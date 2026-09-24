Partidos de hoy 24 de septiembre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este jueves

La jornada tendrá actividad de la UEFA Nations League, Concacaf Nations League, Liga de Expansión MX y más

Partidos de hoy jueves 24 de septiembre de 2026 | Claro Sports

El jueves 24 de septiembre de 2026 tendrá una agenda cargada de fútbol internacional con partidos de selecciones y clubes en distintas partes del mundo. La UEFA Nations League concentrará varios de los duelos más importantes del día, con selecciones como Portugal, Alemania, Países Bajos, Noruega y Dinamarca en acción.

Uno de los encuentros que destaca dentro del calendario europeo será el Países Bajos vs Alemania, un duelo entre dos países con historia dentro del fútbol internacional. Además, la Portugal de Cristiano Ronaldo enfrentará a Gales, mientras que Noruega y Dinamarca protagonizarán otro compromiso atractivo de la jornada.

La actividad de selecciones también tendrá presencia en la zona de Concacaf con partidos de la Nations League, donde equipos como Costa Rica, Haití, Trinidad y Tobago y República Dominicana buscarán sumar puntos dentro de la fase de grupos.

En territorio mexicano también habrá encuentros de ligas nacionales. La Liga de Expansión MX tendrá dos partidos con Mineros frente a Piratas y Alebrijes ante CA La Paz, mientras que otras ligas del continente, específicamente Colombia y Guatemala, continuarán con su calendario local.

Dentro de los partidos internacionales del día, Atlético Nacional vs Millonarios será uno de los duelos destacados en la Primera A de Colombia. El encuentro enfrentará a dos equipos históricos del fútbol colombiano en una jornada que también tendrá actividad en Centroamérica.

La agenda del jueves incluirá compromisos desde la mañana hasta la noche, con opciones para seguir fútbol de selecciones, clubes y diferentes competiciones. Quédate para conocer todos los partidos de hoy 24 de septiembre de 2026, horarios y dónde ver en vivo cada encuentro.

Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 24 de septiembre

UEFA Nations League

Andorra vs Malta | 10:00 horas | Sky Sports / Izzi

Noruega vs Dinamarca | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi

Liechtenstein vs Lituania | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi

Kosovo vs Irlanda | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi

Países Bajos vs Alemania | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi

Austria vs Israel | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi

Portugal vs Gales | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi

Serbia vs Grecia | 12:45 horas | Sky Sports / Izzi

Concacaf Nations League

Puerto Rico vs Guyana | 13:00 horas | Concacaf GO / YouTube

República Dominicana vs Nicaragua | 18:00 horas | Concacaf GO / YouTube

Islas Caimán vs Dominica | 18:10 horas | Concacaf GO / YouTube

Haití vs Trinidad y Tobago | 18:20 horas | Concacaf GO / YouTube

Costa Rica vs Curazao | 20:00 horas | Concacaf GO / YouTube

Amistosos

Palestina vs Nueva Zelanda | 03:30 horas | Sin transmisión en México

Japón vs Uruguay | 04:05 horas | Sin transmisión en México

Corea del Sur vs Ecuador | 05:00 horas | Sin transmisión en México

China vs Maldivas | 05:35 horas | Sin transmisión en México

Uzbekistán vs Irán | 08:00 horas | Sin transmisión en México

Liga de Expansión MX

Mineros vs Piratas | 19:00 horas | AYM Sports

Alebrijes vs CA La Paz | 19:00 horas | ESPN

Colombia – Primera A

Atlético Nacional vs Millonarios | 18:30 horas | Sin transmisión en México

Guatemala – Liga Nacional

Municipal vs Suchitepéquez | 20:00 horas | Sin transmisión en México

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