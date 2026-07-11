Harry Kane descarta estar en "pelea" por la Bota de Oro con Haaland: "Mi objetivo es ganar el Mundial"

Señaló que la fase eliminatoria exige mayor concentración y que el grupo deberá demostrar un nivel que todavía no alcanza durante la competencia

‘Hurrikane’ asegura que la selección inglesa no ha alcanzado su techo | Reuters

Harry Kane aseguró que Inglaterra deberá mostrar su mejor nivel para superar a Noruega en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, en un duelo que también tendrá como atractivo el enfrentamiento entre el delantero del Bayern Munich y Erling Haaland.

Durante la conferencia de prensa previa al partido en Miami, el capitán inglés reconoció la dificultad del compromiso y destacó el buen momento que atraviesa la selección noruega. “Tenemos que estar en nuestra mejor versión. Es un partido difícil contra un muy buen equipo. Están haciendo un buen Mundial y llegan con cierta libertad. Hay margen de mejora y este es el momento de hacerlo, en un importante partido de cuartos de final”, explicó Kane.

El atacante también fue cuestionado sobre la lucha por la Bota de Oro del torneo, aunque dejó claro que su principal objetivo es conquistar el campeonato con Inglaterra.

“Ha sido un Mundial increíble en cuanto a la cantidad de goles que han marcado los mejores delanteros. No siempre es así en los grandes torneos. Es una gran competición y me motiva a rendir al máximo nivel. Mi principal objetivo es ganar el Mundial con Inglaterra, no la Bota de Oro. Pero sé que mi trabajo es marcar goles para ayudar al equipo a tener éxito”, señaló.

Sobre las constantes comparaciones con Erling Haaland, Kane evitó establecer quién es mejor y subrayó que ambos tienen características diferentes dentro del terreno de juego. “Es imposible que yo pueda decir quién es mejor. Somos delanteros diferentes, con diferentes características”, comentó.

El inglés profundizó en las cualidades del atacante noruego y explicó la manera en que entiende su propio rol ofensivo. “Haaland es una bestia, sus condiciones físicas son increíbles. Yo me considero un delantero diferente; también meto goles pero me gusta más interactuar con el juego, entrar en contacto con el balón. Es imposible compararnos a los dos”, afirmó.

Finalmente, Kane destacó el momento que vive la selección inglesa en el torneo. El delantero igualará a Wayne Rooney en número de partidos internacionales con Inglaterra y aseguró que el grupo está concentrado en aprovechar la oportunidad de pelear por el título. “Hasta que no levantemos el trofeo, se seguirá hablando de ello en toda Inglaterra. Pero estamos en una buena posición. Estamos donde dijimos que queríamos estar en este punto”, concluyó.

Inglaterra buscará este viernes el boleto a las semifinales ante una Noruega que ha sido una de las revelaciones del Mundial 2026 y que llega motivada tras eliminar a Brasil en la ronda anterior.

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