México, sin once definido rumbo al Mundial: Javier Aguirre pone atención en las bajas por lesión

El técnico nacional resaltó la actitud del grupo durante la concentración, en la que varios futbolistas buscan consolidarse dentro del proyecto

La selección mexicana se prepara para enfrentar a Portugal en un partido que marcará la reinauguración del Estadio Azteca este sábado 28 de marzo. Javier Aguirre compareció ante los medios y expuso el momento que vive el equipo, con una mezcla de expectativa y competencia interna por un lugar rumbo al Mundial 2026.

El técnico nacional resaltó la actitud del grupo durante la concentración, en la que varios futbolistas buscan consolidarse dentro del proyecto. La convocatoria ha reunido a elementos con distintas trayectorias, incluidos jugadores que viven su primera experiencia en el entorno del Tricolor.

“En esta concentración detecto mucha ilusión por estar. Gente que vino por primera vez… de verdad yo estoy con unas ganas ya de que llegue el sábado, estar en el estadio otra vez ahí con un rival, como bien dices, de primer nivel… Muy ilusionados estamos todos”.

Uno de los principales retos ha sido el tema físico. Las lesiones han obligado al cuerpo técnico a realizar ajustes constantes, lo que ha derivado en una rotación amplia de futbolistas en los últimos meses.

“Los lesionados es un contratiempo, hemos llamado 83 jugadores distintos, 10 jugadores en Copa Oro no están hoy. Son muchos, estás hablando de la mitad del equipo que ganó dos títulos… no están contigo. No es ni con mucho un pretexto porque surgen otros, son mexicanos en el mismo puesto y van a intentarlo”.

Aguirre también informó sobre la evolución de algunos jugadores que se encontraban en recuperación. Destacó que varios elementos han logrado reincorporarse, mientras otros han mostrado disposición para competir pese a molestias.

“Buenas noticias nos llegan desde Tijuana, buenas noticias nos llegan desde Europa. Santi ya está jugando, Edson anda por aquí fantásticamente bien rehabilitando… Jesús Angulo anda arrastrando problemillas y dijo ‘quiero estar’. Alexis Vega hizo un esfuerzo”.

En lo futbolístico, el estratega explicó que no existe una alineación definida. El cuerpo técnico trabaja con distintas alternativas, en función del estado físico y el rendimiento de los convocados.

“El 11 titular no lo tenemos nadie, tenemos una idea futbolística, si tenemos plan B, plan C… pero hablaba yo de los contratiempos. El 11 titular es difícil saberlo hasta la semana previa al partido”.

Sobre Álvaro Fidalgo, Aguirre se refirió a su proceso de adaptación. Consideró que el mediocampista se ha integrado de forma natural al grupo, con conocimiento del entorno y disposición en cada entrenamiento.

“Álvaro, bien, bien. Un chavo que se echó 5 años aquí entre nosotros… conoce a mucha gente después de competir contra ellos. Está como uno más como tiene que ser, sin complejos, queriendo la pelota, entrenando muy bien, muy natural”.

La ausencia de Diego Lainez también fue tema en la conferencia. Aguirre evitó personalizar la decisión y explicó que la convocatoria responde a una evaluación general del plantel.

“Hablar de un solo jugador que no está es como decir, tengo que hablar de otros pues no sé, 55 que han venido y no han vuelto. Lo que sí quiero aclarar es que no ha habido un solo acto, en 20 meses que llevamos de indisciplina, uno solo”.

El técnico hizo énfasis en el orden interno del equipo, al señalar que no han existido problemas disciplinarios que influyan en las convocatorias. Aclaró que las decisiones obedecen a criterios deportivos.

“Si alguno no está aquí en este momento es porque consideramos el cuerpo técnico que… queremos ver a otros o necesitamos a otros para este momento. Nada más”.

México afrontará este compromiso ante Portugal como una prueba relevante, en un escenario renovado y ante un rival de exigencia. El partido servirá para medir el avance del equipo en su proceso de cara a la Copa del Mundo.

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