¿Se acerca a Atlético Nacional? Franco Armani y River Plate separan caminos tras más de 8 años de vínculo

El arquero no seguirá en River Plate y hay varios indicios que conducen a un posible regreso al equipo paisa.

Franco Armani atajando para River Plate | Vizzor Image

Franco Armani, reconocido arquero argentino, no seguirá haciendo parte de la nómina de River Plate, así lo anunció el propio club por medio de varias publicaciones en sus redes sociales oficiales. Ahora se está a la espera que el portero defina su futuro y una opción que suena con fuerza es regresar al fútbol colombiano.

En enero del 2018 el guardameta llegó al ‘Millonario’ tras su paso por Atlético Nacional. Desde ese entonces el nacido en Casilda se convirtió en referente del club, pero llegó el momento de poner un alto en el camino y ver qué depara el futuro. Armani se va del equipo de ‘La Banda’ con un aporte y palmarés envidiable.

En total ganó 10 títulos con River que se dividen en una Copa Libertadores, una Recopa Sudamericana, dos Liga de Argentina, una Copa de Argentina, tres Supercopa Argentina y dos Trofeos de Campeones de Argentina. Todos esos logros lo convirtieron en un ídolo de dicha institución.

Una última despedida

El portero tendrá la oportunidad de dirigirse a toda la afición ‘Millonaria’ antes de decidir dónde va a jugar, pues este lunes 13 de julio se programó una rueda de prensa de despedida. Después de eso Armani seguramente se definirá su situación y hay varios indicios que lo acercan de nuevo a Nacional.

Si bien no está confirmado, la prensa argentina viene haciendo mucho énfasis en que Franco puede tener un último baile en el cuadro ‘Verdolaga‘, otro club en el cual hizo historia. A eso se suma que hace unos años, antes de ir a River, prometió que algún día volvería al combinado antioqueño.

De momento queda esperar si ese movimiento se logra dar, ya que en estos momentos el cuidapalos quedó como agente libre y en teoría puede negociar con cualquier equipo. No obstante, el hecho que él también quiera demasiado a una institución como Nacional podría abrir una ventana para su posible regreso.

Otro tema que puede ser relevante en este caso es la salida de David Ospina del club. El portero paisa no continuará para el siguiente semestre y eso crea la necesidad de ir por un reemplazo adecuado, ya que ni Harlem Castillo ni Kevin Cataño parecen cumplir los requisitos para tomar esa responsabilidad.

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