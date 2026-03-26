¿En jaque? Los grandes que corren el riesgo de eliminación en la Liga BetPlay

Santa Fe, Deportivo Cali e Independiente Medellín penden de un hilo para remar contra viento y marea en aras de clasificar a playoffs.

Deportivo Cali y Santa Fe, en riesgo de eliminación | Vizzor

Inicia la fecha 14 de la Liga BetPlay con alerta naranja para varios equipos. Ya no hay mucho margen de error para varios equipos en aras de clasificar a los ocho. Como pasa casi siempre, hay un minúsculo margen de error para algún equipo grande que vaya colgado. No hay licencias para despedirse de la disputa por ingresar a los playoffs, un requisito mínimo entre los históricos.

Hay varios casos. Previo a las copas internacionales, el panorama está flojo para Santa Fe y el Deportivo Independiente Medellín, dos litigantes en la fase de grupos de Libertadores. Del otro lado, un Deportivo Cali desahuciado, con una irregularidad más que alarmante, al menos tendrá la ventaja de no afrontar la doble competencia.

Santa Fe, en deuda de puntos y de fútbol

Aunque ganó, Santa Fe todavía lleva muchas asignaturas pendientes encima. Los dirigidos por Pablo Repetto no logran encajar un partido redondo. De hecho, en el último partidos frente al Medellín, incluso con dos jugadores más en el campo frente a nueve de los ‘Poderosos’, la escuadra capitalina fue acorralada y tuvo que defender un corto 2-1 en su propio arco. Al borde del colapso.

Aunque gana, desata los murmullos en El Campín. La gente no está nada contenta previo al inicio de la Copa Libertadores. Por lo pronto, con 15 puntos en la casilla 12 y a cinco puntos de la octava colocación, el ‘Primer Campeón’ afrontará una prueba de fuego el viernes 27 de marzo contra el Bucaramanga en el Américo Montanini a partir de las 8:10 de la noche (hora COL).

Deportivo Cali y un sinónimo de irregularidad

El Cali es bipolar. Ni con Rafael Dudamel en el timón parece haber una señal clara de mejoría. De hecho los ‘Azucareros’ suman solo una victoria de sus últimas seis apariciones, situación que se empeoró con derrota 1-0 a manos de Alianza en Valledupar. El peor momento en la historia reciente, anotando que, si no mejora en resultados, llegaría a la quinta eliminación consecutiva en fase regular.

Niveles bajos y una situación que solo necesita de una seguidilla importante de victorias para remontar. Con el mercado de pases que protagonizó el ‘Azucarero’, la eliminación se califica como un escenario “inconcebible”. Por ahora, en la décima casilla con 16 puntos, Cali recibirá a Pereira el sábado 28 de marzo a las 8:20 de la noche.

El DIM entra en cuidados intensivos

Y mucho más atrás, Independiente Medellín solo depende de un milagro. Aún le queda un partido pendiente, que podría darle una vida extra para no quedar eliminado con tanta anticipación. Sin embargo, no deja de ser una campaña muy pobre para uno de los mejores equipos en reclasificación el año pasado.

Se le complica el asunto tras la derrota a manos de Santa Fe, sumándole que tendrá que priorizar entre Liga y Libertadores después de la Semana Santa. Los ‘Poderosos’ penden de un hilo y deberán ganarle al América, rival directo, en la fecha 14 el próximo lunes 30 de marzo. Actualmente, ocupan la decimoquinta posición con solamente 13 puntos.

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