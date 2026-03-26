Guillermo Martínez apunta al Mundial 2026: “Es la oportunidad de mi vida”

El delantero de la selección mexicana busca ganarse un lugar en la convocatoria para la próxima Copa del Mundo

Guillermo Martínez, delantero de la selección mexicana | Claro Sports

Guillermo Martínez está listo para representar a la selección mexicana de fútbol el próximo sábado 28 de marzo, cuando el Tricolor reciba a Portugal en partido amistoso que marcará la reinauguración del Estadio Azteca. En la previa del duelo ante el cuadro luso, el delantero de los Pumas se dijo agradecido con la oportunidad y aseguró que dará todo de sí en la que representa como la oportunidad de su vida.

“Este proceso del Mundial hay que disfrutarlo porque no siempre se vive algo así. Estoy más que agradecido por estar aquí, pero sobre todo porque sé que estamos a un pasito, solamente Dios dirá hasta dónde nos alcanza, pero de mi parte no va a quedar nada que escatimar porque es la oportunidad de mi vida”, declaró en zona mixta frente a los medios de comunicación.

Sobre la competencia interna ante delanteros como Raúl Jiménez, Santiago Gimenez, Armando ‘Hormiga’ González y Germán Berterame, el ‘Memote’ respondió:

“Nunca me he sentido más ni menos en ningún lugar. Sabemos que la competencia es grande, pero tengo confianza en mis capacidades. Lo que tenga que ser para beneficio de la selección, adelante. Vengo a aportar; si me llaman es porque puedo aportar algo a la selección y lo que más importa es el país que estamos representando, sobre todo porque el Mundial es aquí en casa”.

Al ser cuestionado sobre la ausencia de Cristiano Ronaldo en la convocatoria de Portugal por lesión, el atacante dijo: “Para nada le quita algo al partido; nos enfrentamos a una de las mejores selecciones del mundo que está en el top 10. Para nosotros es una gran prueba, especialmente porque es aquí en nuestro estadio inaugurando nuevamente el Estadio Azteca. El escenario es perfecto para nosotros y tenemos que dar lo mejor porque nos estamos preparando para grandes cosas”.

En el mismo sentido, Guillermo Martínez resaltó la importancia del cotejo del sábado contra el cuadro europeo: “El equipo y el grupo están agradecidos con todo el apoyo de siempre de la gente. No solo representamos una playera, sino un país que me lo ha dado todo y es lo que puedo entregar. Sabemos de las expectativas de la gente y de las nuestras. Queremos trascender y el apoyo de la gente será ese empuje más grande para conseguir los resultados que queremos. Es un partido muy importante para la gente, la gente está muy consciente de lo que nos jugamos todos como país en este partido, y el aliento siempre se siente porque un mexicano nunca deja solo a otro mexicano”.

Finalmente, sobre su compromiso y lo que puede aportar al Tricolor, el ‘Memote’ cerró: “Entregarme, que es lo que me ha funcionado toda mi carrera, y nunca bajar los brazos, desde la parte que me toque aportar. Aquí no importa Memo ni jugadores en específico; lo que importa es la selección porque representamos a un país y eso se representa con mucho orgullo. Voy a dejar todo a un lado para enfocarme solamente en lo que necesita la selección”.

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