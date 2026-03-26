Guatemala vs Argelia, en vivo: horario y dónde ver el partido amistoso de Fecha FIFA

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Guatemala Argelia, amistoso internacional 2026, en vivo y en directo | Claro Sports

La Selección de Guatemala vuelve a escena en esta fecha FIFA de marzo con un exigente duelo amistoso ante Argelia, en un partido que servirá como termómetro para medir el crecimiento del equipo y su proyección internacional. La Azul y Blanco se presenta en el histórico estadio Luigi Ferraris de Génova, Italia, en un compromiso que no solo genera expectativa por el rival, sino también por lo que representa dentro del proceso rumbo al Mundial 2030.

Guatemala regresa a la actividad tras su último partido ante Canadá, disputado el 18 de enero, en el que cayó por 1-0. El equipo que dirige Luis Fernando Tena, aunque en esta ocasión bajo la conducción interina de Salvador Reyes por motivos de salud del técnico mexicano, comienza a perfilar una nueva etapa con miras al proceso rumbo al Mundial 2030. En ese contexto, este tipo de partidos ante selecciones clasificadas a la Copa del Mundo 2026 representa una valiosa oportunidad para evaluar jugadores y fortalecer la idea de juego.

Por su parte, la Selección de Argelia afronta este compromiso como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026 (forma parte del Grupo J con Argentina, Austria y Jordania), con la intención de seguir consolidando su base de jugadores. El conjunto dirigido por Vladimir Petkovic viene de alcanzar los cuartos de final en la última Copa África, donde cayó 2-0 ante Nigeria, y ahora apunta a fortalecer su funcionamiento colectivo en esta fecha FIFA. Con futbolistas de experiencia en el fútbol europeo, el equipo africano representa una exigencia importante para Guatemala en un escenario de primer nivel.

Horario y dónde ver el partido amistoso entre Guatemala y Argelia

El encuentro entre Guatemala y Argelia está programado para el viernes 27 de marzo a las 13:30 horas y se disputará en el estadio Luigi Ferraris, en la ciudad de Genova, Italia. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

Posibles alineaciones: así jugarían Guatemala vs Argelia

Se estima que Salvador Reyes y Vladimir Petkovic elegirán las siguientes formaciones:

Guatemala: Kenderson Navarro; José Ardón, José Pinto, Marcelo Hernández, José Morales; Oscar Castellanos, Jonathan Franco, Rudy Muñoz; Óscar Santis, Darwin Lom y Matthew Evans. DT: Salvador Reyes.

Argelia: Luca Zidane; Belghali, Äissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait-Nouri; Hicham Boudaoui, Ramiz Zerrouki; Riyah Mahrez, Ibrahim Maza, Fares Chaibi; y Mohamed Amoura. DT: Vladimir Petkovic.

Guatemala vs Argelia: ¿Quién es el favorito para ganar el amistoso según la IA?

Según una proyección tipo IA basada en jerarquía de plantilla, roce internacional y contexto competitivo, Argelia parte como favorita para ganarle a Guatemala en este amistoso. El equipo africano llega a un duelo programado para el 27 de marzo de 2026 y, por perfil de jugadores y nivel habitual de oposición, aparece por encima de la Azul y Blanco en la previa, por lo que el escenario más probable sería una victoria argelina, aunque Guatemala puede aprovechar el partido para competir, corregir y medir su crecimiento ante un rival de mayor exigencia.

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