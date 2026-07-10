Bélgica le puso fin al récord de imbatibilidad de España dentro de la Copa del Mundo 2026

Antes del medio tiempo, un remate de cabeza de Charles De Ketelaere terminó perforando la cabaña de Unai Simón, quien se convirtió en el arquero con la racha más extensa sin recibir anotaciones en mundiales

Simón ya está en la historia de los Mundiales | Reuters

La selección de España consiguió acceder a las semifinales de la Copa del Mundo 2026 tras derrotar 2-1 a su similar de Bélgica. Dicho resultado, si bien mantiene feliz a la comunidad española al conservar intacto el sueño del campeonato, también deja un sabor agridulce para Unai Simón, quien vio perforada su portería por primera vez en el torneo después de un largo periodo sin permitir anotaciones.

La ‘Furia Roja’ llegó hasta la fase de cuartos de final con la marca de no haber recibido gol en las rondas previas, un registro que esperaba mantener vigente. Sin embargo, el cabezazo de Charles De Ketelaere al minuto 41, mismo que representó el empate para los ‘Diablos Rojos’, terminó con esa posibilidad.

De esta forma, la portería de Unai Simón permaneció imbatible durante el certamen por un total de 491 minutos. Esta cifra quedó cerca de la registrada por el arquero italiano Walter Zenga, quien durante Italia 1990 mantuvo su arco sin recibir gol durante 517 minutos.

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A pesar de ello, si se consideran los encuentros disputados en el Mundial anterior, el guardameta del Athletic de Bilbao sí logró establecer una marca histórica. El último gol recibido por España con Simón bajo los tres palos se produjo en la fase de grupos de Qatar 2022. En aquella ocasión, Ao Tanaka marcó el 2-1 a favor de Japón, resultado que no impidió que la selección española avanzara a los octavos de final.

Ya en la ronda de los mejores 16 equipos del mundo, España mantuvo su portería en cero ante Marruecos durante el tiempo reglamentario y el tiempo extra, aunque terminó eliminada tras caer 3-0 en la tanda de penales. De esta manera, al sumar los minutos consecutivos de Unai Simón en Mundiales, se alcanza un total de 650 minutos sin recibir gol.

Con esta cifra, el guardameta español se convirtió en el portero con la racha más extensa sin recibir anotaciones en la historia de las Copas del Mundo.

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