarios | 18:30 horas | Sin transmisión en México
Guatemala – Liga Nacional
- Municipal vs Suchitepéquez | 20:00 horas | Sin transmisión en México