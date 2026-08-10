Gonzalo Segares reconoce superioridad de México, pero cuestiona el arbitraje en la final

El técnico estadounidense felicitó al Tri y destacó el ambiente del Estadio Azteca, aunque manifestó su inconformidad con el arbitraje

Gonzalo Segares, director técnico de Estados Unidos sub 20, reconoció la superioridad de México después de perder 2-0 la final del Premundial sub 20 de Concacaf. El estratega felicitó al conjunto mexicano, valoró el esfuerzo de sus futbolistas y destacó la experiencia de competir ante aproximadamente 55 mil aficionados en el Estadio Azteca, aunque también expresó su inconformidad con algunas decisiones arbitrales.

Segares reconoce la superioridad de México y el peso del Azteca

La selección mexicana conquistó el bicampeonato de la categoría y alcanzó su título número 15 en el torneo regional. Cristóbal Alfaro marcó los dos goles del encuentro, primero al minuto 28, mediante un remate de cabeza cuya validez fue revisada, y después al 69, cuando aprovechó un error del guardameta Kayne Rizvanovich tras un tiro de esquina.

Segares aceptó que el equipo dirigido por Álex Diego fue superior durante la final. Además de reconocer la dificultad de jugar como visitante en el Estadio Azteca, agradeció el trabajo realizado por sus jugadores y colaboradores a lo largo de la competencia. “Primero que todo, felicito a México por el campeonato. Sabíamos que iba a ser un partido dificilísimo; no es fácil venir al Azteca y jugar contra México con su afición en ese ambientazo. Al fin y al cabo fueron superiores. Agradezco a mis jugadores y al staff por el esfuerzo realizado durante todo el campeonato. Queda mucho por aprender y reflexionar para ver cómo podemos seguir mejorando y tomando pasos hacia adelante”, declaró el entrenador estadounidense.

El reconocimiento no se limitó al resultado. Segares consideró que disputar una final en uno de los estadios con mayor tradición de la región será una experiencia importante para la formación de un plantel joven. Estados Unidos participó oficialmente con su selección sub 19, pese a competir contra representativos sub 20, y llegó al encuentro decisivo con paso perfecto. “Estoy honrado de ser el entrenador de ellos, muy orgullosos de todo lo que hemos pasado, son jóvenes, experiencias como las de hoy le van a ayudar mucho, oportunidades como éstas no hay muchas de venir al Azteca con 55 mil personas”, comentó Segares al referirse al escenario que encontraron sus jugadores.

La derrota volvió a dejar a Estados Unidos detrás de México en una final regional. El conjunto mexicano también había vencido 2-1 a su rival en la definición de 2024, por lo que refrendó la corona dos años después.

La crítica al arbitraje y la distancia entre ambas selecciones

Uno de los momentos que condicionó la final ocurrió antes del descanso. Chris Applewhite recibió inicialmente una tarjeta amarilla por una barrida sobre Hugo Camberos, pero el árbitro revisó la acción y cambió su decisión por una expulsión al considerar que el defensor era el último hombre. Estados Unidos quedó con 10 futbolistas cuando el marcador todavía se encontraba 1-0.

Sin mencionar una acción específica, Segares sostuvo que varias determinaciones del silbante tuvieron influencia en el desarrollo del partido. El entrenador señaló que un árbitro no debe convertirse en la figura principal de una final, aunque admitió que su equipo ya no podía cambiar lo sucedido. “Uno no quiere que el árbitro sea el protagonista y hoy hubieron varias jugadas en las que él marcó la diferencia y no podemos hacer nada”, manifestó el director técnico de Estados Unidos sub 20.

Pese a su inconformidad, Segares evitó atribuir la derrota únicamente al arbitraje. Su primera valoración estuvo dirigida a la superioridad mexicana y al aprendizaje que deberá obtener el plantel. Estados Unidos había superado 2-0 a Costa Rica en las semifinales, mientras que México avanzó al derrotar 2-1 a Canadá. Ambos equipos llegaron invictos a la definición y con la clasificación asegurada para el Mundial sub 20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

El estratega también habló sobre la evolución de la rivalidad entre México y Estados Unidos. Al ser cuestionado por competiciones como la Leagues Cup, consideró que los enfrentamientos constantes entre clubes y selecciones de ambos países han contribuido al crecimiento del fútbol estadounidense y a reducir la diferencia que existía entre los dos proyectos. “Esas competiciones (Leagues Cup) siempre son buenas para que crezca el fútbol y la rivalidad. Hemos visto cómo ha crecido el fútbol de Estados Unidos. Tiempo atrás era más fácil para los equipos de México pasar por encima de los de Estados Unidos y hemos visto esa distancia acortarse”, explicó Segares.

La final, sin embargo, terminó con una victoria mexicana respaldada por el doblete de Alfaro y la ventaja numérica durante buena parte del encuentro. Segares se marchó del Azteca con una lectura dividida: reconoció que México mereció el campeonato, cuestionó la actuación arbitral y colocó la experiencia como una referencia para el desarrollo de sus jóvenes rumbo a las próximas competencias internacionales.

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