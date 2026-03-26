Costa Rica vs Jordania, en vivo: horario y dónde ver el partido amistoso de Fecha FIFA

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Costa Rica Jordania, amistoso internacional, en vivo y en directo | Claro Sports

La Selección de Costa Rica afronta un nuevo desafío internacional en esta fecha FIFA de marzo al enfrentarse a Jordania, en un partido amistoso que marcará el inicio de una nueva etapa en el combinado nacional. La Tricolor buscará aprovechar este compromiso para comenzar a construir su identidad bajo un nuevo mando y medirse ante un rival que también apunta alto en el escenario mundial.

Costa Rica inicia el ciclo de Fernando Batista como entrenador, quien asumió el cargo hace pocas semanas con la misión de encaminar un nuevo proceso rumbo al Mundial 2030. Tras no lograr la clasificación a la Copa del Mundo 2026, el equipo tico busca renovarse y corregir el rumbo luego de una eliminatoria en la que terminó en el tercer lugar del Grupo C, por detrás de selecciones como Haití y Honduras. Este amistoso representa el primer paso para evaluar jugadores y sentar las bases de un nuevo proyecto deportivo.

Por su parte, Jordania llega a este compromiso tras una destacada participación en la Copa Árabe 2025, donde alcanzó la final y cayó 3-2 ante Marruecos. El conjunto dirigido por Jamal Sellami continúa su preparación con miras al Mundial 2026, en el que compartirá grupo con selecciones de peso como Argentina, Argelia y Austria. Con figuras como Mousa Al-Tamari, quien milita en el Rennes de Francia, y la proyección del joven Ibrahim Sabra, el equipo asiático se presenta como un rival competitivo para la Tricolor.

Horario y dónde ver el partido amistoso entre Costa Rica y Jordania

El encuentro entre Costa Rica y Jordania está programado para el viernes 27 de marzo a las 11:00 horas y se disputará en el Mardan Sports Complex, en la ciudad de Antalya, Turquía. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Canal 7 y Canal 6.

Posibles alineaciones: así jugarían Costa Rica y Jordania

Se estima que Fernando Bocha Batista y Jamal Sellami elegirán las siguientes formaciones:

Costa Rica: Patrick Sequeira; Jeyland Mitchell, Guillermo Villalobos, Juan Pablo Vargas, Darril Araya; Orlando Galo, Jefferson Brenes; Álvaro Zamora, Cristopher Núñez, Josimar Alcocer; y Warren Madrigal. DT: Fernando Batista.

Jordania: Yazeed Abulaila; Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abu Dahab; Mohammad Abu Zrayq, Nizar Al-Rashdan, Ibrahim Sadeh, Mohammad Taha; Mousa Al-Tamari, Baha’ Faisal y Mahmoud Al-Mardi. DT: Jamal Sellami.

Costa Rica vs Jordania: ¿Quién es el favorito para ganar el amistoso según la IA?

Según la inteligencia artificial, si uno analiza el contexto general, Costa Rica aparece levemente por encima de Jordania en la previa. Más allá de que inicia un nuevo proceso con Fernando Batista, la base de jugadores y la experiencia internacional del combinado tico le dan una ventaja en este tipo de partidos. Sin embargo, no es un duelo cómodo: Jordania viene de competir a buen nivel y tiene futbolistas en Europa que pueden complicar. Aun así, por jerarquía y costumbre en este tipo de escenarios, la lógica indica que Costa Rica es favorita, aunque sin un margen amplio.

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