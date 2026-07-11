Thomas Tuchel destaca a Harry Kane como clave para el sueño de Inglaterra en el Mundial 2026

El técnico del conjunto de los Tres Leones aseguró que le gustaría llegar a la final y poder enfrentar a España o Francia

Thomas Tuchel considera clave contar con Harry Kane en el Mundial 2026 | Reuters

El entrenador de la selección de Inglaterra, Thomas Tuchel, destacó la importancia de Harry Kane dentro del equipo durante la Copa del Mundo 2026, al señalar que el delantero es una pieza fundamental para que los Tres Leones puedan alcanzar sus objetivos en el torneo.

Previo al duelo de cuartos de final ante Noruega, el estratega alemán habló sobre el papel del atacante del Bayern Munich y aseguró que su liderazgo, capacidad goleadora y compromiso con el grupo lo convierten en un elemento determinante. “Hablamos de él (Harry Kane) en cada partido porque él los decide todos. Me faltan las palabras. Es nuestro líder, nuestro capitán. Está en el mejor momento de su carrera”, declaró.

Tuchel resaltó que Kane no solo aporta dentro del área, sino que también representa un referente para sus compañeros por la responsabilidad que asume en momentos importantes. “Es un jugador de equipo y siempre está dispuesto a asumir responsabilidades. Es un privilegio tenerlo como capitán y un privilegio entrenarlo”, agregó el técnico inglés.

Tuchel espera jugar la final del Mundial 2026 contra España o Francia

De cara a las últimas fases de la Copa del Mundo, Tuchel reconoció el nivel de selecciones como Francia y España, equipos que considera candidatos a pelear por el título. El entrenador de Inglaterra aseguró que enfrentar a uno de ellos en la final sería una señal del avance de su equipo en el torneo.

“Francia estuvo muy impresionante ayer. Son uno de los principales favoritos. España, en los torneos, tiene mucha confianza en su propio estilo. Nunca se desesperan. Creen en los goles de último minuto”, explicó.

El estratega también señaló que Inglaterra mantiene la ambición de seguir avanzando después de llegar a los cuartos de final tras un complicado encuentro contra la selección mexicana, aunque reconoció que la competencia se encuentra en una etapa donde cualquier rival representa un desafío.

Tuchel no considera haber cambiado el estilo del fútbol inglés y cree tener el apoyo de la afición

Thomas Tuchel rechazó que haya buscado modificar la identidad del futbol inglés y aseguró que su trabajo se ha centrado en darle confianza a sus jugadores para explotar sus características dentro del campo. “No estoy seguro de haber intentado cambiar nuestra identidad. Intenté apoyar a los jugadores y crear una plataforma para que demostraran sus cualidades. Podemos jugar un fútbol ofensivo. Podemos ser agresivos”, afirmó.

Finalmente, el entrenador destacó la conexión entre la selección y sus aficionados, al considerar que el equipo representa valores importantes del futbol inglés como la mentalidad, el esfuerzo y la competitividad. “Creo que este equipo tiene mucho que ofrecer. Al público le encanta el equipo. Les encanta su espíritu. Ven a jugadores que lo dan todo por esa camiseta”, concluyó Tuchel.

Inglaterra continúa su camino en el Mundial 2026 con Harry Kane como uno de sus principales referentes en la búsqueda del título, pero primero deberá imponerse a Noruega en el Estadio Miami por los cuartos de final del torneo, siendo un duelo llamativo por el nivel de ambas plantillas.

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